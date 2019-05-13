«Локомотив» претендует на центрального хавбека «Флуминенсе»

По информации российского комментатора Нобеля Арустамяна, в списке трансферных интересов «Локомотива» находится бразильский центральный полузащитник Доди.
Спортивный департамент «Локомотива» активно изучает игру и возможность приобретения бразильского центрального хавбека Доди. Ему 23 года, он выступает во «Флуминенсе», откуда «Спартак» в декабре купил Айртона.
Арустамян также сообщил, что «Локомотив» претендует на Романа Еременко.
По-моему были бравые мастеровитые парни :
Алекс,Халк,Вагнер Лав,Жо,Даниель Корвалью.....да и Марио с Фернандо из нынешних достойные игроки....
По-моему были бравые мастеровитые парни :
Алекс,Халк,Вагнер Лав,Жо,Даниель Корвалью.....да и Марио с Фернандо из нынешних достойные игроки....
Не буду опровергать или как то по другому реагировать, я предпочитаю верит фактам, особенно представителям клуба.
Не буду опровергать или как то по другому реагировать, я предпочитаю верит фактам, особенно представителям клуба.
Он точно футболист ???...а не работник команды..???
Палыч конечно знатный "реаниматор"....у него и Фарфаны с Эдерами даже в "забиваках" ходят....
Но тут как то слишком сомнительно ...коль за 5 лет в бразильских лигах цена игрока не выросла и до миллиона....
Кстати Фарфан кажется невысоким....а Доди на 12 см ниже Джеффа..)))
Он точно футболист ???...а не работник команды..???
Палыч конечно знатный "реаниматор"....у него и Фарфаны с Эдерами даже в "забиваках" ходят....
Но тут как то слишком сомнительно ...коль за 5 лет в бразильских лигах цена игрока не выросла и до миллиона....
Кстати Фарфан кажется невысоким....а Доди на 12 см ниже Джеффа..)))