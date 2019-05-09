Фотография улыбающегося Ракитича разозлила «Барселону»

Руководство «Барселоны» возмутилось, увидев фотографию, на которой полузащитник Иван Ракитич в хорошем настроении прогуливается на Севильской ярмарке.
Каталонцы не смогли пройти «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов, имея преимущество в три гола. После этого удивительного поражения хорватский футболист отправился в Севилью.
На фотографии Ракитич стоит рядом с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо. Многих болельщиков «Барселоны» вид счастливого хавбека также разозлил.
Mientras tanto, #Rakitic ...— Miguel Serrano 🇪🇸 (@MiguelSerranoTV) 8 мая 2019 г.
😬 Los tiene “cuadraos”! 🤦🏼♂️ pic.twitter.com/Hk4HuKPYix
Лучше её по итогам сезона может оказаться только Ливерпуль и то если станет чемпионом Англии, а Тотенхем никак не лучше Барсы.
Второй клуб Европы--это не провал.
И вряд ли кто провёл лучший сезон, чем Месси, Манэ будет в тройке, но не первый
Один матч не отменяет достижения всего сезона
Лучше её по итогам сезона может оказаться только Ливерпуль и то если станет чемпионом Англии, а Тотенхем никак не лучше Барсы.
Второй клуб Европы--это не провал.
И вряд ли кто провёл лучший сезон, чем Месси, Манэ будет в тройке, но не первый
Один матч не отменяет достижения всего сезона
С Энрике аналогичная ситуация была, сперва не вызывал никаких вопросов, а потом вдруг стал физруком!
Двуличные фанаты Барселоны.
С Энрике аналогичная ситуация была, сперва не вызывал никаких вопросов, а потом вдруг стал физруком!
Двуличные фанаты Барселоны.
Чем не повод погулять на Севильской ярмарке.....
Чем не повод погулять на Севильской ярмарке.....
Бред какой то !!!
Надо нормальных игроков приобретать, а не всякий нелеквид собирать, причем за бешенные бабки.
Бред какой то !!!
Надо нормальных игроков приобретать, а не всякий нелеквид собирать, причем за бешенные бабки.
Это хорошо его в Монте-Карло с шампусиком не застали)))
Это хорошо его в Монте-Карло с шампусиком не застали)))
А вне газона, можно и лыбу придавить от нескладухи и печали..:))
А вне газона, можно и лыбу придавить от нескладухи и печали..:))
Вот же редиска)
Вот же редиска)
...кипит наш разум возмущенный,но жизнь продолжается)
...кипит наш разум возмущенный,но жизнь продолжается)