Президент «Атлетико» - об уходе Гризманна: «Я разочарован»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал решение нападающего покинуть мадридский клуб.

Я зол и разочарован. Антуана ждало блестящее будущее в «Атлетико» с победами и титулами. Проблема в том, что у человека может быть другое мнение, и Антуан подумал, что ему лучше уехать в другой клуб.

Мы уважаем его решение и будем его поддерживать. Желаем ему удачи в дальнейшем. Уйдет один игрок - придут другие.

Где Гризманн продолжит карьеру? У меня нет ни малейшего представления. Он перейдет туда, куда захочет.