«Зенит» интересуется российским голкипером

Руководство «Зенита» планирует усилить состав команды вратарем «Анжи» Юрием Дюпиным.
Сообщается, что 31-летний футболист может перебраться в Санкт-Петербург на правах свободного агента. Ранее голкипер рассказал о финансовых проблемах своего клуба.
Руководство «Зенита» планирует усилить состав команды вратарем «Анжи» Юрием Дюпиным.
Сообщается, что 31-летний футболист может перебраться в Санкт-Петербург на правах свободного агента. Ранее голкипер рассказал о финансовых проблемах своего клуба.
Новая акция от Зенита! Расскажи о финансовых проблемах своего клуба и переходи в Зенит на правах свободного агента! Количество мест в команде не ограничено! Сроки акции без ограничения по времени!
Ты уже рассказал о финансовых проблемах своего клуба? Тогда мы идем к вам!
Новая акция от Зенита! Расскажи о финансовых проблемах своего клуба и переходи в Зенит на правах свободного агента! Количество мест в команде не ограничено! Сроки акции без ограничения по времени!
Ты уже рассказал о финансовых проблемах своего клуба? Тогда мы идем к вам!
этот не лучше наших запасных..
этот не лучше наших запасных..
Дюпин не вариант.От денег может крыша съехать.
Дюпин не вариант.От денег может крыша съехать.
Или это "утка" или Зенит решил за страдания в Анжи хоть год ему зарплату по выдавать.
Даже если перейдёт на правах свободного агента, всё равно смешно будет.
Зачем брать игрока, который даже теоретически вряд ли сыграет за Зенит.
Или это "утка" или Зенит решил за страдания в Анжи хоть год ему зарплату по выдавать.
Даже если перейдёт на правах свободного агента, всё равно смешно будет.
Зачем брать игрока, который даже теоретически вряд ли сыграет за Зенит.
Сафоновым он интересуется......
Сафоновым он интересуется......