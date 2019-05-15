«Сочи»: «Впервые слышим о нашем интересе к Игорю Денисову»

«Сочи» не планирует приглашать в команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Об этом заявил спортивный директор клуба Андрей Орлов.
Мы обычно не комментируем трансферные слухи. Но касательно Игоря Денисова могу сказать, что впервые от вас слышу об интересе к нему. Думаю, мы все-таки клуб не его уровня.
А теперь Ротенберг-старший как раз владелец "Сочи", и маловероятно, что он хочет взять на работу игрока, который первый официально выдал правду о чемпионе Борьке))
А теперь Ротенберг-старший как раз владелец "Сочи", и маловероятно, что он хочет взять на работу игрока, который первый официально выдал правду о чемпионе Борьке))
Денисов не дотягивает до уровня Сочи...)))
Денисов не дотягивает до уровня Сочи...)))
Куда не поидет, везде скандалит да бабло счетоводит...
Куда не поидет, везде скандалит да бабло счетоводит...