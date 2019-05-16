Кикнадзе: «„Локомотив“ в матче с „Ростовом“ сыграл „на зубах“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил бойцовские качества игроков «железнодорожников» в ответном полуфинальном матче Кубка России против «Ростова» (2:0).

Не могу не радоваться, что у нас есть такой воспитанник, как Жемалетдинов, который забил такой фантастический гол, он радует своей игрой и доказывает, что имеет право считаться игроком основы. Не могу не радоваться, что забил Смолов, что команда играла «на зубах»: Хеведес, получив травму, скакал на одной ноге, стараясь помочь ребятам. Хотя есть чему огорчаться - много травм. Я просто горжусь командой, это - бойцы, качественная, умная, хорошая команда.