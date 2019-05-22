Менотти: «У Месси больше шансов выиграть ЛЧ, чем что-либо со сборной»

Бывший главный тренер сборной Аргентины убеждён в сильном желании форварда «Барселоны» выступать за «альбиселесте», несмотря на то, что тому пока не удавалось завоевать трофей с национальной командой (если не считать победу на Олимпийских играх-2008).

Я уверен в том, что Месси счастлив играть за сборную Аргентины. Если бы это было не так, ему бы ничего не стоило сказать, что у него болит большой палец на ноге. Но если он с нами, значит, ему это нравится.

Не думаю, что есть хоть один человек, который хотел бы победить сильнее, чем этого хочет Месси со сборной Аргентины. Если такой существует, я его ещё не встречал.