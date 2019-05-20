Корнеев: «Вряд ли Фернандес перейдет в „Барселону“»

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может покинуть команду.
Марио — один из лучших защитников, которые есть на данный момент на рынке вообще. Я бы включил его в топ-10. Он всегда стабилен, поддерживает хороший уровень на протяжении нескольких лет, а игра в сборной прошлым летом добавила ему ценности в глазах многих, кто его не знал или недооценивал. Так что слухи, которые сейчас идут, могут быть объективными.
Вряд ли Фернандес перейдет в «Барселону». Они недавно купили Семеду, еще у каталонцев есть собственный воспитанник, поэтому не думаю, что они ищут правого защитника. Но в АПЛ Фернандес точно не потеряется. Любая команда английского чемпионата подходит Марио.
утка про барсу , типа ценник набивают...
утка про барсу , типа ценник набивают...
когда появится хотя бы один игрок в спартаке дотягивающий хотя бы на половину уровня мастерства Фернандеса - тогда и поговорим)
когда появится хотя бы один игрок в спартаке дотягивающий хотя бы на половину уровня мастерства Фернандеса - тогда и поговорим)
Барсе нужны Де Лигт и Гризман.
Барсе нужны Де Лигт и Гризман.
ах ха ха
ах ха ха
Он же 25процентный клоун!
Он же 25процентный клоун!
Фернандес обычный бегунок!
Фернандес обычный бегунок!
ХАХХАХАХАХА
Просто смешно слов нет!!!! Точка!))) ХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ
ХАХХАХАХАХА
Просто смешно слов нет!!!! Точка!))) ХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ
Жалко конечно будет его отпускать ибо он ещё лет 7 на высоком уровне играть сможет.
Но если есть шанс поиграть в АПЛ или Испании и у него будет желание там поиграть, то можно пожелать только удачи.
Да и бомжу гинеру эти деньги будут нужны.
Жалко конечно будет его отпускать ибо он ещё лет 7 на высоком уровне играть сможет.
Но если есть шанс поиграть в АПЛ или Испании и у него будет желание там поиграть, то можно пожелать только удачи.
Да и бомжу гинеру эти деньги будут нужны.