Каррера сообщил, что «Спартак» его не поддержал в ситуации с Глушаковым

Экс-наставник «Спартака» в интервью итальянским СМИ сообщил, что московский клуб не поддержал его во время конфликта с капитаном .

Как тренер я требую к себе уважения. Роли должны быть четко распределены, что я и показал в «Спартаке».

Так, капитан команды, Глушаков, в соцсетях лайкнул песню, в которой плохо говорилось обо мне. Я сказал ему, что он исключен из основной команды.

Тренер никогда не должен терять контроль над командой. Главное при этом - заручиться поддержкой клуба. Была ли она у меня? Нет. Через некоторое время меня уволили, хотя «Спартак» шел на третьем месте, а Глушаков вернулся в команду.