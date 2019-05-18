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Бердыев: «Азмуну нужен еще год в „Зените“»

18 мая 2019, 23:11

Наставник «Рубина» Курбан Бердыев похвалил нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Я бы не хотел, чтобы Азмун форсировал свое развитие. Ему нужен еще год в «Зените», чтобы окрепнуть, почувствовать Лигу чемпионов. Он игрок для топ-клубов английской премьер-лиги. Его минус — экстремальные ситуации в штрафной, когда нужно быстро принимать решения и идти в обыгрыш. Все остальное для игры в АПЛ у него есть.

Ранее сообщалось, что иранец из-за травмы пропустит остаток сезона. 

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
19 мая в 11:02
За год еще раз станет чемпионом страны.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   343 / 843
19 мая в 10:22
По любому, удачи Азмуну и Зениту!
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 09:15
Посмотрим насколько прав туркмен.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 08:12
Кто его знает, может в "Зените"задержится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 04:17
Вообще то Азмун уже "прочувствовал" ЛЧ....в 2016-м..
Забил по голу и Аяксу и Андерлехту и Атлетико и не побоюсь этого слова - Баварии....))
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
18 мая в 23:40
Жаль, что травмировался
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 23:28
Скорее для Ла Лиги, но и в АПЛ тоже заиграет...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
18 мая в 23:13
Удачи Азмуну!
parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 23:12
да, вряд ли он у нас надолго. но зато потом принесёт полташку, дешевле его никто не отдаст.
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