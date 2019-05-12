Игроки МЮ недовольны, что Санчес и Погба получают огромные бонусы

12 мая 2019, 11:07

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» назрел конфликт из-за огромных бонусов за голы и ассисты, прописанных в контрактах и .

Чилиец зарабатывает в неделю порядка 500 тысяч фунтов, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды. При этом он сверху получает по 75 тысяч фунтов за каждый гол и по 25 тысяч - за результативную передачу. У Погба это соотношение 50 и 20 тысяч соответственно.

Остальные футболисты МЮ не имеют таких шикарных бонусов, что вызывает напряженность в коллективе, сообщают СМИ .

При этом и Погба, и Санчес могут покинуть клуб летом.