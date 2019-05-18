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Каррагер назвал позиции, которые нужно усилить «Ливерпулю»

18 мая 2019, 09:26

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал клубу усилить ряд позиций.

Думаю, нам нужен защитник, который будет полностью посвящать себя обороне. Он также должен уметь играть на обоих флангах.

Не думаю, что поддержка Трента и Робертсона была достаточна. Приходилось использовать на этих позициях Милнера и Хендерсона, они прекрасно справились, но это не то же самое, что иметь полноценного защитника.

Нужен и еще один нападающий уровня Мане, Салаха и Фирмино. Не центрфорвард. Некоторые говорят, что нам нужен наконечник атак, но я так не считаю. Нужен игрок по типу Мане, может, помоложе.

Каррагер также посоветовал «Ливерпулю» вернуть Филиппе Коутиньо.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   143 / 843
18 мая в 15:44
Джо Гомес играет в центре и справа и он как раз оборонительный вариант для Трента-Александра, есть Клайн слева - Каррагер точно знает состав Ливерпуля?? =))) Гомес травманулся а Клайна отдали в аренду вот и пришлось использовать Милнера и Хэндо. Брать кого-то на замену Клайну, значит брать на лавку под Робертсоном (хорошего такого заща фиг найдёшь). Другое дело что давно пора поменять Ловрена на кого-то более толкового... Ну а про вингера - вроде Брандта хотели, так что думаю ищут. Ливеру бы ещё в центр одного бокс-ту-бокс - а то травмируются игроки частенько,а лавка короткая...
Artuom
Artuom
   77 / 843
18 мая в 15:21
Зиеш + Де Лигт к примеру?))
kust07
kust07
   372 / 843
18 мая в 13:29
Марика Фернандеса берите в защиту.
astan4o
astan4o
   643 / 843
18 мая в 12:08
Стивен Бергвейн очень похож на Мане, по манере игры. Есть ещё Джейдон Санчо, Кьеза, Зиеш, Нерес, ещё Дембеле но его вряд ли отпустят.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   570 / 843
18 мая в 11:28
штатный пенальтист Смолов
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 09:44
Где же найти такого универсала.
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