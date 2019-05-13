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«Локомотив» претендует на центрального хавбека «Флуминенсе»

13 мая 2019, 12:05

По информации российского комментатора Нобеля Арустамяна, в списке трансферных интересов «Локомотива» находится бразильский центральный полузащитник Доди.

Спортивный департамент «Локомотива» активно изучает игру и возможность приобретения бразильского центрального хавбека Доди. Ему 23 года, он выступает во «Флуминенсе», откуда «Спартак» в декабре купил Айртона.

Арустамян также сообщил, что «Локомотив» претендует на Романа Еременко

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   127 / 840
15 мая в 16:33
Шнобелян снова за рассказывание небылиц взялся.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:08
Снова шнобель.
Alex-96
Alex-96 ответил Jeck Denielse
   199 / 840
13 мая в 13:45
Ну ты прям совсем бразильцев за игроков не считаешь...))) По-моему были бравые мастеровитые парни : Алекс,Халк,Вагнер Лав,Жо,Даниель Корвалью.....да и Марио с Фернандо из нынешних достойные игроки....
Я же написал "из Локо", а по игрокам типа Халка и Вагнера Лава, само собой вопросов нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Alex-96
   4 / 840
13 мая в 13:39
Ну их нафиг этих мартышек бразильских. Из бразил в Локо достойно только Гильерме выступает, ну еще с натяжкой Родолфу и Лиму вспомнить могу. А сколько всякого шлака было, всяких Шарлесов, Фининью, Селсьнью, Ху....ю и прочих. Пусть лучше свои молодые играют чем этот шлак покупать.
Ну ты прям совсем бразильцев за игроков не считаешь...)))

По-моему были бравые мастеровитые парни :
Алекс,Халк,Вагнер Лав,Жо,Даниель Корвалью.....да и Марио с Фернандо из нынешних достойные игроки....
Alex-96
Alex-96
   199 / 840
13 мая в 13:30
Ну их нафиг этих мартышек бразильских. Из бразил в Локо достойно только Гильерме выступает, ну еще с натяжкой Родолфу и Лиму вспомнить могу. А сколько всякого шлака было, всяких Шарлесов, Фининью, Селсьнью, Ху....ю и прочих. Пусть лучше свои молодые играют чем этот шлак покупать.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   10 / 840
13 мая в 12:59
По трансфермаркту - Доди "Флуминенсовский" - 800 тысяч евро... Он точно футболист ???...а не работник команды..??? Палыч конечно знатный "реаниматор"....у него и Фарфаны с Эдерами даже в "забиваках" ходят.... Но тут как то слишком сомнительно ...коль за 5 лет в бразильских лигах цена игрока не выросла и до миллиона.... Кстати Фарфан кажется невысоким....а Доди на 12 см ниже Джеффа..)))
Ты стал верить всему, что пишет шалабол шнобель? Ну, ну.
Не буду опровергать или как то по другому реагировать, я предпочитаю верит фактам, особенно представителям клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 12:35
По трансфермаркту - Доди "Флуминенсовский" - 800 тысяч евро...
Он точно футболист ???...а не работник команды..???

Палыч конечно знатный "реаниматор"....у него и Фарфаны с Эдерами даже в "забиваках" ходят....
Но тут как то слишком сомнительно ...коль за 5 лет в бразильских лигах цена игрока не выросла и до миллиона....

Кстати Фарфан кажется невысоким....а Доди на 12 см ниже Джеффа..)))
Albasin
Albasin
   17 / 840
13 мая в 12:17
Нобель стал главным сплетником?
drug01
drug01
   124 / 840
13 мая в 12:14
Хорошо удачи!
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