Пулишич: «Пришёл в „Челси“, чтобы забивать и ассистировать»

Полузащитник «Челси» прокомментировал свой переход в лондонский клуб из дортмундской «Боруссии».

В данный момент я чувствую, что сделал правильный шаг. Переехать в Англию и стать частью этого чемпионата просто невероятно. Если ты хочешь показать себя, это самая лучшая сцена.

Эден [Азар] – фантастический игрок, мы все это знаем, и если я смогу хоть сколько-нибудь приблизиться к его уровню, то буду счастлив. Он выдающийся футболист. Но я хочу оставаться самим собой и показать лучшее, на что я способен.

Хочу помочь команде, используя своё мастерство, темп, скорость и креативность, особенно в том, что касается завершения атак. Голы и ассисты – я здесь именно за этим. Хочу внести свой вклад и стать командным игроком, который будет отдавать все свои силы.