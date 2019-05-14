Ловчев - об аудиозаписи с Глушаковым: «Если это не монтаж, то это плохо»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан «красно-белых» Денис Глушаков делится подробностями слива бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.
Я не думал, что футболисты лезут в такие дела. Мы тоже между собой раньше говорили: „Тренер ничего не понимает“. Я от одного большого спартаковского функционера узнал, а потом переспросил у Наиля Измайлова (бывшего вице-президент клуба): «Правда, что Каррера попросил вас с Сергеем Родионовым не лететь с командой на выезды? Сами летайте, но без команды». Он подтвердил. Тогда я понимаю, что они пешки, если тренер говорит руководителю клуба, чтобы тот в самолет не заходил. Получается, что если они соглашаются, то они пустышки на самом деле. Поэтому команда и развалилась на глазах.
Глушаков, с которым я, кстати, дружу, всегда говорил, что этого не было. Если это не подстава и не монтаж, то это плохо, потому что все это мы сегодня видим в игре «Спартака»,
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сбросили Родионова как баласт)
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сбросили Родионова как баласт)
В самом "Спартаке" так не может быть, потому что так невозможно никогда, потому что это "Спартак". По-моему, такая логика в тарасовке.
В самом "Спартаке" так не может быть, потому что так невозможно никогда, потому что это "Спартак". По-моему, такая логика в тарасовке.
Только надо делать не на Change, а через Госуслуги, чтобы власти рассмотрели.
Болельщики всей России, уверен, проголосуют)
Только надо делать не на Change, а через Госуслуги, чтобы власти рассмотрели.
Болельщики всей России, уверен, проголосуют)
Дениске долгих лет капитанствования в КБ!
Дениске долгих лет капитанствования в КБ!