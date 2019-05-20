45 миллионов евро на лето. «Динамо» и великие планы

20 мая 2019, 15:30

«Динамо» сохранило прописку в РПЛ , но в следующем сезоне собирается ставить перед собой гораздо более высокие цели. «Соккер.ру» - о смелых планах «бело-голубых».

«Перемен требуют наши сердца»

Эта строчка из песни Виктора Цоя стала девизом динамовских болельщиков нынешней весной. Часть перемен уже наступила, части только предстоит свершиться, но уже сейчас без большого риска ошибиться можно предположить, что «Динамо» станет самым «переменчивым» российским клубом в 2019 году. Но тут главное, чтобы перемены были к лучшему, а не просто ради перемен, а то и вовсе, как принято у нас говорить, «из-за смены курса развития».

Во-первых, футбольный клуб «Динамо» вернулся из ВФСО «Динамо» в лоно банка ВТБ, который вместе со сделкой по приобретению благородно взял на себя и долги клуба. Естественно, на руководящих должностях теперь новые лица: совет директоров возглавит Юрий Соловьев, а генеральным директором станет Юрий Белкин, который давно работает в структуре клуба и знавал разные времена.

Роман Широков больше не ведает спортивными вопросами в «Динамо», а вот к Дмитрию Хохлову у нового руководства доверие есть. Усовершенствование команды и вывод ее на новый уровень будет поручено Дмитрию Валерьевичу. Достаточно ли перемен? Так ведь это еще не все! «Динамо» ждет новоселье, в последнем туре текущего чемпионата футболисты въедут на «ВТБ Арену», отроют новый стадион в воскресенье матче против «Арсенала». Вероятно, для многих футболистов это будет первый и последний матч в футболке «Динамо» на «ВТБ Арене», ведь летом команду ожидает очередная порция перемен – кадровых.

45 миллионов евро на летние трансферы – миф или реальность?

Большой инсайд из недр «Динамо» прилетел в воскресенье вечером и дополнительно взбудоражил сердца болельщиков, которые ожидают перемен. Итак, по информации источника, «Динамо» будет выделено 45 миллионов евро на летнюю трансферную кампанию, а в списке потенциальных новичков значатся Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Роман Еременко, Миха Мевля, нападающий Карлиньос из «Лугано», а также Андрей Панюков и Резуиан Мирзов. Достаточно представительная компания, но давайте обо всем по порядку.

Скептически настроенные инсайдеры назвали 45 миллионов евро цифрой, взятой с потолка, так как трансферный бюджет еще не утвержден. Но можно допустить, что кому-то просто больше повезло с информационной утечкой, и у «бело-голубых» действительно будет такая сумма на усиление состава летом. Нужно понимать, что речь идет о деньгах, которые должны обеспечить и сумму отступных, и комиссионные агентам, и контракт новичка. Если не на весь срок действия, то хотя бы на определенный финансовый период. Так что 45 миллионов евро – это и много, и мало одновременно, смотря как ими распорядиться.

С одной стороны, мы знаем, что ЦСКА прошлым летом потратил на приобретение новичков порядка 12 миллионов евро, армейцы почти полностью перестроили команду и смогли не уронить себя ниже зоны еврокубков. Но у ЦСКА сильная селекция, кроме того, была путевка в Лигу чемпионов – дополнительный магнит для привлечения сильных новичков. «Динамо» в другой ситуации, и хотя 45 миллионов евро по меркам РПЛ кажется гигантской кучей денег, этой суммы едва ли хватит даже на приобретение и содержание перечисленных выше футболистов.

Взять того же Зобнина. «Спартак» позволит Роману вернуться в «Динамо», только если «бело-голубые» сделают сумасшедшее предложение миллионов на 25 («клаусула» в контракте российского полузащитника – 35 млн евро). И еще надо предложить зарплату не меньше 3 миллионов евро в год. В итоге, полная стоимость пятилетнего контракта Зобнина потянет на 40 миллионов евро. Это слишком дорого, вложение в такого игрока, когда нужно поднимать средний уровень команды, станет неадекватным. За Баринова «Локомотив» тоже заломит неоправданно высокую цену. Имея деньги на трансферном балансе, «Динамо» важно не только усилить команду, но и воздержаться от непродуктивных трат. Иначе – беда.

Чему учит история?

«Динамо» уже дважды в XXI веке получало ценные уроки на подобную тему. Пора бы постичь мудрость о том, что не стоит пытаться получить все и сразу. Болельщикам не нужно напоминать, чем обернулось образование звездной португальской колонии в середине «нулевых», когда деньги в «Динамо» вкладывал Алексей Федорычев. С кучей именитых футболистов, победителями Лиги чемпионов в составе «Порту» и чемпионом Европы Сейтаридисом «бело-голубые» финишировали на 14-м месте в РПЛ .

В следующий раз «Динамо» разбогатело при Ротенбергах, в течение двух трансферных окон только на покупки, не считая выплат по контрактам, было потрачено под 90 миллионов евро, а через год после прощания с Вальбуэна – ярчайшей звездой той эпохи, «Динамо» попрощалось и с высшим светом российского футбола впервые в истории. Сейчас московский клуб со славными традициями стоит на пороге нового витка истории, и нынешние боссы поступят мудро, если учтут ошибки прошлых лет, когда «Динамо», не имея ни гроша, вдруг получало целый алтын, но каждый раз внезапное богатство оборачивалось большими несчастьями.

«Динамо» нужна четкая стратегия, в которой будет расписано развитие команды на 2-3 сезона вперед с целями и задачами на каждом этапе. Спустить деньги на топ-игроков – значит, ввязаться в дорогостоящее строительство очередного воздушного замка. Если же «Динамо» желает планомерно вырасти в российский топ-клуб, то логично доверять своим кадрам, искать еще не раскрученных героев в российской провинции, приглашать иностранцев с правильным менталитетом, которые будут работать в поте лица – лучше делать ставку на скандинавов, балканцев, выходцев из Восточной Европы. Ушлые агенты, почуяв запах денег, быстро помогут потратить любую сумму, но строить сильное «Динамо» нужно вдумчиво и по кирпичику, а не просто сваливая дорогостоящие стройматериалы в одну кучу.