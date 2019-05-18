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Юрист Гризманна сегодня прибудет в Барселону

18 мая 2019, 06:04

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону».

По информации источника, юрист французского футболиста в эту субботу на несколько дней прибудет в столицу Каталонии, где, судя по всему, проведёт переговоры с руководством «сине-гранатовых».

Напомним, на этой неделе Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» по окончании текущего сезона.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позже заявил, что английский клуб не планирует покупать Гризманна.

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Все комментарии
League1
League1
   111 / 840
18 мая в 13:01
Ошибку миша делает, очень большую ошибку.
волгoдoн
волгoдoн ответил Zenit_84
   128 / 840
18 мая в 12:46
Юрист свой есть...
на соккере тоже много юристов,любую тему разрулят
Nazi
Nazi
   672 / 840
18 мая в 12:24
Стыдоба Гризманн, стыдоба..
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 840
18 мая в 11:22
В любом случае удачи тебе Гризманн!
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
18 мая в 10:50
Загубит свою карьеру.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   215 / 840
18 мая в 10:40
Не понимаю этот возможный трансфер.. Посмотрим,что выйдет,если перейдет
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
18 мая в 10:10
В прошлом году мялся, мялся , но все же остался в Атлетико. В этом решился все таки уйти.
Будем посмотреть.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
18 мая в 07:20
скоро подпишут
cska plus
cska plus
   3 / 840
18 мая в 07:14
Антуан совершает роковую ошибку в жизни.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил ДАША Д
   465 / 840
18 мая в 07:13
Лучше юрист чем агент.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
18 мая в 06:52
Неделю юрист пашет, потом несколько лет отдыхает
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
18 мая в 06:25
Юрист свой есть...
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