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«Золотая бутса»: Мбаппе нужно забить 5 мячей за игру, чтобы обойти Месси

20 мая 2019, 11:21

Представляем Вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». Лидирует в споре за трофей нападающий «Барселоны» Лионель Месси, однако его теоретически еще может обогнать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, которому в последнем матче сезона с «Реймсом» нужно забить для этого пять голов. При этом Месси свои выступления уже закончил.

Лионель Месси («Барселона»): 36 голов, коэффициент лиги 2 - 72 очка;

Килиан Мбаппе (ПСЖ): 32 гола, коэффициент лиги 2 - 64 очка;

Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов, коэффициент лиги 2 - 52 очка;

Мбайе Дианье («Галатасарай») 30 голов, коэффициент лиги 1,5 - 45 очков;

Роберт Левандовски («Бавария») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Садио Мане («Ливерпуль») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Дуван Сапата («Аталанта») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Николя Пепе («Лилль») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   527 / 840
вчера в 08:32
ЗБ у Лео в кармане, как бы Мбаппе, из шорт не выпрыгивал =)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил eleven LC
   679 / 840
вчера в 06:20
Я думаю ты вкурсе что золотой мяч дают за победу в лиге чемпионов,но у Месси не плохие шансы и без лч,ведь есть щё копа Америка!
Ну да, хет-трик в ворота Гаити, дубль в ворота Панамы- и барсаглоры будут скулить и том, что гном заслуживает зм игрой на копа америка.
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
   168 / 840
20 мая в 23:57
Я думаю ты вкурсе что золотой мяч дают за победу в лиге чемпионов,но у Месси не плохие шансы и без лч,ведь есть щё копа Америка!
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил eleven LC
   465 / 840
20 мая в 23:22
Ну по твоей логике за зм должны бороться ориги и вейналдум.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил eleven LC
   465 / 840
20 мая в 23:21
Как забить гол, если всем ливерпулем его закрывали, а больше в барсе никто забивать не умеет, ну разве что пике.
dok66
dok66
   416 / 840
20 мая в 20:30
При таком регламенте - шансов нет !
grafff
grafff
20 мая в 20:09
_))))
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
20 мая в 20:02
Месси не догнать
shlifen
shlifen
   144 / 840
20 мая в 18:17
Обогнать наверное наврядли, а вот если всё ПСЖ на него поработает в матче, то догнать может, всё таки Реймс не Лион или Лилль - могут и нахватать четыре =)))
League1
League1
   111 / 840
20 мая в 17:36
Что поделаешь? Надо, значит надо!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
20 мая в 17:06
Не забьёт!
beefs
beefs
   165 / 840
20 мая в 16:47
Месси недосягаем...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил eleven LC
   41 / 840
20 мая в 15:05
Лично я от Месси ничего не хочу,просто пишу факты,а именно если бы Месси забил хотя ы 1 гол на Энфилде то Барса играла бы в финале лч !
Факты? И зачем ты пишешь эти детские факты типа если бы месси забыл то Барса бы прошла?)😂😂😀 если Коутиньо забил, суарес забил, Дембеле забил ещё в первой игре то Барса так же бы прошла. Месси эти троих выводил на один на один с вратарём раза 4 и 0 голов.
У каждого своё мнение но тут ты просто не можешь адекватно судить, ибо это Месси, игрок Барсы.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил eleven LC
   41 / 840
20 мая в 15:01
Как минимум Ван Дейк будет претендовать!
Ван Дейк?????
Почему тебе так сложно признать что в этом сезоне лучше месси не было никого даже близко?? Ты же себя адекватным человеком считаешь?
Какой Ван дейк? Защитники в таких наградах изначально в проигрышном положении а тут у нас защитник который проиграл 3 турнира!! 3!!! которого Месси унизил в первой игре и показал что он обычный игрок.
И вылет Барсы это заслуга не Ван дейка, это заслуга в первую очередь вратаря ливерпуля и команды в целом.
Colchoneros
Colchoneros ответил Семак иди сюда
   54 / 840
20 мая в 14:27
нашему Заболотному нужно забить 37 голов, чтобы обойти Месси
Он за всю карьеру столько не забьёт!
neomessi
neomessi
   379 / 840
20 мая в 14:26
Надеюсь черепашка ниндзя все таки сравнится с Лео и у них будет по ЗБ.
Малой тоже заслужил.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
20 мая в 14:24
нашему Заболотному нужно забить 37 голов, чтобы обойти Месси
Colchoneros
Colchoneros ответил Бабушка Маня
   54 / 840
20 мая в 14:23
Поднажми
Поднажми старая как в последний раз!
😁😁😁😁😁😁😁😁
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил eleven LC
   159 / 840
20 мая в 14:17
Лично я от Месси ничего не хочу,просто пишу факты,а именно если бы Месси забил хотя ы 1 гол на Энфилде то Барса играла бы в финале лч !
а если бы он не забил 2 мяча в первом матче то где бы она играла?
Johnes
Johnes
   460 / 840
20 мая в 14:16
Месси заберет ЗБ. В отношении ЗМ, многое будет решать даже не финал ЛЧ, а возможная победа Аргентины в копа Америка этим летом. Хотя, справедливости ради, аргентине это будет сделать крайне сложно, учитывая, что кубок пройдет в бразилии, если я не путаю.
eleven LC
eleven LC ответил Ikarus74
   168 / 840
20 мая в 14:03
Как минимум Ван Дейк будет претендовать!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил eleven LC
   441 / 840
20 мая в 14:02
Лично я от Месси ничего не хочу,просто пишу факты,а именно если бы Месси забил хотя ы 1 гол на Энфилде то Барса играла бы в финале лч !
Если бы защита барсы не была сонной то барса прошла бы Ливерпуль
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил eleven LC
   441 / 840
20 мая в 14:01
Ты сам то себе веришь? Если бы Месси забил на Энфилде то Барса бы играла в финале лч,а не смотрела бы его по телику! То что Месси везде лучший бомбардир,я это знаю и если Ливерпуль не выиграет лч 2019 то золотой мяч ему обеспечен!
Ну и логика, можно было бы такое сказать если бы вообще Месси не забил бы Ливерпулю, но пацан то забил 2 причем по игре барса была слаба в двух встречах и эти голы были не такими типа - накати мне в пустые
eleven LC
eleven LC ответил Ruslik1982
   168 / 840
20 мая в 14:01
Лично я от Месси ничего не хочу,просто пишу факты,а именно если бы Месси забил хотя ы 1 гол на Энфилде то Барса играла бы в финале лч !
Ikarus74
Ikarus74 ответил eleven LC
   502 / 840
20 мая в 13:59
Ты сам то себе веришь? Если бы Месси забил на Энфилде то Барса бы играла в финале лч,а не смотрела бы его по телику! То что Месси везде лучший бомбардир,я это знаю и если Ливерпуль не выиграет лч 2019 то золотой мяч ему обеспечен!
А если ливер выиграет ЛЧ то кто возьмет ЗМ? Неужели Клопп?)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил eleven LC
   159 / 840
20 мая в 13:27
Ты сам то себе веришь? Если бы Месси забил на Энфилде то Барса бы играла в финале лч,а не смотрела бы его по телику! То что Месси везде лучший бомбардир,я это знаю и если Ливерпуль не выиграет лч 2019 то золотой мяч ему обеспечен!
Месси Ливеру отгрузил 2 гола, чего вы от него еще хотите. чтобы он один за всю команду играл? так во многих играх так и было
Agamaga
Agamaga
   204 / 840
20 мая в 13:22
Забавно как на нигера молятся))
GKN
GKN
   333 / 840
20 мая в 13:19
Нас не догонят
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
   168 / 840
20 мая в 13:06
Ты сам то себе веришь?
Если бы Месси забил на Энфилде то Барса бы играла в финале лч,а не смотрела бы его по телику!
То что Месси везде лучший бомбардир,я это знаю и если Ливерпуль не выиграет лч 2019 то золотой мяч ему обеспечен!
sn_spb
sn_spb ответил barcelona and cruyff
   724 / 840
20 мая в 13:04
Зб - единственная честная индивидуальная награда
Очень относительно.
Забить гол во Франции, и забить гол в Англии, это не одно и тоже.
Вообще пора давно убрать коэф.2 у Франции и Испании. Тк. на 2 страны всего 3 команды доминируют, а остальные просто для виду, чтобы у Месси, Мбаппе и их подобных была возможность получать ЗБ.
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