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«Зенит» интересуется российским голкипером

12 мая 2019, 17:42

Руководство «Зенита» планирует усилить состав команды вратарем «Анжи» Юрием Дюпиным.

Сообщается, что 31-летний футболист может перебраться в Санкт-Петербург на правах свободного агента. Ранее голкипер рассказал о финансовых проблемах своего клуба. 

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ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ
17 мая в 18:51
"Ранее голкипер рассказал о финансовых проблемах своего клуба. "

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mikysss
mikysss ответил Palex
   70 / 840
14 мая в 13:48
По типу спартаковских чемпионств при Романцеве?
а что при Романцеве? громили всех вподряд потомучто поколение аленичева тихонова цимбаларя титова просто было выше всех на голову а где там был бомжевик ? не было газпрома не было бомжевика
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
13 мая в 17:52
Сафонова надо брать...
этот не лучше наших запасных..
Верг
Верг
   272 / 840
13 мая в 13:42
Тренера вратарей надо просто поменять, вон кафанов без работы сейчас, а он сделал рыжикова,джанаева, медведева , которые без его наставлений и тренировок сильно сдали. У краснодара подростает хороший кипер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
13 мая в 12:24
Ему 31! Не проще своих молодых потихоньку в состав подводить?
Palex
Palex ответил mikysss
   60 / 840
13 мая в 11:45
По типу спартаковских чемпионств при Романцеве?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
12 мая в 23:44
А зачем? Там на банке Кержаков вполне уверенно себя чувствует и по возрасту такой же.
Заполярный
Заполярный ответил Aljban
   91 / 840
12 мая в 22:08
Опять свиньи слухи распускают.
    Гавроша
    Гавроша
       21 / 840
    12 мая в 21:03
    А нужен ли он? Да еще 31, зачем нам такой?
    kastites
    kastites
       156 / 840
    12 мая в 19:35
    Брехня
    mikysss
    mikysss
       70 / 840
    12 мая в 19:00
    5-й состав чтоли корячится? они 4-й недоукомплектовали, а тут кипер? короче предлогаю купить всю рпл (что уже сделано) кроме Спартака и сделать чемпионат имени миллера и одного клуба
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       6 / 840
    12 мая в 18:55
    Сафонов вратарь.
    Дюпин не вариант.От денег может крыша съехать.
    Kresi frok
    Kresi frok
       125 / 840
    12 мая в 18:22
    Видимо праэкт вовсе потерял надежды на бывалую форму ладыркена.
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    12 мая в 18:17
    А никто не задавался вопрос, а почему у него спасении много? В большинстве случае его просто расстреливают и мяч просто попадает в него. Но посмотрите какие он нелепые голы пропускает. Да он в этом сезоне везунчик, но во вратаре всё таки главное мастерство.
    Или это "утка" или Зенит решил за страдания в Анжи хоть год ему зарплату по выдавать.
    Даже если перейдёт на правах свободного агента, всё равно смешно будет.
    Зачем брать игрока, который даже теоретически вряд ли сыграет за Зенит.
    Гавриленко
    Гавриленко
       35 / 840
    12 мая в 18:03
    А я думал, дырофеевым
    Aljban
    Aljban
       323 / 840
    12 мая в 17:59
    Опять свиньи слухи распускают.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       159 / 840
    12 мая в 17:49
    Акинфеева сразу, с Фернандесом и Чловым, че уж там мелочиться мешку
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 840
    12 мая в 17:47
    Староват Дюпин.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    12 мая в 17:46
    Опечатка....
    Сафоновым он интересуется......
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