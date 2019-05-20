«Золотая бутса»: Мбаппе нужно забить 5 мячей за игру, чтобы обойти Месси

20 мая 2019, 11:21

Представляем Вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». Лидирует в споре за трофей нападающий «Барселоны» , однако его теоретически еще может обогнать форвард ПСЖ , которому в последнем матче сезона с «Реймсом» нужно забить для этого пять голов. При этом Месси свои выступления уже закончил.

(«Барселона»): 36 голов, коэффициент лиги 2 - 72 очка;

( ПСЖ ): 32 гола, коэффициент лиги 2 - 64 очка;

(«Сампдория»): 26 голов, коэффициент лиги 2 - 52 очка;

(«Галатасарай») 30 голов, коэффициент лиги 1,5 - 45 очков;

(«Бавария») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

(«Арсенал») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

(«Ливерпуль») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

(«Милан»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

(«Аталанта») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

(«Лилль») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

(«Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;