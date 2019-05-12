Игроки МЮ недовольны, что Санчес и Погба получают огромные бонусы

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» назрел конфликт из-за огромных бонусов за голы и ассисты, прописанных в контрактах Алексиса Санчеса и Поля Погба.
Чилиец зарабатывает в неделю порядка 500 тысяч фунтов, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды. При этом он сверху получает по 75 тысяч фунтов за каждый гол и по 25 тысяч - за результативную передачу. У Погба это соотношение 50 и 20 тысяч соответственно.
Остальные футболисты МЮ не имеют таких шикарных бонусов, что вызывает напряженность в коллективе, сообщают СМИ.
При этом и Погба, и Санчес могут покинуть клуб летом.
Вот эти 75 тысяч фунтов за каждый выход в стартовом составе видимо многих и раздражал, учитывая, что у того же Эрреры в отличии от Санчеса всего зарплата 75 тысяч фунтов в неделю была, ну а пользы от Эрреры во много раз больше было, вот и решил он уйти в другой клуб, где и зарплату ему предложили хорошую.
Вот эти 75 тысяч фунтов за каждый выход в стартовом составе видимо многих и раздражал, учитывая, что у того же Эрреры в отличии от Санчеса всего зарплата 75 тысяч фунтов в неделю была, ну а пользы от Эрреры во много раз больше было, вот и решил он уйти в другой клуб, где и зарплату ему предложили хорошую.