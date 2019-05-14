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Черчесов: «Думаю, на матчах с Кипром и Сан-Марино будут аншлаги»

14 мая 2019, 17:21

Наставник сборной России Станислав Черчесов ожидает, что на матчах отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино соберутся полные стадионы.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.

Мы контролируем ситуацию, там были наши люди. И гостиницы, и поля, сколько ехать до поля, все знаем. Это стадионы чемпионата мира, поля в хорошем состоянии, билеты продаются, думаю, там будут аншлаги, ждем болельщиков на трибунах.

Ранее Черчесов назвал оптимальным расширенный состав сборной России. 

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответил 1 команда
15 мая в 14:04
В Саранске для аншлага народу не найдут.
Конечно, все еще будут праздновать чемпионство " Зенита" )))))
Bolshoy
Bolshoy ответил Absinthe5
15 мая в 14:02
С Сан-Марино, особенно
8 го вечером ждем вашего комментария по поводу аншлага на игре сборной РФ и Сан - Марино...
Роман Романов
Роман Романов
15 мая в 05:40
У нас в Нижнем придет тыщ 40
112910315
112910315
   1 / 840
14 мая в 22:35
Билеты только у спекулянтов, цена в 5-7 раз выше номинала)
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
14 мая в 21:44
Сомневаюсь про аншлаги, разве что вход бесплатный сделают
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
14 мая в 20:24
Ну да с грандами играем
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
14 мая в 20:16
Это на данный момент те сборные где обязательно будут победы
1 команда
1 команда
   95 / 840
14 мая в 19:35
В Саранске для аншлага народу не найдут.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 19:08
На САн-Маринку и я бы пошёл! Ну если бы бесплатно,или за толику малую...Запишите меня в в волонтёры РФС!!!
Danrog
Danrog
   97 / 840
14 мая в 19:01
Еще бы, одни из сильнейших сборных планеты приедут.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
14 мая в 18:26
...там были наши люди...
Мы дадим им парабеллум.
Absinthe5
Absinthe5
   162 / 840
14 мая в 17:27
С Сан-Марино, особенно
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