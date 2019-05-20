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Роналду хочет видеть Моуриньо в «Ювентусе»

вчера, 22:49

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуриньо у руля туринской команды. Португалец посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить Моуриньо в команду.

Напомним, что нынешний наставник туринцев Массимилиано Аллегри по окончании текущего сезона покинет команду.

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Все комментарии
тот еще добряк
тот еще добряк ответил mangoх12
   277 / 842
сегодня в 02:40
Тебе походу не привыкать стоять на коленях
амурец
амурец
   97 / 842
сегодня в 02:33
да я думаю как бы без него решат, Роналду конечно звезда, но кто будет тренером не ему решать
Шишанутый
Шишанутый ответил ZjzoRe
   15 / 842
сегодня в 00:32
Роналду и Месси самые великие (не факт, что лучшие, но что величайшие - это точно) игроки из ныне играющих, логично, что к ним обоим прислушиваются руководители клубов, ведь дело не только в их личной игре, но и большом опыте. Ничего страшного в этом нет
Сомневаюсь. Роналду первый год в клубе и вряд ли кто то будет интересоватся его мненеем по поводу тренера. Да и не правельно это. Не дело игроков выберать тренеров. Такое только в Католонии возможно, в норм клубах такого нет.
mangoх12
mangoх12
   25 / 842
сегодня в 00:12
а кто то говорил что Месси все рулит а в итоге Гом на колени поставил Юве
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Шишанутый
   153 / 842
вчера в 23:56
Да Маур бы мог привести Юве к большим победам. Это наверное сейчас лучший из свободных тренеров. Но я думаю что это новость утка Рон же не гном чтобы выберать себе тренеров. В Ювентусе и без него есть кому решать такие вопросы.
Роналду и Месси самые великие (не факт, что лучшие, но что величайшие - это точно) игроки из ныне играющих, логично, что к ним обоим прислушиваются руководители клубов, ведь дело не только в их личной игре, но и большом опыте. Ничего страшного в этом нет
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   328 / 842
вчера в 23:56
Гей подминает под себя клубишко.Аха)))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил juvenale
   328 / 842
вчера в 23:54
он же в 77футбол играет....хотя 30ки картонников бы знатно горели
Если вас жозик возглавит, ты наверное тоже будешь на него молится, как сейчас молишься на мороканца.Аха)))
И потом опять будешь всем доказывать, что ты про него ничего плохого не говорил.
Аха)))
Caniggia
Caniggia
   42 / 842
вчера в 23:51
Моур - это похороны Юве!
1 команда
1 команда
   107 / 842
вчера в 23:45
Что-то с трудом в такое верится.
Морозовский
Морозовский
   10 / 842
вчера в 23:41
Дураки- купили гимор на свою голову!
juvenale
juvenale
   56 / 842
вчера в 23:27
он же в 77футбол играет....хотя 30ки картонников бы знатно горели
BARCDJIN
BARCDJIN
   121 / 842
вчера в 23:22
ДЕРЖИТЕ КНЯЗЬКА СЕМЕРО!


Маур Каталонец не забывайте.....Захватим Турин..
АХА_ХА)
sihafazatron
sihafazatron
   134 / 842
вчера в 23:20
Фаны юве терпеть его не могут. Только любители кристинки будут не против, им ведь плевать на команду
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 842
вчера в 23:17
Ахах если Маур согласится то сразу станет предателем номер один для Интера.
Плюс после его клоунады в матче МЮ - Юве не думаю болельщики кабинетуса согласны)
allemz
allemz ответил spartach091
   66 / 842
вчера в 23:11
За сити с детства ты ещё скажи))))
Ахах, ты меня забавляешь своей бомбежкой под каждым постом про МС)
spartach091
spartach091 ответил allemz
   218 / 842
вчера в 23:10
За сити с детства ты ещё скажи))))
STVA 1
STVA 1
   35 / 842
вчера в 23:04
Все может быть .
allemz
allemz ответил NGY
   66 / 842
вчера в 23:03
Ну если Игуаин добирался до финала ЛЧ, причем делал это три раза со сборной, значит игрок он точно топовый. А то что Юве спокойно доходил с ним до финала, это тебе Аллегри сам лично в беседе с тобой нашептал?
Когда начал ЛЧ смотреть?
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил NGY
   329 / 842
вчера в 23:02
Ну если Игуаин добирался до финала ЛЧ, причем делал это три раза со сборной, значит игрок он точно топовый. А то что Юве спокойно доходил с ним до финала, это тебе Аллегри сам лично в беседе с тобой нашептал?
Финал ЛЧ со сборной?
NGY
NGY ответил allemz
   51 / 842
вчера в 23:01
Ну если Игуаин добирался до финала ЛЧ, причем делал это три раза со сборной, значит игрок он точно топовый.

А то что Юве спокойно доходил с ним до финала, это тебе Аллегри сам лично в беседе с тобой нашептал?
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 842
вчера в 23:00
Да Маур бы мог привести Юве к большим победам. Это наверное сейчас лучший из свободных тренеров. Но я думаю что это новость утка Рон же не гном чтобы выберать себе тренеров. В Ювентусе и без него есть кому решать такие вопросы.
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