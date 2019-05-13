ГлавнаяНовости

Арустамян: «„Локомотив“ очень близок к подписанию Живоглядова»

13 мая 2019, 13:03

Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив», скорее всего, летом приобретет защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова.

Клуб очень близок к подписанию Дмитрия Живоглядова. Еще зимой писал об интересе «Локо» к защитнику «Уфы», но тогда не срослось. Сейчас переговоры и с башкирским клубом, и с Живоглядовым в разгаре. Фигурирует сумма около 2 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Урала»
Вчера, 23:22 Комментарии8
Агент: «Возможно, летом будем думать об аренде Чернова»
Вчера, 23:03 Комментарии4
Агент: «Большая вероятность, что Ионов покинет „Ростов“»
Вчера, 22:31 Комментарии12
СлухиДва игрока «Севильи» могут продолжить карьеру в России
Вчера, 17:16 Комментарии41
«Крылья Советов» не собираются подписывать голкипера «Спартака»
Вчера, 08:13 Комментарии19
Черевченко прокомментировал слухи о «Црвене Звезде»
Вчера, 01:14 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Светличный
Александр Светличный
   497 / 840
14 мая в 09:33
у локо проблемы с теми , которым уже за 30 . И СДАТЬ КОМУ-ТО ИХ БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО! А ПОТОМ ДУМАТЬ О ПРИОБРЕТЕНИЯХ, ЭТО НАДО ПОДНАПРЯЧЬ РЕПУ РУКОВОДСТВУ ЛОКО!
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 16:03
Шнобель разносчик сплетень.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил За адекватность
   293 / 840
13 мая в 15:18
Арустамян видимо становится главным ньюсмейкером сегодняшнего дня на соккере. Ну а "Локо" прямо разбушевался.
Это не Локо разбушевался, это Шнобель паровозов себе в жертву выбрал.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   22 / 840
13 мая в 14:33
Ну я могу представить установку Нобелем подслушивающего устройства в кабинете Совета Директоров Локомотива........ Но то что он в открытую сливает информацию с этого устройства - не по правилам...)))
Шнобель со Шпалычем на 9 мая походу на даче завис, вырубило после первых пару пузырьков, Шпалыч подумал безопасно и ну по телефону дела решать, а у Шнобеля диктофон в кармане писал.
Ваня лучший
Ваня лучший
   109 / 840
13 мая в 14:05
По последней игре со Спартаком весьма средний игрок
Тем более, что у Локо с крайним защитникам проблем нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 13:55
Ну я могу представить установку Нобелем подслушивающего устройства в кабинете Совета Директоров Локомотива........

Но то что он в открытую сливает информацию с этого устройства - не по правилам...)))
scikuni
scikuni ответил ДСА
   607 / 840
13 мая в 13:54
Сначала Живоглядов должен помочь Уфе не вылететь.
3 очка в 30 туре должны брать, пускай в квалифе играют
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 13:40
Сначала Живоглядов должен помочь Уфе не вылететь.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 13:31
Локомотив развернулся в покупках.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 13:30
Хороший футболист.
Abris
Abris ответил Томик
   160 / 840
13 мая в 13:25
За Фернандеса говорят 40 хотят заплатить, а тут Живоглядова за 2 забирают. Откуда такая разница - хрен знает. И в два раза то не должно быть, судя по игре.
Кто это хочет за Фернандеса 40 заплатить? Он и 2-х не стоит.
Томик
Томик
   136 / 840
13 мая в 13:21
За Фернандеса говорят 40 хотят заплатить, а тут Живоглядова за 2 забирают. Откуда такая разница - хрен знает. И в два раза то не должно быть, судя по игре.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
13 мая в 13:12
Арустамян видимо становится главным ньюсмейкером сегодняшнего дня на соккере. Ну а "Локо" прямо разбушевался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100