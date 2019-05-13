Арустамян: «„Локомотив“ очень близок к подписанию Живоглядова»

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив», скорее всего, летом приобретет защитника «Уфы» .

Клуб очень близок к подписанию Дмитрия Живоглядова. Еще зимой писал об интересе «Локо» к защитнику «Уфы», но тогда не срослось. Сейчас переговоры и с башкирским клубом, и с Живоглядовым в разгаре. Фигурирует сумма около 2 млн евро.