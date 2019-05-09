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Фотография улыбающегося Ракитича разозлила «Барселону»

сегодня, 19:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Руководство «Барселоны» возмутилось, увидев фотографию, на которой полузащитник Иван Ракитич в хорошем настроении прогуливается на Севильской ярмарке.

Каталонцы не смогли пройти «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов, имея преимущество в три гола. После этого удивительного поражения хорватский футболист отправился в Севилью.

На фотографии Ракитич стоит рядом с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо. Многих болельщиков «Барселоны» вид счастливого хавбека также разозлил.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   19 / 1093
сегодня в 21:27
а что ему рыдать чтоли? для этого есть великая мясся. Да и вообще, он свое пахал, задницу иконы исправно лизал как по контракту, в распредиление бабла не совался, тренеров не выбирал, игроков не покупал, состав не ставил... но надо ж на когото собак спустить))) не на гнома же их пускать, верно?!))
Roman73
Roman73
   398 / 1093
сегодня в 21:23
Барса полуфиналист Лиги Чемпионов и возьмёт два титула Испании.
Лучше её по итогам сезона может оказаться только Ливерпуль и то если станет чемпионом Англии, а Тотенхем никак не лучше Барсы.
Второй клуб Европы--это не провал.
И вряд ли кто провёл лучший сезон, чем Месси, Манэ будет в тройке, но не первый
Один матч не отменяет достижения всего сезона
Djon_V
Djon_V
   577 / 1093
сегодня в 21:21
Не а что, ему плакать ходить что-ли до конца жизни? Чтл за идиотская привычка крайних искать
BenderBender
BenderBender
   195 / 1093
сегодня в 21:20
Сейчас на Ракитиче отыграются. В этом весь провинциальный театр балета на траве.
NGY
NGY ответил Happyboy Barca
   14 / 1093
сегодня в 21:09
руководство должно было разозлить стиль игры вальверде. с реалом прокатило в первом матче против ливера тоже а в ответке получили
Да в прошлом сезоне с Вальверде чуть рекорд клуба не побили по беспроигрышной серии, в этом сезоне шикарно смотрелись в чемпионате, выиграв досрочно его, в ЛЧ играли не хуже чем самые топовые команды, а в итоге ВАЛЬВЕРДЕ ФИЗРУК!🤦🤦🤦

С Энрике аналогичная ситуация была, сперва не вызывал никаких вопросов, а потом вдруг стал физруком!

Двуличные фанаты Барселоны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 1093
сегодня в 21:05
Так не 8 не 9 с "Энфилда" увезли....а всего 4....
Чем не повод погулять на Севильской ярмарке.....
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1093
сегодня в 21:05
Что же теперь во все черное одеться и траурную повязку повязать???
Бред какой то !!!
Надо нормальных игроков приобретать, а не всякий нелеквид собирать, причем за бешенные бабки.
STVA 1
STVA 1
   44 / 1093
сегодня в 20:58
Нет слов! По ихнему он должен был в трауре ходить!
Это хорошо его в Монте-Карло с шампусиком не застали)))
дурман
дурман
   137 / 1093
сегодня в 20:57
Сжечь его на костре за улыбку 🤣🤣🤣🤣
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   71 / 1093
сегодня в 20:53
Я тоже сразу начал злиться и продолжу злиться,Апсни скорее всего от гнева полетит в Барселону,чтобы отомстить Ракитичу,Остапенко думает и гневается и советуется с женой,что делать с Ракитичем.Я думаю простить его,в след сезоне Барса будет в финале с Реалом и победит 5-4.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1093
сегодня в 20:52
Не в СИЗО и ладно))...
Беланов
Беланов
   987 / 1093
сегодня в 20:48
Подонок. Он должен бы скорбеть вместе со всеми басками! )))
goalaktika
goalaktika
   289 / 1093
сегодня в 20:47
Руководство барсы все ищет козлов отпущения. Не на поле, а в кабинете его нужно искать)
Палыч82
Палыч82
   271 / 1093
сегодня в 20:41
Маразм крепчает в руководстве каталонского клуба
Брулин
Брулин
   61 / 1093
сегодня в 20:34
А он должен был неделю в трауре ходить? Можно подумать умер кто-то, ну проиграли и проиграли, жизнь не закончилась на этом.
ДСА
ДСА
   136 / 1093
сегодня в 20:30
Не футболом одним живёт человек
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   134 / 1093
сегодня в 20:29
руководство должно было разозлить стиль игры вальверде. с реалом прокатило в первом матче против ливера тоже а в ответке получили
Igo0rek
Igo0rek
   66 / 1093
сегодня в 20:26
Что за бред? Он должен днями на пролет пребывать в депрессии? Ночь после игры понятно, но наступает новый день и нужно двигаться дальше.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   308 / 1093
сегодня в 20:18
Инквизитор не одобряет. Аха-ха)
barcamilan
barcamilan
   443 / 1093
сегодня в 20:14
а чо, он должен месяц быть в трауре?
Balanenok
Balanenok
   191 / 1093
сегодня в 20:13
Хорошо хоть не лайкнули.
particular
particular ответил Морозовский
   3 / 1093
сегодня в 20:06
Каждый переживает по своему...
По мне, так, свирепость, лютость и неуступчивость надо было проявлять на поле...
А вне газона, можно и лыбу придавить от нескладухи и печали..:))
nnb199O
nnb199O
   162 / 1093
сегодня в 20:00
вот ло..и обиженные
dimagas1
dimagas1
   244 / 1093
сегодня в 19:59
Еще и галстук не траурный одел))
Вот же редиска)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   308 / 1093
сегодня в 19:55
Аха-ха), глорики думают, что об их чувствах кто-то переживает)
Морозовский
Морозовский
   7 / 1093
сегодня в 19:50
Каждый переживает по своему...
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 1093
сегодня в 19:46
а у него что, в контракте прописан траурный период на случай вылета из лиги чемпионов? что за бредятина? ну погрустили день, не год же убиваться
волгoдoн
волгoдoн
   766 / 1093
сегодня в 19:46
где-бы увидеть..прочитать реакцию разозленного руководства,чтобы убедиться)
...кипит наш разум возмущенный,но жизнь продолжается)
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1093
сегодня в 19:45
в барсе всегда врага не там ищут,враг не в Севилье,враг под носом,не большой такой
нечитайло
нечитайло
   621 / 1093
сегодня в 19:44
Не умирать эе
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