Бердыев: «Азмуну нужен еще год в „Зените“»

Наставник «Рубина» Курбан Бердыев похвалил нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Я бы не хотел, чтобы Азмун форсировал свое развитие. Ему нужен еще год в «Зените», чтобы окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Он игрок для топ-клубов английской премьер-лиги. Его минус — экстремальные ситуации в штрафной, когда нужно быстро принимать решения и идти в обыгрыш. Все остальное для игры в АПЛ у него есть.
Ранее сообщалось, что иранец из-за травмы пропустит остаток сезона.
Забил по голу и Аяксу и Андерлехту и Атлетико и не побоюсь этого слова - Баварии....))
Забил по голу и Аяксу и Андерлехту и Атлетико и не побоюсь этого слова - Баварии....))