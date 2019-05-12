Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
Тульский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют «Ростов» и «Урал».
Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Дмитрия.
меня интересует в чем он уступает Айртону ,что тренер его совсем не видит ,его пользы в атаке
меня интересует в чем он уступает Айртону ,что тренер его совсем не видит ,его пользы в атаке
в годы Айртона Дима делал по 20 результативных дейтвий за сезон,у бразильца пока два. И был основным игроком сборной. В том зезоне у него шесть асистов ,как и у Месута Озила ,понимаешь теперь?
в годы Айртона Дима делал по 20 результативных дейтвий за сезон,у бразильца пока два. И был основным игроком сборной. В том зезоне у него шесть асистов ,как и у Месута Озила ,понимаешь теперь?