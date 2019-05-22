Дель Боске: «Испанские клубы доминируют в Европе последние 20 лет»

В этом году оба еврокубковых финала будут представлены исключительно английскими командами. Однако известный испанский специалист Висенте дель Боске встал на защиту клубов Примеры.
Если вы окинете взглядом последние 20 лет, то увидите, что за этот период испанские клубы выиграли половину кубков Лиги чемпионов.
Кроме того, были замечательные сезоны у «Севильи» и «Атлетико», которые выигрывали Лигу Европы. «Вильярреал», «Депортиво» и другие клубы также поспособствовали гегемонии испанского футбола в последние 20 лет.
Хорошо, пусть будет не доминация Англии, а доминация АПЛ ;)
Хорошо, пусть будет не доминация Англии, а доминация АПЛ ;)
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Потому что тем же Английским командам эта ЛЕ никогда не нужна была по настоящему.
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Потому что тем же Английским командам эта ЛЕ никогда не нужна была по настоящему.
Вернутся обратно на вершину .
Невозможно всегда быть на вершине .
Вернутся обратно на вершину .
Невозможно всегда быть на вершине .
Испанцы молодцы, не спорю, но всему приходит конец. Барселоны уже 4 сезона вылетает, Реал со свистом деграднул, Атлетико 2 сезон подряд из ЛЧ быстро вылетает, Севилья уже не та. Закончился период, это нормально.
Испанцы молодцы, не спорю, но всему приходит конец. Барселоны уже 4 сезона вылетает, Реал со свистом деграднул, Атлетико 2 сезон подряд из ЛЧ быстро вылетает, Севилья уже не та. Закончился период, это нормально.
доминаторы х****ы, появился ВАР - доминация кончилась - это обо всем говорит - позорища шарлатанские.
доминаторы х****ы, появился ВАР - доминация кончилась - это обо всем говорит - позорища шарлатанские.
Зидан вон тоже не испанец, как и Анчелотти. Но когда они брали ЛЧ вы не писали "в этом нет заслуги Ла лиги, просто пришли хорошие тренера". И Симеоне не испанец, выходит Ла лиге повезло с ним.
Зидан вон тоже не испанец, как и Анчелотти. Но когда они брали ЛЧ вы не писали "в этом нет заслуги Ла лиги, просто пришли хорошие тренера". И Симеоне не испанец, выходит Ла лиге повезло с ним.
И не 20 лет доминирования испанских клубов...а 10...
Ибо за последние 10 лет Реал и Барса действительно брали ЛЧ - 7 раз...
В начале века такого не было...были и Бавария и Порту и Милан и Ливерпуль и МЮ....
А вообще наверно концентрация в последнее время огромных денег в Англии - уже начала давать свои плоды.....думаю англичане пришли "всерьёз и надолго"...ибо если в остальных лигах есть по одному и по два "гегемона"...в Англии любой "нечемпион" уже готов по причине неимоверной конкуренции в чемпионате биться за победу в ЛЧ.....
Будь у Барсы конкурентный чемпионат а не прогулка по Пиренейскому полуострову для набивания баллов своему "инопланетянину" - то не было бы 0:11 в Париже,Риме и Ливерпуле в ЛЧ...
И не 20 лет доминирования испанских клубов...а 10...
Ибо за последние 10 лет Реал и Барса действительно брали ЛЧ - 7 раз...
В начале века такого не было...были и Бавария и Порту и Милан и Ливерпуль и МЮ....
А вообще наверно концентрация в последнее время огромных денег в Англии - уже начала давать свои плоды.....думаю англичане пришли "всерьёз и надолго"...ибо если в остальных лигах есть по одному и по два "гегемона"...в Англии любой "нечемпион" уже готов по причине неимоверной конкуренции в чемпионате биться за победу в ЛЧ.....
Будь у Барсы конкурентный чемпионат а не прогулка по Пиренейскому полуострову для набивания баллов своему "инопланетянину" - то не было бы 0:11 в Париже,Риме и Ливерпуле в ЛЧ...