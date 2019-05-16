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Кикнадзе: «„Локомотив“ в матче с „Ростовом“ сыграл „на зубах“»

16 мая 2019, 00:50
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил бойцовские качества игроков «железнодорожников» в ответном полуфинальном матче Кубка России против «Ростова» (2:0).

Не могу не радоваться, что у нас есть такой воспитанник, как Жемалетдинов, который забил такой фантастический гол, он радует своей игрой и доказывает, что имеет право считаться игроком основы. Не могу не радоваться, что забил Смолов, что команда играла «на зубах»: Хеведес, получив травму, скакал на одной ноге, стараясь помочь ребятам. Хотя есть чему огорчаться - много травм. Я просто горжусь командой, это - бойцы, качественная, умная, хорошая команда.

Если бы не VAR, то эту ступню судья мог бы и не разглядеть - начало матча выдалось инфарктным. Сейчас VAR сработал в нашу пользу, в первом матче же, когда Чорлука пошел коленом вперед, он сыграл против нас, что опять же доказывает, что VAR - сильная штука.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
16 мая в 04:28
вот вам и ВАР
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 03:13
Сегодня "Локомотив" был сильнее и победил заслуженно.






















































"
Aljban
Aljban
   323 / 840
16 мая в 00:52
Локомотив с победой.
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