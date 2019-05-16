Зинченко: «Не представлял, что однажды сыграю в финале Кубка Англии»

Защитник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от финального матча за Кубок Англии против «Уотфорда».

Честно говоря, играть на «Уэмбли» и бороться за титул – это невероятное чувство. Финальные матчи всегда особенные, и мы ждём его с нетерпением.

Когда я был младше, для меня Кубок был так же важен, как и Премьер-Лига. Не знаю, как для других игроков, но для меня так. Я мечтал играть на таком высоком уровне и не представлял, что однажды буду готовиться к финалу Кубка Англии. Это мечта.

У «Уотфорда» очень хорошие игроки, особенно в атаке. Мне также импонируют их тренер и стиль игры.

Ожидается непростой матч. Я в этом уверен, но считаю, что наша цель – доказывать всем, кто мы есть, в каждой игре.