«Монако» обыграл «Амьен», Головин забил гол и отдал голевой пас

В рамках 37-го тура Лиги 1 «Монако» дома обыграл «Амьен».
«Монако» находится на 16 месте (36 пунктов), а «Амьен» расположился на 17 позиции (35 очков).
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Амьен» 2:0 (1:0)
Голы: Фалькао 26, Головин 82
«Монако»: Бенальо, Сидибе, Желсон Мартинш (Рони Лопеш 79), Глик, Балло-Туре, Жемерсон, Хенрикс, Винисиус (Фабрегас 73), Адриен Силва, Головин, Фалькао (Налдо 90+1)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Амьен»: Гюртнер, Крафт, Аденон, Дибасси, Питерс, Отеро, Монкондьют, Блин (Гнаоре 67), Годдос (Тимит 68), Конате (Бодмер 81), Гуйрасси
Главный тренер: Пелиссье Кристоф.
Предупреждения: Винисиус 22, Аденон 22, Жемерсон 44, Гнаоре 45+1, Фалькао 49, Адриен Силва 89, Фабрегас 90+4
Судья: Тюрпен Клеман.
В другом матче тура ПСЖ оказался сильнее «Дижона».
завязывайте с советами, игрока какого клуба ругать или хвалить, это личное дело.
завязывайте с советами, игрока какого клуба ругать или хвалить, это личное дело.
Как там на пятом месте сидится, конезавры?
Как там на пятом месте сидится, конезавры?
PS надеюсь Александр останется в монако и на следующий сезон, уверен монегаски выступят лучше.
PS надеюсь Александр останется в монако и на следующий сезон, уверен монегаски выступят лучше.
тем более чемпионат Франции сложный, почти все игроки физически мощные африканцы под 2 метра, а он ещё не оброс мышцой
и то пасы и скорость на уровне, стандарты тоже
тем более чемпионат Франции сложный, почти все игроки физически мощные африканцы под 2 метра, а он ещё не оброс мышцой
и то пасы и скорость на уровне, стандарты тоже