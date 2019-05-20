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Корнеев: «Вряд ли Фернандес перейдет в „Барселону“»

вчера, 15:56

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может покинуть команду.

Марио — один из лучших защитников, которые есть на данный момент на рынке вообще. Я бы включил его в топ-10. Он всегда стабилен, поддерживает хороший уровень на протяжении нескольких лет, а игра в сборной прошлым летом добавила ему ценности в глазах многих, кто его не знал или недооценивал. Так что слухи, которые сейчас идут, могут быть объективными.

Вряд ли Фернандес перейдет в «Барселону». Они недавно купили Семеду, еще у каталонцев есть собственный воспитанник, поэтому не думаю, что они ищут правого защитника. Но в АПЛ Фернандес точно не потеряется. Любая команда английского чемпионата подходит Марио.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ваня лучший
   289 / 843
сегодня в 19:19
Чалов пока ещё не стабилен, ему работать и работать. Я реалист, а не фанат. Просто я хряков терпеть не могу.
Ну, взаимно !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил сулейман шлагбаум 1
   108 / 843
сегодня в 19:17
Чалов пока ещё не стабилен, ему работать и работать. Я реалист, а не фанат. Просто я хряков терпеть не могу.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ваня лучший
   289 / 843
сегодня в 08:03
Кого ты пытаешься убедить.? Спроси у них (хряков) кто лучше Забнин , или Погба, разумеется Зобнин на две головы, ответит хряк. Спроси у него идти ли Камбарову в Мансити, или в МЮ? Хряк ответит - только в Реал. Это от непонимания футбола и от слепого фанатизма. Я лично уже не реагирую на это стадо. Смысла нет
Спроси у коня- кто лучше, Чалов, или Левандовски , конь ответит - Чалов. Не обижайся, к тебе мои слова не относятся, но таких, которых я имею в виду, среди ваших - не меньше, чем свиных.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Шишанутый
   45 / 843
вчера в 22:49
Уйдет летом в Зенит. Приятного просмотра!
Не уверен,
Шишанутый
Шишанутый ответил Дед за ЦСКА
   13 / 843
вчера в 21:17
Марио если уйдёт из ЦСКА то только в хороший европейский клуб, загадывать не буду.
Уйдет летом в Зенит. Приятного просмотра!
Питер рулит
Питер рулит
   148 / 843
вчера в 21:01
средний игрок...
утка про барсу , типа ценник набивают...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Ваня лучший
   529 / 843
вчера в 20:47
Кого ты пытаешься убедить.? Спроси у них (хряков) кто лучше Забнин , или Погба, разумеется Зобнин на две головы, ответит хряк. Спроси у него идти ли Камбарову в Мансити, или в МЮ? Хряк ответит - только в Реал. Это от непонимания футбола и от слепого фанатизма. Я лично уже не реагирую на это стадо. Смысла нет
Так Погба все таки лучше?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 843
вчера в 20:32
Марио если уйдёт из ЦСКА то только в хороший европейский клуб, загадывать не буду.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Гавриленко
   45 / 843
вчера в 20:29
Вряд ли Дыркинфеев перейдёт в Мольде((( ах ха ха
Кто о чём, а гаврила об Игоре. Треснутая пластинка после 43 рекорда СпаМа)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил fanatcska94
   108 / 843
вчера в 20:00
как игрочишка накручивал левы фланг в недавнем матче против мяса видели все) когда появится хотя бы один игрок в спартаке дотягивающий хотя бы на половину уровня мастерства Фернандеса - тогда и поговорим)
Кого ты пытаешься убедить.? Спроси у них (хряков) кто лучше Забнин , или Погба, разумеется Зобнин на две головы, ответит хряк. Спроси у него идти ли Камбарову в Мансити, или в МЮ? Хряк ответит - только в Реал. Это от непонимания футбола и от слепого фанатизма. Я лично уже не реагирую на это стадо. Смысла нет
BenderBender
BenderBender
   174 / 843
вчера в 19:24
Бежать надо из конюшни. Губит карьеру парень.
fanatcska94
fanatcska94 ответил FILL3286
   405 / 843
вчера в 18:52
Обычный конский игрочишка,уровень РПЛ
как игрочишка накручивал левы фланг в недавнем матче против мяса видели все)
когда появится хотя бы один игрок в спартаке дотягивающий хотя бы на половину уровня мастерства Фернандеса - тогда и поговорим)
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
вчера в 18:33
Круто взяли, в Барселону.
League1
League1
   110 / 843
вчера в 18:24
Тогда надо продавать, пусть растёт совершенствуется. Сборной нужны сильные футболисты.
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
вчера в 18:19
Слаб даже для чемпионшипа, о чем этот кловин
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 843
вчера в 18:12
Барсе не нужен фернандес!
Барсе нужны Де Лигт и Гризман.
FILL3286
FILL3286 ответил Colchoneros
   19 / 843
вчера в 16:42
Куда MALOVAR пропал? Он же 25процентный клоун!
Хз,без понятия!!!
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
вчера в 16:38
Вряд ли Дыркинфеев перейдёт в Мольде(((
ах ха ха
Colchoneros
Colchoneros ответил FILL3286
   54 / 843
вчера в 16:34
Обычный конский игрочишка,уровень РПЛ
Куда MALOVAR пропал?
Он же 25процентный клоун!
FILL3286
FILL3286 ответил Colchoneros
   19 / 843
вчера в 16:32
Хотя нет скажу! Фернандес обычный бегунок!
Обычный конский игрочишка,уровень РПЛ
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
вчера в 16:28
Хотя нет скажу!
Фернандес обычный бегунок!
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
вчера в 16:25
Без комментариев!
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 16:19
Как решит Марио так и будет.
Albasin
Albasin
   17 / 843
вчера в 16:17
Опять свиньи нажарили уток в тарасовской бане.
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 16:10
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 843
    вчера в 16:10
    ХАХАХАХАХХХА
    ХАХХАХАХАХА
    Просто смешно слов нет!!!! Точка!))) ХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ
    Don trambon
    Don trambon
       85 / 843
    вчера в 16:06
    Останется - супер, уйдёт в топ чемп - то же хорошо.

    Жалко конечно будет его отпускать ибо он ещё лет 7 на высоком уровне играть сможет.

    Но если есть шанс поиграть в АПЛ или Испании и у него будет желание там поиграть, то можно пожелать только удачи.
    Да и бомжу гинеру эти деньги будут нужны.
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