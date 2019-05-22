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Дель Боске: «Испанские клубы доминируют в Европе последние 20 лет»

сегодня, 07:52

В этом году оба еврокубковых финала будут представлены исключительно английскими командами. Однако известный испанский специалист Висенте дель Боске встал на защиту клубов Примеры.

Если вы окинете взглядом последние 20 лет, то увидите, что за этот период испанские клубы выиграли половину кубков Лиги чемпионов.

Кроме того, были замечательные сезоны у «Севильи» и «Атлетико», которые выигрывали Лигу Европы. «Вильярреал», «Депортиво» и другие клубы также поспособствовали гегемонии испанского футбола в последние 20 лет.

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Colchoneros
Colchoneros
   53 / 834
сегодня в 13:06
Ла лига рулит!
Artuom
Artuom ответил 112910315
   58 / 834
сегодня в 12:06
Вообще, если говорить о доминировании какой-то определённой страны, надо учитывать заслуги этой страны на уровне сборных. Доминирование Испании в еврокубках-это и доминирование сборной Испании в тот период, доминирование Германии в еврокубках-это и доминирование сборной в тот же период, это можно сказать и о Италии в прошлом. Но Англия, которая никакая на уровне сборной, Англия, которая в последней раз добивалась успехов на уровне сборной: в 1966 - ЧМ, 1968, 1996 -две бронзы ЧЕ. Ни о каком доминировании Англии не может быть и речи. Сборная Англии в упадке, давным-давно без трофеев. Успехи Английских клубов в еврокубках полностью заслуга тренеров иностранцев, и этот факт нельзя отрицать, тем более, учитывая достижения Англии на уровне сборной в последнее, довольно продолжительное, время.
Иииии... Представим например что клубы АПЛ начнут доминировать в ЛЧ несколько сезонов подряд, но при этом их будут тренировать не англичане + сборная Англии ничего не будет добиваться... как ты это назовёшь??

Хорошо, пусть будет не доминация Англии, а доминация АПЛ ;)
NGY
NGY
   77 / 834
сегодня в 11:31
Кроме того, были замечательные сезоны у «Севильи» и «Атлетико», которые выигрывали Лигу Европы.
_________

Потому что тем же Английским командам эта ЛЕ никогда не нужна была по настоящему.
112910315
112910315 ответил Artuom
   1 / 834
сегодня в 11:16
Вот период и закончился. Как заканчивались и итальянский период, и голландский... Возможно настанет период английский, посмотрим.
Вообще, если говорить о доминировании какой-то определённой страны, надо учитывать заслуги этой страны на уровне сборных. Доминирование Испании в еврокубках-это и доминирование сборной Испании в тот период, доминирование Германии в еврокубках-это и доминирование сборной в тот же период, это можно сказать и о Италии в прошлом. Но Англия, которая никакая на уровне сборной, Англия, которая в последней раз добивалась успехов на уровне сборной: в 1966 - ЧМ, 1968, 1996 -две бронзы ЧЕ. Ни о каком доминировании Англии не может быть и речи. Сборная Англии в упадке, давным-давно без трофеев. Успехи Английских клубов в еврокубках полностью заслуга тренеров иностранцев, и этот факт нельзя отрицать, тем более, учитывая достижения Англии на уровне сборной в последнее, довольно продолжительное, время.
Шуnя771
Шуnя771 ответил 112910315
   50 / 834
сегодня в 10:46
Бухгалтерия доминирования-это тренеры, граждане других стран, которые перекочивали в Англию, среди доминирующих команд в этом сезоне в еврокубках, не ни одного тренера англичанина.
Неси дневник - 5!(пять)
Milan199675
Milan199675
   822 / 834
сегодня в 10:37
112910315 - что за ахинею ты несешь? По твоему Клопп и Эмери, которые не выигрывали ЛЧ доминировали, а Зидан и Анчелотти, которые по три раза брали ЛЧ не доминировали. Ты и сам не понял что написал.
112910315
112910315 ответил Milan199675
   1 / 834
сегодня в 10:06
Карло Анчелотти три раза выигрывал ЛЧ, два раза с Миланом и один раз с Реалом. Кроме Зидана, никто из вышеперечисленных тренеров не имеет таких достижений. Всего три тренера по три раза выигрывали ЛЧ, это Боб Пейсли, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан. Так что прежде чем что-то писать, неплохо бы заглянуть в интернет.
Мне в интернет заглядывать не надо, ты вникай в суть написанного, речь идёт о доминации определённой страны, в определённый период времени, в моём комментарии речь идёт о доминации Германии, Испании в определённый период. Причём здесь Итальянский Милан с тренером Анчелотти, выигравшем две ЛЧ с Миланом. Прежде, чем умничать, прочитай, вникни о чём конкретно идёт речь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   118 / 834
сегодня в 10:03
Английским не до еврокубков - АПЛ важнее.
Milan199675
Milan199675 ответил 112910315
   822 / 834
сегодня в 09:50
В своё время Боруссия Дортмунд-Клопп-немец, Бавария-Хайнкес-немец, Гвардиола-Барселона-испанец, Энрике-Барселона-испанец, Эмери-Севилья-испанец, Реал-дель Боске-испанец-вот это настоящее доминирование. Речь не идёт о единичных случаях-Зидан, Анчелотти, речь идёт о доминации, Анчелотти-что Анчелотти, выиграл один раз ЛЧ с Реалом, вот и всё. НИЧЕГО ТАКОГО НЕТ, НО ЗАСЛУГА В ДОМИНАЦИИ - Англии В ЭТОМ СЕЗОНЕ, ЭТО ЗАСЛУГА ТРЕНЕРОВ-ИНОСТРАНЦЕВ, только и всего, НО НЕ АНГЛИИ -.АПЛ
Карло Анчелотти три раза выигрывал ЛЧ, два раза с Миланом и один раз с Реалом. Кроме Зидана, никто из вышеперечисленных тренеров не имеет таких достижений. Всего три тренера по три раза выигрывали ЛЧ, это Боб Пейсли, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан. Так что прежде чем что-то писать, неплохо бы заглянуть в интернет.
112910315
112910315 ответил Artuom
   1 / 834
сегодня в 09:27
А что такого в том что английские клубы покупают игроков и тренеров сильных??? Зидан вон тоже не испанец, как и Анчелотти. Но когда они брали ЛЧ вы не писали "в этом нет заслуги Ла лиги, просто пришли хорошие тренера". И Симеоне не испанец, выходит Ла лиге повезло с ним.
В своё время Боруссия Дортмунд-Клопп-немец, Бавария-Хайнкес-немец, Гвардиола-Барселона-испанец, Энрике-Барселона-испанец, Эмери-Севилья-испанец, Реал-дель Боске-испанец-вот это настоящее доминирование. Речь не идёт о единичных случаях-Зидан, Анчелотти, речь идёт о доминации, Анчелотти-что Анчелотти, выиграл один раз ЛЧ с Реалом, вот и всё. НИЧЕГО ТАКОГО НЕТ, НО ЗАСЛУГА В ДОМИНАЦИИ - Англии В ЭТОМ СЕЗОНЕ, ЭТО ЗАСЛУГА ТРЕНЕРОВ-ИНОСТРАНЦЕВ, только и всего, НО НЕ АНГЛИИ -.АПЛ
3ton
3ton
   226 / 834
сегодня в 09:24
Сейчас спад у испанцев .
Вернутся обратно на вершину .
Невозможно всегда быть на вершине .
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   676 / 834
сегодня в 09:19
Согласен с Дель Боске!
Artuom
Artuom ответил 112910315
   58 / 834
сегодня в 09:12
Бухгалтерия доминирования-это тренеры, граждане других стран, которые перекочивали в Англию, среди доминирующих команд в этом сезоне в еврокубках, не ни одного тренера англичанина.
Англичан уже давным давно нет топовых тренеров, а вот когда были - Англия была сильна на евроарене и брала трофеи кстати(фактически тоже период был).

Испанцы молодцы, не спорю, но всему приходит конец. Барселоны уже 4 сезона вылетает, Реал со свистом деграднул, Атлетико 2 сезон подряд из ЛЧ быстро вылетает, Севилья уже не та. Закончился период, это нормально.
dzvinka
dzvinka
   101 / 834
сегодня в 09:10
единственное где они доминировали - это в судейских кабинетах куефы, не более.
доминаторы х****ы, появился ВАР - доминация кончилась - это обо всем говорит - позорища шарлатанские.
Artuom
Artuom ответил 112910315
   58 / 834
сегодня в 09:07
В этом нет особой заслуги АПЛ, успех АПЛ это отток топ-тренеров или просто хороших тренеров из других чемпионатов в АПЛ. Клопп-финал ЛЧ, Эмери-финал ЛЕ, Сарри-финал ЛЕ, Тоттенхэм-финал ЛЧ, -немец, испанец, итальянец, аргентинец. На подходе к финалу МС-Гвардиола-Испания. Вот и вся заслуга АПЛ в том, что английские клубы доминируют в Европе в этом сезоне. Так что, нечего особо гордиться Англии своей доминацией.
А что такого в том что английские клубы покупают игроков и тренеров сильных???

Зидан вон тоже не испанец, как и Анчелотти. Но когда они брали ЛЧ вы не писали "в этом нет заслуги Ла лиги, просто пришли хорошие тренера". И Симеоне не испанец, выходит Ла лиге повезло с ним.
112910315
112910315 ответил Шуnя771
   1 / 834
сегодня в 09:04
Где бухгалтерия "доминирования"?
Бухгалтерия доминирования-это тренеры, граждане других стран, которые перекочивали в Англию, среди доминирующих команд в этом сезоне в еврокубках, не ни одного тренера англичанина.
112910315
112910315 ответил Artuom
   1 / 834
сегодня в 08:57
Вот период и закончился. Как заканчивались и итальянский период, и голландский... Возможно настанет период английский, посмотрим.
В этом нет особой заслуги АПЛ, успех АПЛ это отток топ-тренеров или просто хороших тренеров из других чемпионатов в АПЛ. Клопп-финал ЛЧ, Эмери-финал ЛЕ, Сарри-финал ЛЕ, Тоттенхэм-финал ЛЧ, -немец, испанец, итальянец, аргентинец. На подходе к финалу МС-Гвардиола-Испания. Вот и вся заслуга АПЛ в том, что английские клубы доминируют в Европе в этом сезоне. Так что, нечего особо гордиться Англии своей доминацией.
cevin cigan
cevin cigan
   90 / 834
сегодня в 08:53
Я бы уточнил,что дрюкали кубки Реал и Севилья!
Artuom
Artuom
   58 / 834
сегодня в 08:47
Вот период и закончился. Как заканчивались и итальянский период, и голландский... Возможно настанет период английский, посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 834
сегодня в 08:47
Что и требовалось доказать...получив 4 английских клуба в финалах еврокубков...)))

И не 20 лет доминирования испанских клубов...а 10...
Ибо за последние 10 лет Реал и Барса действительно брали ЛЧ - 7 раз...
В начале века такого не было...были и Бавария и Порту и Милан и Ливерпуль и МЮ....

А вообще наверно концентрация в последнее время огромных денег в Англии - уже начала давать свои плоды.....думаю англичане пришли "всерьёз и надолго"...ибо если в остальных лигах есть по одному и по два "гегемона"...в Англии любой "нечемпион" уже готов по причине неимоверной конкуренции в чемпионате биться за победу в ЛЧ.....

Будь у Барсы конкурентный чемпионат а не прогулка по Пиренейскому полуострову для набивания баллов своему "инопланетянину" - то не было бы 0:11 в Париже,Риме и Ливерпуле в ЛЧ...
BenderBender
BenderBender ответил ДСА
   157 / 834
сегодня в 08:44
А может дело в VAR? Ахаха
BenderBender
BenderBender
   157 / 834
сегодня в 08:42
Усё. Финита ля комедия.
ДСА
ДСА
   86 / 834
сегодня в 08:21
Вот и ответ чей чемпионат сильнее, в этом году просто случайность.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   13 / 834
сегодня в 08:20
Десять, не двадцать, тогда можно согласиться. Двадцать лет назад Барселона даже из группы в ЛЧ не выходила - её англичане и немцы там прессовали. Впрочем, как и сейчас - всё возвращается на круги своя.
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 834
сегодня в 08:08
Где же они сейчас?
Шуnя771
Шуnя771
   50 / 834
сегодня в 08:02
Где бухгалтерия "доминирования"?
ЭЛИОТСКИЙ МИЛАH
ЭЛИОТСКИЙ МИЛАH
   382 / 834
сегодня в 08:01
СТАРИК ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОЕХАЛ. ВЕЛИКИЙ ЛИВЕРПУЛЬ ВЫШВЫРНУЛ ИХ ПИНКОМ ПОД ЗАД!
allemz
allemz
   56 / 834
сегодня в 07:59
Ага, после того как ввели ВАР прям как отрезало)) 4 английских клуба в финалах ЛЧ и ЛЕ. Совпадение?)
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