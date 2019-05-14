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Мостовой вступился за Глушакова

14 мая 2019, 17:48

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заступился за хавбека «красно-белых» Дениса Глушакова.

Сегодня в Сети появилась аудиозапись, на которой Глушаков в крайне негативном ключе высказывается о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.

У Глушакова действующий контракт, поэтому он должен тренироваться, работать и играть. Почему же он должен уходить после опубликованного аудио? Во-первых, Карреры уже нет в команде. Во-вторых, любой футболист критикует любого тренера. Что касается возможного слива Карреры капитаном, тренеров снимает руководство. При чём здесь Глушаков?

Ситуация с Глушаковым никак не отразится на имидже «Спартака». Про Карреру скоро начнут забывать. Из 30 человек в команде 25 критикуют главного тренера, тем более если нет результата. Когда же результат есть, и плохой тренер становится гениальным. Глушаков такой же живой человек, как и все остальные. Одновременно 30 человек никогда не будут довольны работой тренера.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
14 мая в 23:29
во всех бедах теперь Глущаков виноват .. завтра найдут нового виноватого
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:19
Глушаков просто сказал правду, пусть даже матом. И чего его так ругают?
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
14 мая в 22:11
Смешно читать свиных, столько злобы от бестрофейности накопили.
Zoigen47
Zoigen47
   756 / 840
14 мая в 21:48
Гнать Глушакова немедленно, в Спартаке не должно быть подлых игроков.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
14 мая в 21:37
Бывший игрок вступился пока ещё за действщего игрока пищевика. А кто бы сомневался.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   696 / 840
14 мая в 21:09
Мостовой ходит к Глушакову в баню, со своей мочалкой. Ибо она всегда при нём!
Evilhuman
Evilhuman
   102 / 840
14 мая в 20:42
Стукачек впрегается за банщика, а то что тот на футбол забил, впрочем и раньше то был не о чем, помалкивает
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 840
14 мая в 20:16
К Глушакову накопилось столько много вопросов, что у публики ЗАКРУЖИЛАСЬ голова.
Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными ВЫХОДКАМИ.
Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам, проституткам и питейным ликёро-водочным заведениям.
А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
- Спартак Карреры и Кононова уже и благополучно ПРОВАЛИЛИ прошлый и этот сезон, а провалить намного ЛЕГЧЕ, чем исправлять!
Всё говорило за то, что сезоны 2017/18 и 2018/19 будут для Спартака ПРОВАЛЬНЫМИ!
В сезоне 2016/17 Спартак занял первое место благодаря скандальному судейству, согласно ЦЕНЫ вопроса!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт скандального судейства в пользу Спартака, административного ресурса РФС и каледнарного ресурса, по просьбам лукойловских "трудящихся", не за бесплатно, разумеется!
Спартак, Федун, Мутко, Прядкин, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина, Мешкова, Безбородова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Это было самое скандальное судейство за всю историю российских чемпионатов.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
Федуну надо прислушаться к голосу РАЗУМА болельщиков Спартака и избавиться от Глушакова.
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Faustello
Faustello
   22 / 840
14 мая в 20:13
Ща ещё и будущий тренер Спама шалун Шалимов расскажет как с друганом Садырина слил, и это нормуль, дело житейское.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 20:03
Сам бузотер, за бузотера и заступается!!!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
14 мая в 19:51
Вот интересно как бы события развивались. Допустим Глушаков ушёл с команды, Каррера остался и что? Я могу напомнить когда его сослали в дубль нехрена игра не улучшилась, все взрослые люди, Каррера уже сам себя изжил в Спартаке, как когда то Моуриньо в Челси. Он не топ тренер что б придумывать что то новое, у Спартака он впервые стал главным тренером, год фарта и чемпионы, а потом уже команду соперники выучили и Массимо уже не смог чем то удивлять. Его финиш был бы и без Глушаков скорым,. СПАРТАКУ НУЖЕН НАСТОЯЩИЙ СИЛЬНЫЙ ТРЕНЕР
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   259 / 840
14 мая в 19:22
Ситуация с Глушаковым никак не отразится на имидже «Спартака».

Вот это травонул так травонул!!!!! ЖЕСТЬ
pomor45
pomor45
   62 / 840
14 мая в 19:19
Мостовой вступился за человека, близкого ему по духу. Истый спартач.
shu
shu
14 мая в 19:19
Похоже, теперь Глушакова сливают
Absinthe5
Absinthe5
   162 / 840
14 мая в 19:15
Галимый пиар-ход Мостового, о котором все забыли. Что надо сделать, чтобы о тебе заговорили? Правильно! Ляпнуть что-то, что возмутит миллионы)
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 19:11
"Ситуация с Глушаковым никак не отразится на имидже «Спартака»,потому что имидж клуба и так ниже некуда,общими стараниями.Что это за зверь-футболист такой,который всю команду в руках держит? Даже Месси это сделать не в состоянии.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
14 мая в 19:10
Припоминаю письмецо четырнадцати...(
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 18:57
Пупсиков вновь лихорадит, пора не разгонят эту шарашку ничего не прекратится.
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
14 мая в 18:48
А этот фрукт всегда был анархистом-пофигистом .....что касаемо сборной страны.
Хотя счастливый фрукт в плане, что поиграл за 3 сборные : СССР, СНГ и России.

В Виго в "Царя" возвели, а в сборной демарши устраивал....то с Садыриным,
то с другими тренерами.....больше всего был недоволен нагрузками тренеров...
Один из той плеяды, которые целенаправленно с течении 2 чемпионатов мира
оставляли болельщиков в расстроенных чувствах из за своих амбиций и пафоса..

Повезло ему у Лобановского не оказаться , где "физика" вообще во главу угла ставилась..
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
14 мая в 18:44
Тяжёлая артиллерия в бой пошла.
Vadik
Vadik
   512 / 840
14 мая в 18:42
Мост не в свое дело лезет! Пусть лучше вспомнит, как П.Ф. Садырина со своими дружками сливал!!!!
кузьма 87
кузьма 87
14 мая в 18:32
Почему убийца должен сидеть в тюрьме?
Ведь жертва уже умерла?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 18:26
Руки прочь от кумира свиней.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
14 мая в 18:25
Позволю высказать свое мнение. В этом монологе Мостовой ходит по треугольнику: тренер-игроки- руководство, но забывает о главном, для кого нужен этот треугольник, а это болельщики, которые в большинстве своем во время конфликта встали на сторону Карреры, но руководство решило по -своему. И ладно бы результаты пошли, а вышло наоборот, да еще и игра пропала. ИМХО.
порт
порт
   662 / 840
14 мая в 18:22
Быстрей Глушителя забудут, чем Карреу. Под его руководством клуб завоевал золото.
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
14 мая в 18:20
пожалуй самые умные слова
parallels
parallels
   5 / 840
14 мая в 18:17
какой позор этот ваш спартак!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   600 / 840
14 мая в 18:16
Полностью поддерживаю посыл...

Наезды на Глушакова, есть подозрение, - отличная ширма для отвлечения внимания от чего-то существенного.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
14 мая в 18:16
Активный участник "письма 14" знает как тренеров сливать!
Естественно он будет защищать себе подобных.
nikoladolgov
nikoladolgov
   315 / 840
14 мая в 18:15
Бромонтан похоже еще действует ....
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