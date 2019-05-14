Мостовой вступился за Глушакова

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заступился за хавбека «красно-белых» Дениса Глушакова.
Сегодня в Сети появилась аудиозапись, на которой Глушаков в крайне негативном ключе высказывается о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.
У Глушакова действующий контракт, поэтому он должен тренироваться, работать и играть. Почему же он должен уходить после опубликованного аудио? Во-первых, Карреры уже нет в команде. Во-вторых, любой футболист критикует любого тренера. Что касается возможного слива Карреры капитаном, тренеров снимает руководство. При чём здесь Глушаков?
Ситуация с Глушаковым никак не отразится на имидже «Спартака». Про Карреру скоро начнут забывать. Из 30 человек в команде 25 критикуют главного тренера, тем более если нет результата. Когда же результат есть, и плохой тренер становится гениальным. Глушаков такой же живой человек, как и все остальные. Одновременно 30 человек никогда не будут довольны работой тренера.
Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными ВЫХОДКАМИ.
Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам, проституткам и питейным ликёро-водочным заведениям.
А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт скандального судейства в пользу Спартака, административного ресурса РФС и каледнарного ресурса, по просьбам лукойловских "трудящихся", не за бесплатно, разумеется!
Спартак, Федун, Мутко, Прядкин, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Это было самое скандальное судейство за всю историю российских чемпионатов.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
Федуну надо прислушаться к голосу РАЗУМА болельщиков Спартака и избавиться от Глушакова.
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными ВЫХОДКАМИ.
Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам, проституткам и питейным ликёро-водочным заведениям.
А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт скандального судейства в пользу Спартака, административного ресурса РФС и каледнарного ресурса, по просьбам лукойловских "трудящихся", не за бесплатно, разумеется!
Спартак, Федун, Мутко, Прядкин, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Это было самое скандальное судейство за всю историю российских чемпионатов.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
Федуну надо прислушаться к голосу РАЗУМА болельщиков Спартака и избавиться от Глушакова.
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Вот это травонул так травонул!!!!! ЖЕСТЬ
Вот это травонул так травонул!!!!! ЖЕСТЬ
Хотя счастливый фрукт в плане, что поиграл за 3 сборные : СССР, СНГ и России.
В Виго в "Царя" возвели, а в сборной демарши устраивал....то с Садыриным,
то с другими тренерами.....больше всего был недоволен нагрузками тренеров...
Один из той плеяды, которые целенаправленно с течении 2 чемпионатов мира
оставляли болельщиков в расстроенных чувствах из за своих амбиций и пафоса..
Повезло ему у Лобановского не оказаться , где "физика" вообще во главу угла ставилась..
Хотя счастливый фрукт в плане, что поиграл за 3 сборные : СССР, СНГ и России.
В Виго в "Царя" возвели, а в сборной демарши устраивал....то с Садыриным,
то с другими тренерами.....больше всего был недоволен нагрузками тренеров...
Один из той плеяды, которые целенаправленно с течении 2 чемпионатов мира
оставляли болельщиков в расстроенных чувствах из за своих амбиций и пафоса..
Повезло ему у Лобановского не оказаться , где "физика" вообще во главу угла ставилась..
Ведь жертва уже умерла?
Ведь жертва уже умерла?
Наезды на Глушакова, есть подозрение, - отличная ширма для отвлечения внимания от чего-то существенного.
Наезды на Глушакова, есть подозрение, - отличная ширма для отвлечения внимания от чего-то существенного.
Естественно он будет защищать себе подобных.
Естественно он будет защищать себе подобных.