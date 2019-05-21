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Почеттино может возглавить «Ювентус»

сегодня, 00:25

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино входит в список потенциальных сменщиков Массимилиано Аллегри у руля «Ювентуса». О том, что Почеттино может возглавить туринский клуб, сообщил двоюродный брат аргентинского специалиста.

Ранее сообщалось, что руководство «шпор» заинтересовано в том, чтобы Почеттино остался в команде. На летние трансферы ему выделят 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил 311
   380 / 842
сегодня в 06:41
Аллегри уволили, а замену забыли найти! Конте потирает руки!)
Конта одной ногой в принтере
Caniggia
Caniggia
   42 / 842
сегодня в 06:34
Скорее Сарри, которого уже гонят из Челси поганой метлой.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   210 / 842
сегодня в 05:28
все могут
mihaluch
mihaluch
   49 / 842
сегодня в 02:49
Может это не означает что возглавит.
Vladimir808
Vladimir808
   197 / 842
сегодня в 01:55
Оно ему надо!?)))
Только Жозе должен тренить Юве, так Капризулька хочет!!!!) аха-ха -ха-ха)))))))
311
311
   55 / 842
сегодня в 01:31
Аллегри уволили, а замену забыли найти! Конте потирает руки!)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   328 / 842
сегодня в 00:28
РоналдУ против.Аха)))
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