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Черчесов - о Чалове: «Нападающий - игрок зависимый»

14 мая 2019, 17:33

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал критиковать уровень игры нападающего ЦСКА Федора Чалова в текущем сезоне.

Некоторые говорят, что Чалова захвалили? Намекаете на то, что я виноват? Потому что вызвал в сборную и поставил на две игры, после чего его стали критиковать? Вы раньше его хвалили, мы свое мнение высказывали. Теперь вы его критикуете, мы снова мнение высказываем. У Чалова есть определенные качества. Нападающий – игрок в принципе зависимый. А Чалов в нашем понимании – в особенности. Если команда не очень качественно играет, то и у него моментов мало.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
15 мая в 08:26
Бревно распиаренное.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
14 мая в 22:05
Чалов - дребедень-дребеденью ! Если у Головина и дриблинг какой-никакой был и по воротам садануть мог и пас отдать , то Чалов- второй Дзюба ,только помладше ! Просто коняшкам ну очень хочется ,что бы кто -нибудь из молодых копытных был лучше всех ! Мания величия у коней -давнишняя болезнь ! ))) Ну пусть себе верят ! ))))
pomor45
pomor45
   62 / 840
14 мая в 19:45
Зависимый нападающий - это обыкновенный наконечник, от которого не стоит ждать креатива. Его задача реализовать созданные ему моменты. Сам он не создаст ни одного. В РПЛ (РФПЛ) был только один креативный нап - это Халк. Вот он мог принести результат в одиночку. Пока Чалов реализует не более 20% созданных ему моментов, поэтому хорошим наконечником его тоже не сочтёшь.
Ваня лучший
Ваня лучший
   109 / 840
14 мая в 18:36
В таком возрасте редко кто сразу стабильно играет. У него все впереди
Vladimir808
Vladimir808
   209 / 840
14 мая в 18:10
Чалов очень хорош.
Успехов Фёдору в сборной.
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