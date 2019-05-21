Липпи: «Возможно, „Ювентус“ не называет имя нового тренера из-за ЛЕ или ЛЧ»

Экс-наставник «Ювентуса» Марчелло Липпи поделился мнением о том, кто может прийти на смену Массимилиано Аллегри, который покидает туринский клуб по окончании этого сезона.
Почему такой успешный клуб, как «Ювентус», ещё не назвал преемника Аллегри? Что ж, это трудное решение, но, возможно, что они ждут окончания одного турнира.
Посмотрим, будет ли их новым тренером кто-то из участников двух английских финалов [в Лиге чемпионов и Лиге Европы], и тогда мы поймём причину задержки объявления.
Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к наставнику «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и переговорах туринцев с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри. Оба специалиста готовят свои команды к решающим еврокубковым матчам.