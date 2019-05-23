Сорокин: «32 команды на ЧМ-2022 - взвешенный и правильный итог»

сегодня, 14:25

Член совета ФИФА Алексей Сорокин прокомментировал решение организации отказаться от увеличения числа участников на мировом первенстве 2022 года, которое пройдёт в Катаре.

Взвешенный и правильный итог. Увеличение числа команд было полностью завязано на логистических вопросах, связанных с участием соседних стран. По всей видимости, необходимой конфигурации не нашлось. В целом расширение — это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Это не только большее количество участников, но и увеличение объектов размещения, огромное количество болельщиков. Это настоящий вызов, принять который без помощи соседей невозможно.

Напомним, что было принято решение не увеличивать количество участников до 48 команд, а оставить 32 сборные, как и планировалось изначально.