Юрист Гризманна сегодня прибудет в Барселону

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону».
По информации источника, юрист французского футболиста в эту субботу на несколько дней прибудет в столицу Каталонии, где, судя по всему, проведёт переговоры с руководством «сине-гранатовых».
Напомним, на этой неделе Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» по окончании текущего сезона.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позже заявил, что английский клуб не планирует покупать Гризманна.
Будем посмотреть.
Будем посмотреть.