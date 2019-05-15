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Михайлов: «Теперь буду заниматься делами „Спартака“ более плотно»

15 мая 2019, 18:35

Новый заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов заявил, что с этого момента будет заниматься делами клуба более плотно. О назначении Михайлова «красно-белые» объявили вчера.

Я вхожу в совет директоров «Спартака» с 2004 года. Но прежде чаще имел дело с цифрами на бумаге. А теперь буду заниматься делами клуба более плотно.

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Все комментарии
mortid
mortid
   157 / 840
15 мая в 23:07
Но прежде чаще имел дело с цифрами на бумаге.
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А бумага я так понимаю с монетного двора. Всё понятно ))) до этого занимался сугубо личными делами.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 19:11
До этого просто зарплату получал, теперь надо поработать.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
15 мая в 19:00
дела у прокурора...
порт
порт
   662 / 840
15 мая в 18:57
Совсем, совсем плотно?
Egorium
Egorium
   116 / 840
15 мая в 18:38
Еще один опустошитель кассы тарасовки.
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