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Сигурдарсон: «Почему „Ростов“ так мало забивает? Лучше спросить у тренера»

16 мая 2019, 01:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон дал комментарий после поражения от «Локомотива» в ответном полуфинальном матче Кубка России (0:2).

Мы сделали сегодня всё для того, чтобы забить гол. Думаю, нам просто не повезло. Наверно, «Локомотив» сегодня действовал лучше, чем в прошлой игре. 

Мне кажется, лучше спросить у главного тренера клуба, почему мы так мало забиваем в последних матчах. Мы могли бы выступить намного лучше, например, занять четвёртое или пятое место. Что ж, в следующем сезоне «Ростов» должен быть сильнее.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   444 / 840
17 мая в 00:44
Вон тренеришка идет, у него и спросите,)
RMUKMU
RMUKMU
   171 / 840
16 мая в 10:33
Ну а как забивать если в центре ни одного созидателя.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
16 мая в 09:46
Продайте в Ростов СМОЛОВА и тогда Ростов совсем перестанет забивать ! ))
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
16 мая в 08:18
Карпин запрещает Сигурду "выступать намного лучше, например занять четвёртое или пятое место". "зяня" взял первое место только потому, что тренер Семак - единственный из всех коачей в РПЛ, который разрешил своим лазурным орлам помойки это сделать!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
16 мая в 08:03
Скоро Глушаков придёт, он наведёт порядок в команде.
GrimlocK
GrimlocK
   394 / 840
16 мая в 06:39
"Я не винован, что хреново играю, это все он... тренер виноват"
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
16 мая в 04:30
Нарывается на общение с Карриным
wingback
wingback
   167 / 840
16 мая в 03:59
карпен, тут пацаны интересуются...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
16 мая в 03:08
Бунт спамовский начинается
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 02:02
Никак. Такие вопросы задавать нельзя - Валерий Георгиевич изволят злиться. Да по ходу он и не в курсе. Может уже у Кафанова нужно спрашивать?
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