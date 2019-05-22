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Менотти: «У Месси больше шансов выиграть ЛЧ, чем что-либо со сборной»

сегодня, 07:11

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти убеждён в сильном желании форварда «Барселоны» Лионеля Месси выступать за «альбиселесте», несмотря на то, что тому пока не удавалось завоевать трофей с национальной командой (если не считать победу на Олимпийских играх-2008).

Я уверен в том, что Месси счастлив играть за сборную Аргентины. Если бы это было не так, ему бы ничего не стоило сказать, что у него болит большой палец на ноге. Но если он с нами, значит, ему это нравится.

Не думаю, что есть хоть один человек, который хотел бы победить сильнее, чем этого хочет Месси со сборной Аргентины. Если такой существует, я его ещё не встречал.

Но я уверен, что, если вы спросите Месси о его шансах стать чемпионом с Аргентиной или снова выиграть Лигу чемпионов, он назовёт ЛЧ.

Вчера стал известен окончательный состав сборной Аргентины на Кубок Америки-2019.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   90 / 834
сегодня в 08:59
Тебе Марадона никогда не простит,что в 78г отцепил настоящего гения из заявки! Дон Диего мог стать и стал бы двухкратным Чемпионом Мира(а если бы победили гансов в 90----трёхкратным) И кто такой гном??? Пожизненный терпила!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 834
сегодня в 08:50
А что Месси планирует перейти в английский клуб ???
drug01
drug01
   124 / 834
сегодня в 07:30
Он клубный игрок!
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 834
сегодня в 07:21
Стоит согласиться.
League1
League1
   99 / 834
сегодня в 07:20
Плохой человек, очень плохой. Не будем желать ему удачи.
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