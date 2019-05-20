Роналду хочет видеть Моуриньо в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуриньо у руля туринской команды. Португалец посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить Моуриньо в команду.
Напомним, что нынешний наставник туринцев Массимилиано Аллегри по окончании текущего сезона покинет команду.
И потом опять будешь всем доказывать, что ты про него ничего плохого не говорил.
Аха)))
И потом опять будешь всем доказывать, что ты про него ничего плохого не говорил.
Аха)))
Маур Каталонец не забывайте.....Захватим Турин..
АХА_ХА)
Маур Каталонец не забывайте.....Захватим Турин..
АХА_ХА)
Плюс после его клоунады в матче МЮ - Юве не думаю болельщики кабинетуса согласны)
Плюс после его клоунады в матче МЮ - Юве не думаю болельщики кабинетуса согласны)
А то что Юве спокойно доходил с ним до финала, это тебе Аллегри сам лично в беседе с тобой нашептал?
А то что Юве спокойно доходил с ним до финала, это тебе Аллегри сам лично в беседе с тобой нашептал?