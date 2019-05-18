Каррагер назвал позиции, которые нужно усилить «Ливерпулю»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер посоветовал клубу усилить ряд позиций.
Думаю, нам нужен защитник, который будет полностью посвящать себя обороне. Он также должен уметь играть на обоих флангах.
Не думаю, что поддержка Трента и Робертсона была достаточна. Приходилось использовать на этих позициях Милнера и Хендерсона, они прекрасно справились, но это не то же самое, что иметь полноценного защитника.
Нужен и еще один нападающий уровня Мане, Салаха и Фирмино. Не центрфорвард. Некоторые говорят, что нам нужен наконечник атак, но я так не считаю. Нужен игрок по типу Мане, может, помоложе.
Каррагер также посоветовал «Ливерпулю» вернуть Филиппе Коутиньо.