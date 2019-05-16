Де Йонг: «С нетерпением жду тренировки с Месси»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился ожиданиями относительно своей первой тренировки в «Барселоне». Вчера 22-летний хавбек провёл свой последний матч за «Аякс», ставший чемпионским.
Я с большим нетерпением жду совместной тренировки с Месси. Думаю, что буду пасовать только ему. (Смеётся.)
Давление в новом клубе? Я не собираюсь изменять себе. Давление не будет иметь значения, если я сосредоточусь на работе. Мне любопытно, как у меня получится там заиграть, и я горю желанием учиться у лучших.
По голландским стандартам, у «Аякса» уникальная команда. Мы здорово повеселились и пережили вместе удивительные моменты.
Также вчера де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Кройфа, вручаемого лучшему молодому игроку сезона в Нидерландах.
Как-то слишком персофански сказано и не уважительно по отношению к другим участникам коллектива. Его же подписывает Барселона, а не один Месси. Пусть тогда и играет с ним вдвоём.
Как-то слишком персофански сказано и не уважительно по отношению к другим участникам коллектива. Его же подписывает Барселона, а не один Месси. Пусть тогда и играет с ним вдвоём.
Клубу пора завязывать с этой демонстрацией поклонения Лионелю.
Даже за откровенно плохую игру его просто боятся критиковать.
Клубу пора завязывать с этой демонстрацией поклонения Лионелю.
Даже за откровенно плохую игру его просто боятся критиковать.
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Так и будет)))))))
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Так и будет)))))))
Зачем тогда в Барсу переходишь ???
Зачем тогда в Барсу переходишь ???