«Золотая бутса»: Мбаппе нужно забить 5 мячей за игру, чтобы обойти Месси

Представляем Вашему вниманию обновленный рейтинг гонки за «Золотую бутсу». Лидирует в споре за трофей нападающий «Барселоны» Лионель Месси, однако его теоретически еще может обогнать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, которому в последнем матче сезона с «Реймсом» нужно забить для этого пять голов. При этом Месси свои выступления уже закончил.
Лионель Месси («Барселона»): 36 голов, коэффициент лиги 2 - 72 очка;
Килиан Мбаппе (ПСЖ): 32 гола, коэффициент лиги 2 - 64 очка;
Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов, коэффициент лиги 2 - 52 очка;
Мбайе Дианье («Галатасарай») 30 голов, коэффициент лиги 1,5 - 45 очков;
Роберт Левандовски («Бавария») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Садио Мане («Ливерпуль») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Дуван Сапата («Аталанта») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Николя Пепе («Лилль») 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
У каждого своё мнение но тут ты просто не можешь адекватно судить, ибо это Месси, игрок Барсы.
У каждого своё мнение но тут ты просто не можешь адекватно судить, ибо это Месси, игрок Барсы.
Почему тебе так сложно признать что в этом сезоне лучше месси не было никого даже близко?? Ты же себя адекватным человеком считаешь?
Какой Ван дейк? Защитники в таких наградах изначально в проигрышном положении а тут у нас защитник который проиграл 3 турнира!! 3!!! которого Месси унизил в первой игре и показал что он обычный игрок.
И вылет Барсы это заслуга не Ван дейка, это заслуга в первую очередь вратаря ливерпуля и команды в целом.
Почему тебе так сложно признать что в этом сезоне лучше месси не было никого даже близко?? Ты же себя адекватным человеком считаешь?
Какой Ван дейк? Защитники в таких наградах изначально в проигрышном положении а тут у нас защитник который проиграл 3 турнира!! 3!!! которого Месси унизил в первой игре и показал что он обычный игрок.
И вылет Барсы это заслуга не Ван дейка, это заслуга в первую очередь вратаря ливерпуля и команды в целом.
Малой тоже заслужил.
Малой тоже заслужил.
😁😁😁😁😁😁😁😁
😁😁😁😁😁😁😁😁
Если бы Месси забил на Энфилде то Барса бы играла в финале лч,а не смотрела бы его по телику!
То что Месси везде лучший бомбардир,я это знаю и если Ливерпуль не выиграет лч 2019 то золотой мяч ему обеспечен!
Если бы Месси забил на Энфилде то Барса бы играла в финале лч,а не смотрела бы его по телику!
То что Месси везде лучший бомбардир,я это знаю и если Ливерпуль не выиграет лч 2019 то золотой мяч ему обеспечен!
Забить гол во Франции, и забить гол в Англии, это не одно и тоже.
Вообще пора давно убрать коэф.2 у Франции и Испании. Тк. на 2 страны всего 3 команды доминируют, а остальные просто для виду, чтобы у Месси, Мбаппе и их подобных была возможность получать ЗБ.
Забить гол во Франции, и забить гол в Англии, это не одно и тоже.
Вообще пора давно убрать коэф.2 у Франции и Испании. Тк. на 2 страны всего 3 команды доминируют, а остальные просто для виду, чтобы у Месси, Мбаппе и их подобных была возможность получать ЗБ.