Черчесов: «Смолов нам нужен готовый и максимально сконцентрированный»

Главный тренер сборной России поделился мыслями о форме нападающего «Локомотива» .

Радует, что Смолов забил в последнем матче. Другое дело, что мы из прессы узнаём о каких-то переговорах по его будущему, и это настораживает.

Уже проходили такое перед чемпионатом мира: остаётся-переходит. Надо смотреть его психологическое состояние, чтобы не повторилось случившееся на мундиале. Он нам нужен готовый и максимально сконцентрированный. Надеюсь, ему опыт чемпионата мира поможет быть более спокойным и рассудительным.