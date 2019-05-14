Ловчев - об аудиозаписи с Глушаковым: «Если это не монтаж, то это плохо»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан «красно-белых» делится подробностями слива бывшего главного тренера команды .

Я не думал, что футболисты лезут в такие дела. Мы тоже между собой раньше говорили: „Тренер ничего не понимает“. Я от одного большого спартаковского функционера узнал, а потом переспросил у Наиля Измайлова (бывшего вице-президент клуба): «Правда, что Каррера попросил вас с Сергеем Родионовым не лететь с командой на выезды? Сами летайте, но без команды». Он подтвердил. Тогда я понимаю, что они пешки, если тренер говорит руководителю клуба, чтобы тот в самолет не заходил. Получается, что если они соглашаются, то они пустышки на самом деле. Поэтому команда и развалилась на глазах.

Глушаков, с которым я, кстати, дружу, всегда говорил, что этого не было. Если это не подстава и не монтаж, то это плохо, потому что все это мы сегодня видим в игре «Спартака»,