Скандальный игрок «Локомотива» может перейти в «Сочи»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Сочи». Впрочем, для этого ему нужно будет разорвать контракт с москвичами.
35-летний футболист не выходил на поле с 3 апреля. Спортсмен уже больше двух недель не появляется в расположении команды и не выходит на связь.
Напомним, что «Сочи» недавно обеспечил себе выход в РПЛ.
а в следующем году отдрючат и спартак и локо!
а в следующем году отдрючат и спартак и локо!
Активный хлопчик.
Активный хлопчик.
На перевоспитание к Валере?
На перевоспитание к Валере?
Хотя, если его найти не могут, то за что платить?
Хотя, если его найти не могут, то за что платить?