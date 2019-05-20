Корнеев: «Вряд ли Фернандес перейдет в „Барселону“»

Бывший игрок сборной России прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА может покинуть команду.

Марио — один из лучших защитников, которые есть на данный момент на рынке вообще. Я бы включил его в топ-10. Он всегда стабилен, поддерживает хороший уровень на протяжении нескольких лет, а игра в сборной прошлым летом добавила ему ценности в глазах многих, кто его не знал или недооценивал. Так что слухи, которые сейчас идут, могут быть объективными.