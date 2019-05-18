Бурдиссо: «Де Росси может перейти к нам, в „Бока Хуниорс“»

Спортивный директор «Бока Хуниорс» рассказал о том, что его бывший партнёр по «Роме» может продолжить карьеру в аргентинском клубе. Ранее пресс-служба «Ромы» сообщила, что 35-летний хавбек покинет команду по окончании этого сезона.

Полагаю, что будущее Де Росси может быть связано с нашим клубом.

Несмотря на то, что сейчас это больше желание, чем реальность, Даниэле является моим другом. Я часто разговариваю с ним, и для такого футболиста, как он, наши двери всегда будут открыты.

Но я не хочу оказывать на него слишком большое давление, так как уверен в том, что ему будет очень трудно прощаться с «Ромой».