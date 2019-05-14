Черчесов - о Чалове: «Нападающий - игрок зависимый»

Главный тренер сборной России не стал критиковать уровень игры нападающего ЦСКА в текущем сезоне.

Некоторые говорят, что Чалова захвалили? Намекаете на то, что я виноват? Потому что вызвал в сборную и поставил на две игры, после чего его стали критиковать? Вы раньше его хвалили, мы свое мнение высказывали. Теперь вы его критикуете, мы снова мнение высказываем. У Чалова есть определенные качества. Нападающий – игрок в принципе зависимый. А Чалов в нашем понимании – в особенности. Если команда не очень качественно играет, то и у него моментов мало.