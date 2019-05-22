Ренату Санчеш: «Я люблю футбол и хочу играть больше»

Полузащитник «Баварии» в очередной раз дал понять, что его не устраивает положение в мюнхенском клубе.

Нужно подождать. Сезон закончится через неделю, и на данный момент возможно всё. Как я уже говорил раньше, я хочу играть больше. Я молодой футболист, а в моем возрасте необходима игровая практика. Я люблю футбол и хочу выходить на поле чаще.

Я не общаюсь с Ковачем каждый день, но он, безусловно, знает о моих чувствах. Он принимает решения, которые я уважаю. Однако в конце сезона уже поздно нарабатывать игровую практику. Тем не менее я остаюсь сосредоточенным на своей работе.