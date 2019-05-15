Михайлов: «Теперь буду заниматься делами „Спартака“ более плотно»

Новый заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов заявил, что с этого момента будет заниматься делами клуба более плотно. О назначении Михайлова «красно-белые» объявили вчера.
Я вхожу в совет директоров «Спартака» с 2004 года. Но прежде чаще имел дело с цифрами на бумаге. А теперь буду заниматься делами клуба более плотно.
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А бумага я так понимаю с монетного двора. Всё понятно ))) до этого занимался сугубо личными делами.
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А бумага я так понимаю с монетного двора. Всё понятно ))) до этого занимался сугубо личными делами.