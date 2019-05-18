Главный тренер «Саутгемптона»: «Этот сезон был не таким уж сложным»

Главный тренер «Саутгемптона» рассказал о трудностях жизни в Англии.

Этот сезон был не таким сложным, потому что у меня был полугодовой отпуск, поэтому для меня не стало большой проблемой, что я работал на Рождество.

В следующем сезоне будет сложнее, потому что у нас будет четыре или пять месяцев интенсивной работы, а затем вы обычно отправляетесь на зимний перерыв в Германии, но здесь вы попадаете в самый сложный и напряженный период, так что следующий сезон может быть для меня сложнее.