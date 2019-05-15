Президент «Атлетико» - об уходе Гризманна: «Я разочарован»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал решение нападающего Антуана Гризманна покинуть мадридский клуб.
Я зол и разочарован. Антуана ждало блестящее будущее в «Атлетико» с победами и титулами. Проблема в том, что у человека может быть другое мнение, и Антуан подумал, что ему лучше уехать в другой клуб.
Мы уважаем его решение и будем его поддерживать. Желаем ему удачи в дальнейшем. Уйдет один игрок - придут другие.
Где Гризманн продолжит карьеру? У меня нет ни малейшего представления. Он перейдет туда, куда захочет.
Ожидается, что Гризманн присоединится к «Барселоне».
Все ты знаешь,куда и за сколько продал лузер....еще и за титулы че там мздит 24.
Уйдет Бабуин,тогда и будете барахтаться на зоне вылета меркантильные секонд хэнд.
Все ты знаешь,куда и за сколько продал лузер....еще и за титулы че там мздит 24.
Уйдет Бабуин,тогда и будете барахтаться на зоне вылета меркантильные секонд хэнд.