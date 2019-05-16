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Зинченко: «Не представлял, что однажды сыграю в финале Кубка Англии»

16 мая 2019, 07:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 0Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от финального матча за Кубок Англии против «Уотфорда».

Честно говоря, играть на «Уэмбли» и бороться за титул – это невероятное чувство. Финальные матчи всегда особенные, и мы ждём его с нетерпением.

Когда я был младше, для меня Кубок был так же важен, как и Премьер-Лига. Не знаю, как для других игроков, но для меня так. Я мечтал играть на таком высоком уровне и не представлял, что однажды буду готовиться к финалу Кубка Англии. Это мечта.

У «Уотфорда» очень хорошие игроки, особенно в атаке. Мне также импонируют их тренер и стиль игры.

Ожидается непростой матч. Я в этом уверен, но считаю, что наша цель – доказывать всем, кто мы есть, в каждой игре.

В минувшее воскресенье Зинченко во второй раз в карьере стал чемпионом Англии.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   116 / 840
16 мая в 12:26
Любит себя хвалить.
DXTK
DXTK
   121 / 840
16 мая в 11:53
соккер вы хоть финальный матч КА подготовте на главной странице, а то там все весит первый раунд турнира.
ДСА
ДСА
   89 / 840
16 мая в 07:51
Ещё на поле надо выйти.
112910315
112910315
   1 / 840
16 мая в 07:36
Парень с мозгами, трудяга, поэтому в МС играет, завоевал место в стартовом составе команды.
beefs
beefs
   165 / 840
16 мая в 07:26
а у нас был серой лошадкой...
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