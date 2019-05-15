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Скандальный игрок «Локомотива» может перейти в «Сочи»

15 мая 2019, 10:46

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Сочи». Впрочем, для этого ему нужно будет разорвать контракт с москвичами.

35-летний футболист не выходил на поле с 3 апреля. Спортсмен уже больше двух недель не появляется в расположении команды и не выходит на связь.

Напомним, что «Сочи» недавно обеспечил себе выход в РПЛ.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
15 мая в 17:53
Пусть в спартак идет, поможет глушакову.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил particular
   243 / 840
15 мая в 16:58
Соккер,такой соккер
mortid
mortid
   157 / 840
15 мая в 15:44
Я фигею от названий статей )))))) Подобное в "жёлтых" газетёнках практикуется ))))))) Негоже опускаться такому ресурсу до нечестивых ))))))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Сергей Саныч
   398 / 840
15 мая в 14:54
+Мамаев и Кокорин на острие.
Еще парочку алжирцев, и райвалы будут расступаться как перед Вовой))
Finn88
Finn88
   835 / 840
15 мая в 14:53
Игорь хороший игрок, даже уровня сборной. Да, у него есть проблемы. Но он не кокоша и не мамай. С ним нужно подписывать контракт не более двух лет. После двух лет у него начинаются проблемы. Ну не любит он стабильность.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
15 мая в 14:06
А что так загадочно в заголовке? Прочитал , а тут на тебе -Игорёк!!
alexando1974
alexando1974
   367 / 840
15 мая в 13:38
ничего удивительного! у него в каждой команде где бы он неиграл рано или поздно появляються проблемы! Игрок! но как человек 77 отсуда и проблемы!
kastites
kastites
   156 / 840
15 мая в 12:58
А ,он им приходится
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 12:48
Можно и в Сочи, он там ещё ни разу не скандалил.
makkie
makkie ответил Сергей Саныч
   18 / 840
15 мая в 12:39
Селюк может пригодиться. Активный хлопчик.
Ну тогда и Червиченко, чигоужтам :)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
15 мая в 12:25
Лучше уж в Сочи, чем полировать лавку у Шпалыча. ИМХО.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   461 / 840
15 мая в 12:20
всегда был уровня ФНЛ
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
15 мая в 12:19
забухал наверное
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 12:07
А "Сочи" про такого как Денисов вообще впервые.
berda2003
berda2003
   318 / 840
15 мая в 11:53
пусть забирает глушакова и в сочи...
а в следующем году отдрючат и спартак и локо!
Морозовский
Морозовский ответил Аксинья
   8 / 840
15 мая в 11:51
Привет земеля! Не путай Ленинградский клуб с Питрским...Первый - команда, второй - проект...
Прифет! В СочАх - это уже проект! Не долго мучилось "Динамо" в высоковольтных проводах!
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 11:42
Сёмин делает чистку
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил makkie
   6 / 840
15 мая в 11:34
Григоряна тренером, Гришу Иванова из Урала - президентом клуба :)
Селюк может пригодиться.
Активный хлопчик.
la_masia
la_masia
   106 / 840
15 мая в 11:32
Может двоих в Ростов?
На перевоспитание к Валере?
Аксинья
Аксинья ответил Морозовский
   173 / 840
15 мая в 11:25
Сочинское "Динамо" собирает под свои знамёна своих лазурных странников!
Привет земеля! Не путай Ленинградский клуб с Питрским...Первый - команда, второй - проект...
particular
particular
   2 / 840
15 мая в 11:21
Вброс на рубль, но заголовок, прямо, как про Антонио Кассано или Пола Гаскойна..:))
makkie
makkie ответил Сергей Саныч
   18 / 840
15 мая в 11:20
+Мамаев и Кокорин на острие.
Григоряна тренером, Гришу Иванова из Урала - президентом клуба :)
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 11:20
Всё дело в зарплате. Видать что то не понравилось у паровозов Деньгисову.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 11:08
К зарплате наверняка появится.
Хотя, если его найти не могут, то за что платить?
Знатог
Знатог
   180 / 840
15 мая в 11:07
Может майские праздники отмечает. Может и Берлин берёт до сих пор.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 11:05
Сочинское "Динамо" собирает под свои знамёна своих лазурных странников!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил makkie
   6 / 840
15 мая в 11:01
Глушаков-Денисов-Широков - центр поля мечты :D
+Мамаев и Кокорин на острие.
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 10:59
не пора ли ему уже к Широкову в помошники...
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 10:58
Одно слово Деньгисоа.
makkie
makkie
   18 / 840
15 мая в 10:52
Глушаков-Денисов-Широков - центр поля мечты :D
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