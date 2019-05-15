Каррера сообщил, что «Спартак» его не поддержал в ситуации с Глушаковым

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянским СМИ сообщил, что московский клуб не поддержал его во время конфликта с капитаном Денисом Глушаковым.
Как тренер я требую к себе уважения. Роли должны быть четко распределены, что я и показал в «Спартаке».
Так, капитан команды, Глушаков, в соцсетях лайкнул песню, в которой плохо говорилось обо мне. Я сказал ему, что он исключен из основной команды.
Тренер никогда не должен терять контроль над командой. Главное при этом - заручиться поддержкой клуба. Была ли она у меня? Нет. Через некоторое время меня уволили, хотя «Спартак» шел на третьем месте, а Глушаков вернулся в команду.
Напомним, на днях в сети появилась аудиозапись, на которой Глушаков говорит о «сливе» Карреры.
Теперь ..
"Курс на Краснодар" ...."Цорн в Спартаке"...и "Шнур на Открывашке".......
Теперь ..
"Курс на Краснодар" ...."Цорн в Спартаке"...и "Шнур на Открывашке".......
Устроили показательную поддержку банщику, а теперь устраивают показательную порку!!!
Как быстро все меняется в Спартаке, так же быстро как Рейнгольд с Мостовым переобуваются!!!
Устроили показательную поддержку банщику, а теперь устраивают показательную порку!!!
Как быстро все меняется в Спартаке, так же быстро как Рейнгольд с Мостовым переобуваются!!!