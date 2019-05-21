Почеттино может возглавить «Ювентус»

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Главный тренер «Тоттенхэма» входит в список потенциальных сменщиков у руля «Ювентуса». О том, что Почеттино может возглавить туринский клуб, сообщил двоюродный брат аргентинского специалиста.

Ранее сообщалось, что руководство «шпор» заинтересовано в том, чтобы Почеттино остался в команде. На летние трансферы ему выделят 100 миллионов фунтов стерлингов.