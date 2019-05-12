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Игроки МЮ недовольны, что Санчес и Погба получают огромные бонусы

12 мая 2019, 11:07

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» назрел конфликт из-за огромных бонусов за голы и ассисты, прописанных в контрактах Алексиса Санчеса и Поля Погба.

Чилиец зарабатывает в неделю порядка 500 тысяч фунтов, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды. При этом он сверху получает по 75 тысяч фунтов за каждый гол и по 25 тысяч - за результативную передачу. У Погба это соотношение 50 и 20 тысяч соответственно. 

Остальные футболисты МЮ не имеют таких шикарных бонусов, что вызывает напряженность в коллективе, сообщают СМИ.

При этом и Погба, и Санчес могут покинуть клуб летом.

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Все комментарии
t2k
t2k
13 мая в 15:23
Ну санчес то и бьет по покеру каждый матч.. полтора года.. ему не золотую бутсу вручают, а весь золотой обувной магазин...
WildKem
WildKem
   812 / 840
12 мая в 16:25
Еще немного и СМИ будут писать, что у Санчеса зарплата миллион фунтов в неделю. Была же информация когда его купили более менее достоверная в отличии от самого желтого источника sun, что у Санчеса 500 тысяч в неделю, если все бонусы он получит, а так у него 350 тысяч зарплата, плюс куча бонусов, особенно самый странный бонус это 75 тысяч фунтов за каждый выход в стартовом составе, плюс определенные доплаты за голы и пасы, вот и получается 500 тысяч.
Вот эти 75 тысяч фунтов за каждый выход в стартовом составе видимо многих и раздражал, учитывая, что у того же Эрреры в отличии от Санчеса всего зарплата 75 тысяч фунтов в неделю была, ну а пользы от Эрреры во много раз больше было, вот и решил он уйти в другой клуб, где и зарплату ему предложили хорошую.
mphuZ
mphuZ
   832 / 840
12 мая в 13:42
Бонусы за голы и передачи? Современный футбол явно идёт по детородному органу..
juvenale
juvenale
   65 / 840
12 мая в 13:08
Санчес это вообще разводилово редкое
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
12 мая в 12:46
Обоих продать надо, большой роли не играют
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
12 мая в 12:43
Сплошная несправедливость. В бедных районах есть такие парни которые могут порвать на поле и Погба и Санчеса вместе взятых
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
12 мая в 12:28
Кто бы сомневался, набрали бревен, особенно пугбун, мю срочно нужно всех этих нытиков и крыс гнать, вместе с вудвурдом
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   546 / 840
12 мая в 12:22
Развод века
handreb
handreb
   67 / 840
12 мая в 12:16
В такой обстановке игры не будет.
Землянин
Землянин
   357 / 840
12 мая в 11:57
Горе от БАБЛА )))
League1
League1
   111 / 840
12 мая в 11:30
Получается, что испорченный барселоной санчес играет хуже всех, а получает больше всех. Не порядок.
311
311
   73 / 840
12 мая в 11:23
Сами же подписали свои контракты, а теперь жаба душит!)
beefs
beefs
   165 / 840
12 мая в 11:22
Денисова подкинуть?
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 11:21
Футбол не получается играть, будем деньги считать чужие и свои, че ж ещё то делать?!
anyway
anyway
   296 / 840
12 мая в 11:19
они еще на Погба рот открывают?
Lewa2708
Lewa2708
   226 / 840
12 мая в 11:11
Подождите там, Неймар еще не пришел. А если серьезно, то руководство абсолютно не практично и несерьезно отнеслись ко всему этому, игроки, которые играют не лучше даже тех, кто в чемпионшипе выступает, получают такие деньги
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