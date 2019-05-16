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Де Йонг: «С нетерпением жду тренировки с Месси»

16 мая 2019, 07:43

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился ожиданиями относительно своей первой тренировки в «Барселоне». Вчера 22-летний хавбек провёл свой последний матч за «Аякс», ставший чемпионским.

Я с большим нетерпением жду совместной тренировки с Месси. Думаю, что буду пасовать только ему. (Смеётся.)

Давление в новом клубе? Я не собираюсь изменять себе. Давление не будет иметь значения, если я сосредоточусь на работе. Мне любопытно, как у меня получится там заиграть, и я горю желанием учиться у лучших.

По голландским стандартам, у «Аякса» уникальная команда. Мы здорово повеселились и пережили вместе удивительные моменты.

Также вчера де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Кройфа, вручаемого лучшему молодому игроку сезона в Нидерландах.

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Все комментарии
Илья Белкин
Илья Белкин ответил Jeck Denielse
   558 / 840
16 мая в 13:34
"я горю желанием учиться у лучших.".... Зачем тогда в Барсу переходишь ???
у лучших актрис он имел ввиду
Илья Белкин
Илья Белкин
   558 / 840
16 мая в 13:33
"Думаю, что буду пасовать только ему", конечно только ему, а иначе через годик поедешь миллионов за 20 в какую-нибудь Жирону
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
16 мая в 11:30
А вам де Йонг никого с соккера не напоминает? Тут таких де Йонгов 99.9%
Incredulous
Incredulous ответил galem72
   211 / 840
16 мая в 11:06
А современная Барселона - это и есть Месси и его свита
Incredulous
Incredulous
   211 / 840
16 мая в 11:05
Неуспел перейти, а уже вылизывает. Такие Барсе подходят. Гном одобряет.
Gelious
Gelious
   248 / 840
16 мая в 10:25
"Думаю, что буду пасовать только ему. (Смеётся.)" - и заплакал
galem72
galem72
   346 / 840
16 мая в 10:22
"...я с большим нетерпением жду совместной тренировки с Месси..."

Как-то слишком персофански сказано и не уважительно по отношению к другим участникам коллектива. Его же подписывает Барселона, а не один Месси. Пусть тогда и играет с ним вдвоём.
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
16 мая в 10:03
Затеряется среди Месси.
Остапчук 67
Остапчук 67
   582 / 840
16 мая в 10:03
Месси всем им искренне верит.
Клубу пора завязывать с этой демонстрацией поклонения Лионелю.
Даже за откровенно плохую игру его просто боятся критиковать.
112910315
112910315
   1 / 840
16 мая в 10:03
Не успел Аякс разыграться, как начал раскупаться. Жаль, что больше не увидим Аякс, которым восхищались болельщики в ЛЧ.
Left Boy
Left Boy
   169 / 840
16 мая в 09:38
Ну так оно и понятно, у всех же прописано в контракте пасовать на мосю
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
16 мая в 09:21
Думаю, что буду пасовать только ему. (Смеётся.)
☆☆☆☆
Так и будет)))))))
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
16 мая в 08:55
Все начинается с жополизия.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
16 мая в 08:33
"я горю желанием учиться у лучших."....
Зачем тогда в Барсу переходишь ???
neomessi
neomessi
   379 / 840
16 мая в 07:55
Надеюсь это будет самым лучшим трансфером последних лет в Барселоне.
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