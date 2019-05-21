Липпи: «Возможно, „Ювентус“ не называет имя нового тренера из-за ЛЕ или ЛЧ»

сегодня, 07:39

Экс-наставник «Ювентуса» поделился мнением о том, кто может прийти на смену , который покидает туринский клуб по окончании этого сезона.

Почему такой успешный клуб, как «Ювентус», ещё не назвал преемника Аллегри? Что ж, это трудное решение, но, возможно, что они ждут окончания одного турнира. Посмотрим, будет ли их новым тренером кто-то из участников двух английских финалов [в Лиге чемпионов и Лиге Европы], и тогда мы поймём причину задержки объявления.

Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к наставнику «Тоттенхэма» и переговорах туринцев с главным тренером «Челси» . Оба специалиста готовят свои команды к решающим еврокубковым матчам.