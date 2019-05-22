Дель Боске: «Испанские клубы доминируют в Европе последние 20 лет»

В этом году оба еврокубковых финала будут представлены исключительно английскими командами. Однако известный испанский специалист встал на защиту клубов Примеры.

Если вы окинете взглядом последние 20 лет, то увидите, что за этот период испанские клубы выиграли половину кубков Лиги чемпионов.

Кроме того, были замечательные сезоны у «Севильи» и «Атлетико», которые выигрывали Лигу Европы. «Вильярреал», «Депортиво» и другие клубы также поспособствовали гегемонии испанского футбола в последние 20 лет.