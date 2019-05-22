Хемес: «Не мог поверить в сумму, которую „Реал“ требовал за де Томаса»

Главный тренер «Райо Вальекано» ответил на вопрос о шансах «пчёл» сохранить в составе нападающего , права на которого принадлежат «Реалу».

Я хотел бы сказать вам, что существует возможность подписать де Томаса, но я не думаю, что у нас есть шанс, и дело не в пессимизме или оптимизме.

На днях я говорил со спортивным директором одной испанской команды, и он сказал мне: «Мы интересовались Раулем де Томасом, и знаете, сколько потребовал за него „Реал“?» Я не мог поверить тому, что услышал, так как сумма была намного больше 10 млн евро, но он этого стоит.