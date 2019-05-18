Очоа рассчитывает покинуть «Стандард» в межсезонье

Основной голкипер сборной Мексики заявил о желании этим летом покинуть льежский «Стандард».

Думаю, что последняя игра сезона станет моим последним матчем за «Стандард». Я уже разговаривал с клубом, кое-что нам ещё нужно будет обговорить, но думаю, что время уходить уже пришло.

Мне грустно, потому что я люблю этот клуб. Здесь потрясающие болельщики, и эти два года я отдавал команде всего себя. Но профессиональный футболист всегда ищет новые вызовы на более высоком уровне.