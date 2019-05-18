Каррагер назвал позиции, которые нужно усилить «Ливерпулю»

Экс-футболист «Ливерпуля» посоветовал клубу усилить ряд позиций.

Думаю, нам нужен защитник, который будет полностью посвящать себя обороне. Он также должен уметь играть на обоих флангах.

Не думаю, что поддержка Трента и Робертсона была достаточна. Приходилось использовать на этих позициях Милнера и Хендерсона, они прекрасно справились, но это не то же самое, что иметь полноценного защитника.

Нужен и еще один нападающий уровня Мане, Салаха и Фирмино. Не центрфорвард. Некоторые говорят, что нам нужен наконечник атак, но я так не считаю. Нужен игрок по типу Мане, может, помоложе.