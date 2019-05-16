Де Йонг: «С нетерпением жду тренировки с Месси»

Полузащитник «Аякса» поделился ожиданиями относительно своей первой тренировки в «Барселоне». Вчера 22-летний хавбек провёл свой последний матч за «Аякс», ставший чемпионским.

Я с большим нетерпением жду совместной тренировки с Месси. Думаю, что буду пасовать только ему. (Смеётся.)

Давление в новом клубе? Я не собираюсь изменять себе. Давление не будет иметь значения, если я сосредоточусь на работе. Мне любопытно, как у меня получится там заиграть, и я горю желанием учиться у лучших.

По голландским стандартам, у «Аякса» уникальная команда. Мы здорово повеселились и пережили вместе удивительные моменты.