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Президент «Атлетико» - об уходе Гризманна: «Я разочарован»

15 мая 2019, 20:13

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал решение нападающего Антуана Гризманна покинуть мадридский клуб.

Я зол и разочарован. Антуана ждало блестящее будущее в «Атлетико» с победами и титулами. Проблема в том, что у человека может быть другое мнение, и Антуан подумал, что ему лучше уехать в другой клуб.

Мы уважаем его решение и будем его поддерживать. Желаем ему удачи в дальнейшем. Уйдет один игрок - придут другие.

Где Гризманн продолжит карьеру? У меня нет ни малейшего представления. Он перейдет туда, куда захочет.

Ожидается, что Гризманн присоединится к «Барселоне».

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
16 мая в 06:56
В прошлом году, когда на каждом углу говорили об уходе Антуанна, президент прикинулся кирпичом и разыграл такую обиженку, что он ничего не знал, это предательство, подлая Барселона ведёт переговоры без моего ведома. Сейчас это уже даже не смешно, а клиника. Гризманн остался на год, но за это его, такое впечатление, что только что и критикуют.
Верг
Верг ответил No problem
   272 / 840
15 мая в 22:46
Неудачник. Все ты знаешь,куда и за сколько продал лузер....еще и за титулы че там мздит 24. Уйдет Бабуин,тогда и будете барахтаться на зоне вылета меркантильные секонд хэнд.
по итогам этого сезона секонд хенд это реал!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил вячеслав остапенко
   58 / 840
15 мая в 22:12
Мое мнение Гризман перейдет в Барселону
И так всем совершенно ясно,что Гризман в Барселоне.Напиши свое мнение,Вальверде уволят или нет?
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
15 мая в 21:16
человек не обязан играть только за один клуб
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
15 мая в 20:41
Чтоб не было негатива, надо уезжать в другой чемпионат
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
15 мая в 20:37
Как можно поддерживать злым и разочарованным??? Я тебя поддерживаю-мать твою?!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 20:36
Мое мнение Гризман перейдет в Барселону
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
15 мая в 20:33
Уйдет туда куда и положено..Жаль не произошло это раньше..
No problem
No problem
   182 / 840
15 мая в 20:30
Неудачник.
Все ты знаешь,куда и за сколько продал лузер....еще и за титулы че там мздит 24.
Уйдет Бабуин,тогда и будете барахтаться на зоне вылета меркантильные секонд хэнд.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   544 / 840
15 мая в 20:29
Зенит стоит того, что бы отказаться от титулов и трофеев с Атлетико
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