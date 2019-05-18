Юрист Гризманна сегодня прибудет в Барселону

18 мая 2019, 06:04

Нападающий «Атлетико» близок к переходу в «Барселону».

По информации источника, юрист французского футболиста в эту субботу на несколько дней прибудет в столицу Каталонии, где, судя по всему, проведёт переговоры с руководством «сине-гранатовых».

Напомним, на этой неделе Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» по окончании текущего сезона.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позже заявил, что английский клуб не планирует покупать Гризманна.