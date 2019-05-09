Фотография улыбающегося Ракитича разозлила «Барселону»

сегодня, 19:41

Руководство «Барселоны» возмутилось, увидев фотографию, на которой полузащитник Иван Ракитич в хорошем настроении прогуливается на Севильской ярмарке.

Каталонцы не смогли пройти «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов, имея преимущество в три гола. После этого удивительного поражения хорватский футболист отправился в Севилью.

На фотографии Ракитич стоит рядом с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо. Многих болельщиков «Барселоны» вид счастливого хавбека также разозлил.