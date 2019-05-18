Бердыев: «Азмуну нужен еще год в „Зените“»

Наставник «Рубина» похвалил нападающего «Зенита» .

Я бы не хотел, чтобы Азмун форсировал свое развитие. Ему нужен еще год в «Зените», чтобы окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Он игрок для топ-клубов английской премьер-лиги. Его минус — экстремальные ситуации в штрафной, когда нужно быстро принимать решения и идти в обыгрыш. Все остальное для игры в АПЛ у него есть.