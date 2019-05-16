Сигурдарсон: «Почему „Ростов“ так мало забивает? Лучше спросить у тренера»

Нападающий «Ростова» дал комментарий после поражения от «Локомотива» в ответном полуфинальном матче Кубка России (0:2).

Мы сделали сегодня всё для того, чтобы забить гол. Думаю, нам просто не повезло. Наверно, «Локомотив» сегодня действовал лучше, чем в прошлой игре.

Мне кажется, лучше спросить у главного тренера клуба, почему мы так мало забиваем в последних матчах. Мы могли бы выступить намного лучше, например, занять четвёртое или пятое место. Что ж, в следующем сезоне «Ростов» должен быть сильнее.