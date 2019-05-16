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Нигматуллин: «В конце посмотрим, где будем мы, а где Лига Европы»

16 мая 2019, 01:13
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Вратарь «Арсенала» Артур Нигматуллин подвёл итоги ответного полуфинального матча Кубка России против «Урала» (2:2) и прокомментировал вылет своей команды из турнира.

Согласен, первые 15 минут вышли шокирующими. «Урал» был явно сильнее нас, забил два мяча. Потом мы сделали всё, что могли, и теперь обидно, тяжело принять это поражение по сумме двух матчей. Но что поделать.

У нас были моменты, подходы, попадали в штангу и перекладину, Но у «Урала» и так был перевес в один мяч, а он забил сразу после начала матча ещё два. Нам никак нельзя было пропускать. К большому сожалению, это произошло. Стадион помогал, гнал вперёд, мы бежали. Вы видели, в конце ребята просто падали без сил. Отдались полностью. 

Эмоции тоже потрачены. Но нужно восстанавливаться, осталось два тура чемпионата. «Арсенал» в этом сезоне уже не раз доказывал, что у нас хорошая команда, мы играем до конца, а потому не просто так вверху таблицы. Постараемся ещё подняться, насколько возможно. 

Не стала ли дальше Лига Европы? Давайте посмотрим в конце сезона. Конечно, хотелось выйти в финал и взять кубок. Но посмотрим, что будет после чемпионата – где будем мы и где Лига Европы.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
16 мая в 09:19
Удачи Арсеналу .
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 09:04
Урал отступил когда остались вдесятером, а так они бы ещё штук пять наколотили.
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
16 мая в 04:03
ЛЕ без вас...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 03:06
Не тот нынче нигматуллин пошёл..
CВИН
CВИН
   284 / 840
16 мая в 01:45
даже Карась не помог
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
16 мая в 01:38
Арсеналу удачи!
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