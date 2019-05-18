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«Монако» обыграл «Амьен», Головин забил гол и отдал голевой пас

18 мая 2019, 23:55
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб АмьенАмьенМатч завершен

В рамках 37-го тура Лиги 1 «Монако» дома обыграл «Амьен».

«Монако» находится на 16 месте (36 пунктов), а «Амьен» расположился на 17 позиции (35 очков).

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Амьен» 2:0 (1:0)
Голы: Фалькао 26, Головин 82

«Монако»: Бенальо, Сидибе, Желсон Мартинш (Рони Лопеш 79), Глик, Балло-Туре, Жемерсон, Хенрикс, Винисиус (Фабрегас 73), Адриен Силва, Головин, Фалькао (Налдо 90+1)
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Амьен»: Гюртнер, Крафт, Аденон, Дибасси, Питерс, Отеро, Монкондьют, Блин (Гнаоре 67), Годдос (Тимит 68), Конате (Бодмер 81), Гуйрасси
Главный тренер: Пелиссье Кристоф.

Предупреждения: Винисиус 22, Аденон 22, Жемерсон 44, Гнаоре 45+1, Фалькао 49, Адриен Силва 89, Фабрегас 90+4

Судья: Тюрпен Клеман.

В другом матче тура ПСЖ оказался сильнее «Дижона».

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил Гавриленко
   195 / 843
19 мая в 15:37
Халавёшка заковыряла гол с нарушением немотивированному соперником, а радости полные попоны! Как там на пятом месте сидится, конезавры?
что два раза настучал))) всё спартачьё такое!!!
1 команда
1 команда
   94 / 843
19 мая в 15:35
В Монако редкий праздник.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил d_fincher
   11 / 843
19 мая в 12:10
В самый ответственный момент? Это шутка такая? По рассказам ЦСКА и Соккера о гениальности Головина ожидалось, что он к этому моменту минимум 20 по гол+пас сделает. А он забивает раз в год. Ответственные моменты он провалил один за другим. Гинер продал удачно, но болельщики ЦСКА до сих пор не понимают, что король голый.
Мне на ваши конско-мясные терки до лампочки, по игроку что вижу, то и пишу,
завязывайте с советами, игрока какого клуба ругать или хвалить, это личное дело.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
19 мая в 11:49
молодец
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
19 мая в 11:00
Поздравляю Голавина и его команду с победой
Гавриленко
Гавриленко ответил Сов Армия
   34 / 843
19 мая в 10:50
Вся ветка в них!
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 10:49
Халавёшка заковыряла гол с нарушением немотивированному соперником, а радости полные попоны!

Как там на пятом месте сидится, конезавры?
Союзник противников
Союзник противников ответил Сов Армия
   25 / 843
19 мая в 10:25
А что так мало негативных свинячих мнений
Ждут последний скорбный тур сезона и пролёт от младших газёнышей.А это-двойное унижение...
Сов Армия
Сов Армия
   471 / 843
19 мая в 10:15
А что так мало негативных свинячих мнений
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 10:09
Санек разыгрался в конце
Брулин
Брулин
   172 / 843
19 мая в 09:44
перспективы туманны, в след сезоне Европы не будет, и далеко не факт, что Монако вернется на уровень 15-18, новых Сильв и Мбаппе не видно.
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 843
19 мая в 09:42
После Пансы уже и написать нечего, всё по полкам разложил, как обычно! 🤣🤣😂
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   25 / 843
19 мая в 09:34
Если бы не звезда гинера - по миру пошли бы (читай, в пердив)..
Ну это отдалённая перспектива "Зенита-1",а "Зенит-2" уже этим публику порадовал в этом сезоне.Есть куда расти,вместе с сетевым пустобрёхом-тренером!!!
mikysss
mikysss
   68 / 843
19 мая в 09:31
хах как только реально на горизонте замаячила Лига 2 они зашевелились? даже головастик вспомнил что его за 30млн покупали? ну разумисты
Союзник противников
Союзник противников ответил ermak6848
   25 / 843
19 мая в 09:30
да пусть поиграет в Европе - будет, что вспомнить и написать Это в мемуарах...
Они и сейчас каждый день строчат эти "мемуары",на смартфонах.
beefs
beefs
   169 / 843
19 мая в 09:29
Удачи Головину....
Союзник противников
Союзник противников ответил ziborock
   25 / 843
19 мая в 09:29
Разница в том, что Севилья уже в Еврокубках, а Монако не факт что останется в Лиге! Я про то, что в Монако Промес скорее всего был бы лучшим!
Ты вообще не следишь ни за чем,тебе некогда! Чтобы теперь "Монако" влететь в переходные матчи,то надо сыграть как "Спартаку" с "Ливерпулем",а конкуренту выиграть свой матч 1-0.Именно такая между ними дистанция:+3 очка и +7 у "Монако" по разнице мячей.Вот так забавно получилось,специально для тебя!
Союзник противников
Союзник противников ответил волгoдoн
   25 / 843
19 мая в 09:25
украинскому шишанутому теперь западло)
Не,он исправляется на глазах,вчера хвалебный комментарий по этому поводу написал.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   739 / 843
19 мая в 09:17
Молодец Алексашка!
DXTK
DXTK
   122 / 843
19 мая в 09:15
Головин игрок матча, Монако остался в лиге.

PS надеюсь Александр останется в монако и на следующий сезон, уверен монегаски выступят лучше.
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
19 мая в 08:55
да пусть поиграет в Европе - будет, что вспомнить и написать Это в мемуарах...
abrek123
abrek123
   121 / 843
19 мая в 08:51
Ого заговорили о продаже и начал сразу забивать,голевые передачи отдавать бежать вперед)))Что делает страх о продаже..))))Надо почаще утки кидать что продадут вообще куда нибудь в Китай,Африку или Турцию может вообще по 30 голов начнет штамповать)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   9 / 843
19 мая в 08:49
А от Головина толку? Игрок то нормальный, но 3+3 в 29 играх и 2+3 у Промеса в 33 играх, вот только Ла Лига это не Лига 1! Да и 29 vs 33 как и 6 vs 16!!!
Промес в защите - нуль!!!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
19 мая в 08:46
Прорвало Сашка. )))
RamonCSKA
RamonCSKA ответил d_fincher
   344 / 843
19 мая в 08:45
Головин центральный полцзащитник, команда весь сезон в глубоком ауте, поначалу было много травм, мне нравится лично как он играет
тем более чемпионат Франции сложный, почти все игроки физически мощные африканцы под 2 метра, а он ещё не оброс мышцой
и то пасы и скорость на уровне, стандарты тоже
drug01
drug01
   124 / 843
19 мая в 08:10
Молодец Сашка!!!
Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
   260 / 843
19 мая в 07:48
Приятно что в такой огромной стране есть хоть один футболист в топ чемпионате, который к тому же молодой и перспективный
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
19 мая в 07:36
Монако с победой!!! Саня молодец!!!
valt134
valt134
   139 / 843
19 мая в 07:30
Разошёлся,однако...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 07:07
Если бы не звезда гинера - по миру пошли бы (читай, в пердив)..
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