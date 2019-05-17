Нападающий «Интера» Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», сообщает Gazzetta dello Sport.
С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы.
Камнем преткновения может стать сумма трансфера. «Ювентус» хочет включить в сделку Дугласа Косту, но «Интер» требует только деньги.
Спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи давно следит за Икарди, который, как сообщается, уже отклонил предложение «Атлетико».
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