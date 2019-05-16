Нигматуллин: «В конце посмотрим, где будем мы, а где Лига Европы»

Вратарь «Арсенала» подвёл итоги ответного полуфинального матча Кубка России против «Урала» (2:2) и прокомментировал вылет своей команды из турнира.

Согласен, первые 15 минут вышли шокирующими. «Урал» был явно сильнее нас, забил два мяча. Потом мы сделали всё, что могли, и теперь обидно, тяжело принять это поражение по сумме двух матчей. Но что поделать.

У нас были моменты, подходы, попадали в штангу и перекладину, Но у «Урала» и так был перевес в один мяч, а он забил сразу после начала матча ещё два. Нам никак нельзя было пропускать. К большому сожалению, это произошло. Стадион помогал, гнал вперёд, мы бежали. Вы видели, в конце ребята просто падали без сил. Отдались полностью.

Эмоции тоже потрачены. Но нужно восстанавливаться, осталось два тура чемпионата. «Арсенал» в этом сезоне уже не раз доказывал, что у нас хорошая команда, мы играем до конца, а потому не просто так вверху таблицы. Постараемся ещё подняться, насколько возможно.

Не стала ли дальше Лига Европы? Давайте посмотрим в конце сезона. Конечно, хотелось выйти в финал и взять кубок. Но посмотрим, что будет после чемпионата – где будем мы и где Лига Европы.