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Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

17 мая 2019, 13:58

Нападающий «Интера» Мауро Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», сообщает Gazzetta dello Sport.

С аргентинцем согласован пятилетний контракт, по условиям которого Икарди будет зарабатывать 8 млн евро плюс бонусы.

Камнем преткновения может стать сумма трансфера. «Ювентус» хочет включить в сделку Дугласа Косту, но «Интер» требует только деньги.

Спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи давно следит за Икарди, который, как сообщается, уже отклонил предложение «Атлетико».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   212 / 840
17 мая в 21:25
князь вроде не навидел Икарди))
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   517 / 840
17 мая в 21:01
Криро+Икарди-мощная связка.
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил BARCDJIN
   20 / 840
17 мая в 19:40
Князюк готовится прогибом перед Икарди! АХа-ха)
Мне чужды ваши каталонские ценности. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил ReMiX_SPb
   65 / 840
17 мая в 18:55
через пару месяцев ждём вожделения глоров Юве,что Икарди ТОП форвард,созданный специально для них)))
я тебе могу и сейчас сказать,что он топ форвард...его статистика говорит за него...поменял бы его на Манджукича.Просто Икарди играет в середняке и чтобы выйти на топ уровень,нужно переходить в Юве,но он уже сам все опроверг
juvenale
juvenale
   65 / 840
17 мая в 18:53
утка
Ant Tambov
Ant Tambov ответил ReMiX_SPb
   606 / 840
17 мая в 18:48
через пару месяцев ждём вожделения глоров Юве,что Икарди ТОП форвард,созданный специально для них)))
Здесь не надо быть глором Юве,чтобы не признать Икарди топовым футболистом.В МЮ,например,такого форварда и близко нет
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
17 мая в 16:56
Князюк готовится прогибом перед Икарди!


АХа-ха)
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
17 мая в 16:49
Да, чувствую, что Мауро тиффози Ювентуса загнобят) Интериста не спрячешь под футболкой Старой Синьоры!
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
17 мая в 16:29
посмотрим, что будет
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   451 / 840
17 мая в 15:52
через пару месяцев ждём вожделения глоров Юве,что Икарди ТОП форвард,созданный специально для них)))
тот еще добряк
тот еще добряк
   283 / 840
17 мая в 15:21
Не хотелось бв видеть этого человека в Юве
cannongun
cannongun
   294 / 840
17 мая в 14:54
пишут что на агента произвела впечатление фотка из раздевалки с Кьеллини
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
17 мая в 14:54
Удачи .
Заратустра
Заратустра
   175 / 840
17 мая в 14:46
Икарди топ. Отличный вариант для Юве. И Кристинку сразу на банку посадит. Гыгы)
cska plus
cska plus
   3 / 840
17 мая в 14:45
Зачем этот скандалист Юве.
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 840
17 мая в 14:33
Князюк ИДИ СюДА!


аха_аха)
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
17 мая в 14:29
Будет Ювентус изнутри разлагать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
17 мая в 14:21
Круто для "Юве". Реально Икарди один из лучших страйкеров сейчас. Если убрать последние полгода, когда он конфликтовал, то он тащер "Интера".
Тага Дага
Тага Дага
   230 / 840
17 мая в 14:20
Очень хороший нападающий. ....лучше бы применяли на дельфина...
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
17 мая в 14:09
Поздравляю Мауро
dimagas1
dimagas1
   281 / 840
17 мая в 14:06
Ему главное агента сменить,а так нападающий ТОП-уровня.
Ruslik1982
Ruslik1982
   159 / 840
17 мая в 14:04
это как включать в сделку Фёдора Смолова
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