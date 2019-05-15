Скандальный игрок «Локомотива» может перейти в «Сочи»

15 мая 2019, 10:46

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в «Сочи». Впрочем, для этого ему нужно будет разорвать контракт с москвичами.

35-летний футболист не выходил на поле с 3 апреля. Спортсмен уже больше двух недель не появляется в расположении команды и не выходит на связь.