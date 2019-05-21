Почеттино может возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино входит в список потенциальных сменщиков Массимилиано Аллегри у руля «Ювентуса». О том, что Почеттино может возглавить туринский клуб, сообщил двоюродный брат аргентинского специалиста.
Ранее сообщалось, что руководство «шпор» заинтересовано в том, чтобы Почеттино остался в команде. На летние трансферы ему выделят 100 миллионов фунтов стерлингов.
Только Жозе должен тренить Юве, так Капризулька хочет!!!!) аха-ха -ха-ха)))))))
Только Жозе должен тренить Юве, так Капризулька хочет!!!!) аха-ха -ха-ха)))))))