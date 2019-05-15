«Сочи»: «Впервые слышим о нашем интересе к Игорю Денисову»

«Сочи» не планирует приглашать в команду полузащитника «Локомотива» . Об этом заявил спортивный директор клуба Андрей Орлов.

Мы обычно не комментируем трансферные слухи. Но касательно Игоря Денисова могу сказать, что впервые от вас слышу об интересе к нему. Думаю, мы все-таки клуб не его уровня.