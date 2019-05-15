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«Сочи»: «Впервые слышим о нашем интересе к Игорю Денисову»

15 мая 2019, 11:42

«Сочи» не планирует приглашать в команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Об этом заявил спортивный директор клуба Андрей Орлов.

Мы обычно не комментируем трансферные слухи. Но касательно Игоря Денисова могу сказать, что впервые от вас слышу об интересе к нему. Думаю, мы все-таки клуб не его уровня.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 17:58
Остается только спартак, и через 2 недели у него будет конфликт с кононовым.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
15 мая в 14:37
Прежде чем писать чушь насчет Денисова в "Сочи", посмотрели бы интервью Денисова у Дудя, где Денисов сказал, что отказался стать капитаном "Динамо", потому, что Аджоев ему признался, что Борька Ротенберг в составе не по решению тренера, а по приказу Ротенберга-старшего.

А теперь Ротенберг-старший как раз владелец "Сочи", и маловероятно, что он хочет взять на работу игрока, который первый официально выдал правду о чемпионе Борьке))
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 13:13
Так он без труда подравняется под ваш уровень: падать - не подниматься.
311
311
   73 / 840
15 мая в 13:00
Прежде чем интересоваться, его еще найти надо!)
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 12:44
Он значительно помог бы команде
Albasin
Albasin
   17 / 840
15 мая в 12:08
Нафиг нужен Сочи этот капризный пенсионер.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
15 мая в 12:01
Как игрок Денисов себя полностью не реализовал , ведь половина карьеры в скандалах прошла.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 12:01
Лишь бы деньги хорошие платили, тогда можно хоть в ФНЛ играть.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 11:58
Берите, берите - в рассрочку! Сгодится - третий сорт не брак!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
15 мая в 11:52
Зачётно так Локо потроллили....
Денисов не дотягивает до уровня Сочи...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 11:52
Или игрок не уровня клуба.
Куда не поидет, везде скандалит да бабло счетоводит...
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