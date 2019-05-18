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Главный тренер «Саутгемптона»: «Этот сезон был не таким уж сложным»

18 мая 2019, 10:15

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о трудностях жизни в Англии. 

Этот сезон был не таким сложным, потому что у меня был полугодовой отпуск, поэтому для меня не стало большой проблемой, что я работал на Рождество. 

В следующем сезоне будет сложнее, потому что у нас будет четыре или пять месяцев интенсивной работы, а затем вы обычно отправляетесь на зимний перерыв в Германии, но здесь вы попадаете в самый сложный и напряженный период, так что следующий сезон может быть для меня сложнее. 

Напомним, что Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон» в декабре 2018 года. 

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
18 мая в 12:01
А чего там сложного 16-е место занять?
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
18 мая в 10:49
Но и добились немногого.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
18 мая в 10:41
Не вылетели с большим запасом.
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