ГлавнаяНовости

Пулишич: «Пришёл в „Челси“, чтобы забивать и ассистировать»

сегодня, 05:45

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал свой переход в лондонский клуб из дортмундской «Боруссии».

В данный момент я чувствую, что сделал правильный шаг. Переехать в Англию и стать частью этого чемпионата просто невероятно. Если ты хочешь показать себя, это самая лучшая сцена.

Эден [Азар] – фантастический игрок, мы все это знаем, и если я смогу хоть сколько-нибудь приблизиться к его уровню, то буду счастлив. Он выдающийся футболист. Но я хочу оставаться самим собой и показать лучшее, на что я способен.

Хочу помочь команде, используя своё мастерство, темп, скорость и креативность, особенно в том, что касается завершения атак. Голы и ассисты – я здесь именно за этим. Хочу внести свой вклад и стать командным игроком, который будет отдавать все свои силы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Цорк: «Мы рады трансферу Торгана Азара»
Сегодня, 13:04 Комментарии0
Торган Азар: «Горжусь тем, что перешел в дортмундскую „Боруссию“»
Сегодня, 12:34 Комментарии3
Фабьянски: «Райс - лучший игрок „Вест Хэма“»
Сегодня, 12:02 Комментарии1
Фабьянски назвал ван Дейка лучшим игроком года в АПЛ
Сегодня, 11:55 Комментарии0
Фабьянски: «Итоги года в трех словах? Могло быть лучше»
Сегодня, 11:49 Комментарии1
Ван Перси: «МЮ должен дать время Сульшеру»
Сегодня, 11:26 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alpribas
Alpribas ответил вячеслав остапенко
   74 / 834
сегодня в 12:48
Посмотрим сбудится Пулишича мечта
вячеслав остапенко
Сегодня 06:52
Посмотрим сбудится Пулишича мечта

Правильно пишется сбудется.
311
311
   68 / 834
сегодня в 10:48
Удачно попал! Если Азар уйдет, можно не переживать за свое место в составе!)
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 834
сегодня в 08:23
Планы наполеоновские.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   123 / 834
сегодня в 06:52
Посмотрим сбудится Пулишича мечта
mihaluch
mihaluch
   46 / 834
сегодня в 06:32
Пошёл на повышение, надо доказывать свою состоятельность.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100