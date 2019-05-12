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Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»

12 мая 2019, 14:05

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Тульский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют «Ростов» и «Урал».

Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Дмитрия.

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   499 / 840
12 мая в 19:08
Может все таки сольют из Спартака всю эту компашка?
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
12 мая в 18:40
Хорошая команда "Арсенал"
beefs
beefs
   165 / 840
12 мая в 18:35
Братаны опять вместе...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   243 / 840
12 мая в 18:19
Днище.Кирилл намного лучше сейчас.
andrefino13
andrefino13
   635 / 840
12 мая в 17:58
Не думаю что в Туле работают глупые люди, Карпин тоже понимает, что это уже шлак, насчёт Урала не знаю, может если им денег заплатят, может и возьмут.
311
311
   73 / 840
12 мая в 17:56
Опять Федун ослабляет конкурентов!)
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
12 мая в 17:52
И будут в Туле два брата - акробата) Как раз их уровень! Хотя, стоит признать, играть за тульский Арсенал все же престижнее будет. Да и позора там меньше, в отличие от Спартака!
berda2003
berda2003
   318 / 840
12 мая в 17:32
да, пора...
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
12 мая в 17:28
воссоединение
Девижн
Девижн
12 мая в 16:47
Пусть к брАтке переходит.
Контуженый
Контуженый ответил makkie
   680 / 840
12 мая в 16:26
Источник - желтуха. Но с Комбаровым давно нужно прощаться, играет все хуже и хуже... сколько ошибок и потерь позиции. Да и в атаке толку как от козла молока. Сказать "Спасибо" и отпустить - Айртон на три головы лучше!
Ну и зачем такой игрочок самоварам? Генерал-губернатор Дюмин не одобрит.
GSV
GSV
12 мая в 16:18
Какой ценный экземпляр
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   9 / 840
12 мая в 16:06
"давно","большинство спартачей" ,"уровень Спартака" ... это все отдельные темы,которые меня не интересуют меня интересует в чем он уступает Айртону ,что тренер его совсем не видит ,его пользы в атаке
Значит нет пользы!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   505 / 840
12 мая в 16:03
"давно","большинство спартачей" ,"уровень Спартака" ... это все отдельные темы,которые меня не интересуют
меня интересует в чем он уступает Айртону ,что тренер его совсем не видит ,его пользы в атаке
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   9 / 840
12 мая в 16:00
Лех,вот ты любишь напроситься,ну получай : в годы Айртона Дима делал по 20 результативных дейтвий за сезон,у бразильца пока два. И был основным игроком сборной. В том зезоне у него шесть асистов ,как и у Месута Озила ,понимаешь теперь?
Так ведь это было давнооооооооо!!! Дима уже года четыре - это как минимум, не соответствует уровню Спартака, потому и лавку полирует. Даже большинство спартачей признают , что Димон - балласт , от которого нужно избавиться!!!
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 15:54
К брату
valt134
valt134
   137 / 840
12 мая в 15:44
Арсенал УВАЖАЮ... Думаю, если перейдёт туда-не прогадает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   505 / 840
12 мая в 15:37
Лех,вот ты любишь напроситься,ну получай :

в годы Айртона Дима делал по 20 результативных дейтвий за сезон,у бразильца пока два. И был основным игроком сборной. В том зезоне у него шесть асистов ,как и у Месута Озила ,понимаешь теперь?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   9 / 840
12 мая в 15:25
ну ты сказанешь иногда.... игрок отличный ,с огромным опытом и всегда готовый играть 90 мин,боец
Ну ты и пошутишь иногда , прям до слез пробирает!!!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
12 мая в 15:20
Пусть приходит к брату .
Jum13
Jum13
   126 / 840
12 мая в 15:18
Скорее всего Кирюха присоединится к Димону, а Федун прикупит ещё пару Педров
ABir
ABir
   154 / 840
12 мая в 15:10
Братьям будет лучше вместе
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   505 / 840
12 мая в 15:07
ну ты сказанешь иногда.... игрок отличный ,с огромным опытом и всегда готовый играть 90 мин,боец
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   50 / 840
12 мая в 15:06
На повышение навесов собрался. Все бегут из бестрофейника без перспектив и еврокубков.
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
12 мая в 15:04
пусть помогает пушкарям тем более брат играет за этот клуб...
Mangur
Mangur
   539 / 840
12 мая в 15:04
Не думаю что Комбаров нужен Арсеналу.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
12 мая в 14:55
А Арсеналу он нужен? (Кроме лондонского?)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
12 мая в 14:54
Давно надо было с братаном воссоединиться, чего лавку то на ферме протирать?!? Вот только нужен ли он Арсеналу??? Игрок то никудышний абсолютно!!!
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 14:44
Пополнит федуновский филиал.
Nikola45
Nikola45 ответил parallels
   57 / 840
12 мая в 14:40
на повышение!
Лавки протирать ))
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