Хемес: «Не мог поверить в сумму, которую „Реал“ требовал за де Томаса»

Главный тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес ответил на вопрос о шансах «пчёл» сохранить в составе нападающего Рауля де Томаса, права на которого принадлежат «Реалу».
Я хотел бы сказать вам, что существует возможность подписать де Томаса, но я не думаю, что у нас есть шанс, и дело не в пессимизме или оптимизме.
На днях я говорил со спортивным директором одной испанской команды, и он сказал мне: «Мы интересовались Раулем де Томасом, и знаете, сколько потребовал за него „Реал“?» Я не мог поверить тому, что услышал, так как сумма была намного больше 10 млн евро, но он этого стоит.
В завершившемся сезоне испанской Примеры 24-летний форвард забил за «Райо» 14 голов в 33 матчах. Год назад «Реал» заключил долгосрочный контракт с де Томасом.