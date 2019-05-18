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Очоа рассчитывает покинуть «Стандард» в межсезонье

18 мая 2019, 04:38

Основной голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа заявил о желании этим летом покинуть льежский «Стандард».

Думаю, что последняя игра сезона станет моим последним матчем за «Стандард». Я уже разговаривал с клубом, кое-что нам ещё нужно будет обговорить, но думаю, что время уходить уже пришло.

Мне грустно, потому что я люблю этот клуб. Здесь потрясающие болельщики, и эти два года я отдавал команде всего себя. Но профессиональный футболист всегда ищет новые вызовы на более высоком уровне.

Ранее Очоа, которому в июле исполнится 34 года, признался, что мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира в 2026 году.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 11:03
Удачи Очоа!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 09:39
Почему бы и нет. Мондрагон в 43 сыграл на ЧМ, а 41 вообще детский для воротчика возраст. Джиджи не даст соврать.
ДСА
ДСА
   89 / 843
18 мая в 06:49
Только в качестве тренера в 2026 году.
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