Черчесов: «Думаю, на матчах с Кипром и Сан-Марино будут аншлаги»

14 мая 2019, 17:21

Наставник сборной России ожидает, что на матчах отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино соберутся полные стадионы.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.

Мы контролируем ситуацию, там были наши люди. И гостиницы, и поля, сколько ехать до поля, все знаем. Это стадионы чемпионата мира, поля в хорошем состоянии, билеты продаются, думаю, там будут аншлаги, ждем болельщиков на трибунах.

Ранее Черчесов назвал оптимальным расширенный состав сборной России.