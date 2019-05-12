Дмитрий Комбаров может перейти в тульский «Арсенал»

12 мая 2019, 14:05

Полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Тульский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют «Ростов» и «Урал».

Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Дмитрия.