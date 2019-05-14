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Ловчев - об аудиозаписи с Глушаковым: «Если это не монтаж, то это плохо»

14 мая 2019, 15:31

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан «красно-белых» Денис Глушаков делится подробностями слива бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.

Я не думал, что футболисты лезут в такие дела. Мы тоже между собой раньше говорили: „Тренер ничего не понимает“. Я от одного большого спартаковского функционера узнал, а потом переспросил у Наиля Измайлова (бывшего вице-президент клуба): «Правда, что Каррера попросил вас с Сергеем Родионовым не лететь с командой на выезды? Сами летайте, но без команды». Он подтвердил. Тогда я понимаю, что они пешки, если тренер говорит руководителю клуба, чтобы тот в самолет не заходил. Получается, что если они соглашаются, то они пустышки на самом деле. Поэтому команда и развалилась на глазах.

Глушаков, с которым я, кстати, дружу, всегда говорил, что этого не было. Если это не подстава и не монтаж, то это плохо, потому что все это мы сегодня видим в игре «Спартака»,

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RIR68
RIR68
   196 / 840
14 мая в 19:04
Сами летайте, но без команды
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сбросили Родионова как баласт)
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
14 мая в 18:40
Опять взялись за старое
Завтра
Завтра
   140 / 840
14 мая в 17:13
Да валите на Миллера или Гинера! Это наверняка они всё! Ну кто-или то из 16 команд чемпионата.
В самом "Спартаке" так не может быть, потому что так невозможно никогда, потому что это "Спартак". По-моему, такая логика в тарасовке.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
14 мая в 17:07
Свин свинью всегда прикроет.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
14 мая в 17:00
Дениска выжил физрука малоспособного, спасибо бы ему сказали.
Footbolista
Footbolista ответил handreb
   32 / 840
14 мая в 16:15
Это очень хорошая идея, ведь народ любит глушакова также, как не любит спартак.
лазурный народец с берегов Невы?)...неудивительно...
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 16:09
По большому счёту Каррера это не тренер уровня "Спартака", просто он в нужный час попал в нужное место.
handreb
handreb ответил Так Себе Аналитик
   67 / 840
14 мая в 16:05
Предлагаю создать петицию с просьбой оставить Глушакова капитаном "Спартака", а лучше сделать играющим тренером. Только надо делать не на Change, а через Госуслуги, чтобы власти рассмотрели. Болельщики всей России, уверен, проголосуют)
Это очень хорошая идея, ведь народ любит глушакова также, как не любит спартак.
Footbolista
Footbolista
   32 / 840
14 мая в 16:04
Кони и бомжи от счастья в истерике))...смешные чесслово...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 16:01
Предлагаю создать петицию с просьбой оставить Глушакова капитаном "Спартака", а лучше сделать играющим тренером.

Только надо делать не на Change, а через Госуслуги, чтобы власти рассмотрели.

Болельщики всей России, уверен, проголосуют)
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
14 мая в 15:59
спартак пора расформировать.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 15:55
В спартаке ничего хорошего давно нет.
Faustello
Faustello
   22 / 840
14 мая в 15:38
Не позволю обижать этого святого человека!
Дениске долгих лет капитанствования в КБ!
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 15:33
Жека никак не может смириться с свинством губошлёпа, ну а что делать, ведь хрющатник.
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