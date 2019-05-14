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Черчесов: «Смолов нам нужен готовый и максимально сконцентрированный»

14 мая 2019, 17:19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Радует, что Смолов забил в последнем матче. Другое дело, что мы из прессы узнаём о каких-то переговорах по его будущему, и это настораживает.

Уже проходили такое перед чемпионатом мира: остаётся-переходит. Надо смотреть его психологическое состояние, чтобы не повторилось случившееся на мундиале. Он нам нужен готовый и максимально сконцентрированный. Надеюсь, ему опыт чемпионата мира поможет быть более спокойным и рассудительным.

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Все комментарии
Capitan555
Capitan555
   327 / 840
14 мая в 20:28
Как можно вызывать это дерево в сборную.....может дорогу молодым и перспективным нападающим?Тем более играем с Сан-Марино и Кипром.....
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
14 мая в 18:04
А нужен ли он вообще?
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 17:56
Главное, нужен как классный пенальтист.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 17:50
Федор никак из штопора не выйдет. Ещё немного и будет сбитый летчик.
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