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Бурдиссо: «Де Росси может перейти к нам, в „Бока Хуниорс“»

18 мая 2019, 05:02

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Николас Бурдиссо рассказал о том, что его бывший партнёр по «Роме» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в аргентинском клубе. Ранее пресс-служба «Ромы» сообщила, что 35-летний хавбек покинет команду по окончании этого сезона.

Полагаю, что будущее Де Росси может быть связано с нашим клубом.

Несмотря на то, что сейчас это больше желание, чем реальность, Даниэле является моим другом. Я часто разговариваю с ним, и для такого футболиста, как он, наши двери всегда будут открыты.

Но я не хочу оказывать на него слишком большое давление, так как уверен в том, что ему будет очень трудно прощаться с «Ромой».

По слухам, Де Росси может оказаться в «Зените».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 14:18
Трудно в это поверить, очередная утка.
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
18 мая в 12:04
Полный бред.
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