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Каррера сообщил, что «Спартак» его не поддержал в ситуации с Глушаковым

15 мая 2019, 21:24

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянским СМИ сообщил, что московский клуб не поддержал его во время конфликта с капитаном Денисом Глушаковым.

Как тренер я требую к себе уважения. Роли должны быть четко распределены, что я и показал в «Спартаке».

Так, капитан команды, Глушаков, в соцсетях лайкнул песню, в которой плохо говорилось обо мне. Я сказал ему, что он исключен из основной команды.

Тренер никогда не должен терять контроль над командой. Главное при этом - заручиться поддержкой клуба. Была ли она у меня? Нет. Через некоторое время меня уволили, хотя «Спартак» шел на третьем месте, а Глушаков вернулся в команду.

Напомним, на днях в сети появилась аудиозапись, на которой Глушаков говорит о «сливе» Карреры.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Djon_V
   25 / 840
17 мая в 09:38
А может Эмери молчит потому что сам был неправ?
Может потому,что ему есть чем заниматься,он востребован и добывает титулы? А Каррера только сказки рассказывает,воспоминаниям предаётся.
Djon_V
Djon_V ответил Lu4nik
   268 / 840
16 мая в 12:25
Массимо, не стоит.. Бери пример с Эмери, тот до сих пор молчит
А может Эмери молчит потому что сам был неправ?
kust07
kust07
   361 / 840
16 мая в 11:01
Глушаков всех тренеров слил так.Поддержали Карреру только часть болельщиков
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
16 мая в 09:55
Надо было не отстранять ,а гнать в шею из команды ! И сам бы остался ! Х..с этим ..овнюком было миндальничать ?!
Lu4nik
Lu4nik
   482 / 840
16 мая в 09:21
Массимо, не стоит.. Бери пример с Эмери, тот до сих пор молчит
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
16 мая в 00:23
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 840
    16 мая в 00:11
    Оба увлеклись сливанием! В бачке пусто, а 77 не смыто! до сих пор
    311
    311
       73 / 840
    15 мая в 22:59
    Чего тогда обниматься-целоваться к банщику лез при пупсиках?)
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 840
    15 мая в 22:35
    Не тот и не другой большого вклада в победу не сделали.Победу проложили федуновские бабосы.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
       9 / 840
    15 мая в 22:32
    Да забыли уж все.... Теперь .. "Курс на Краснодар" ...."Цорн в Спартаке"...и "Шнур на Открывашке".......
    Работает в Спартаке, а болеть будет за Зенит , ведь там два его клиента играют : Оздоев и Набиуллин!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    15 мая в 22:29
    Да забыли уж все....
    Теперь ..
    "Курс на Краснодар" ...."Цорн в Спартаке"...и "Шнур на Открывашке".......
    ermak6848
    ermak6848
       176 / 840
    15 мая в 22:23
    всегда народу интересно кот о чём судачит...
    Balanenok
    Balanenok
       93 / 840
    15 мая в 22:05
    Стыдно за спартак и нравы, царящие в нем.
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    15 мая в 22:03
    Мне по кайфу слышать о раздорах в хрющатнике.
    Alex-96
    Alex-96
       199 / 840
    15 мая в 21:44
    Ждем новый слив про глушака где он в бане жарит фидуна, это будет ответ почему уволили Карреру.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 840
    15 мая в 21:37
    С Каррерой Федун явно погорячился! Пошел на поводу у самогонщика , а зря!!!
    Устроили показательную поддержку банщику, а теперь устраивают показательную порку!!!
    Как быстро все меняется в Спартаке, так же быстро как Рейнгольд с Мостовым переобуваются!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 840
    15 мая в 21:35
    Хватит ныть,надоел! Где ты ещё востребован? Нигде...Так что благодари Федуна за представленную возможность,а Глушакова-за выигранный титул,ибо именно он вёл команду за собой и внёс существенный вклад в победу.Дальше вы оба слетели с катушек.
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 840
    15 мая в 21:35
    Физрук опять объявился, пусть в Иране тренерует некую команду.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       109 / 840
    15 мая в 21:35
      serh62
      serh62
         107 / 840
      15 мая в 21:33
      очень рад что такое происходит в этом сообществе. пожинают плоды своего высокомерия. надеюсь , что очередные 20 лет, пройдут под знаком унижения и презрения этой команды
      VV V
      VV V
         299 / 840
      15 мая в 21:27
      На кол миллеровского ненавистника Спартака, на кол !
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
         198 / 840
      15 мая в 21:26
      не угомонится всеп никак
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