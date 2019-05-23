Бакаев: «Я ставил себе цель попасть в сборную, я этой цели достиг»

Полузащитник «Арсенала» прокомментировал вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино.

Конечно я рад, счастлив. Я ставил такую цель – попасть в сборную до конца этого сезона, и я ее добился. Буду стараться проявлять себя в сборной, чтобы оправдать доверие главного тренера.

Два больших дня: вчера «Арсенал» попал в Лигу Европы, сегодня я – в сборную. Я рад, что смог внести свою лепту в общий успех команды, при этом получив вызов в сборную.

Я папе вот сообщение отправил, а он, оказывается, уже в курсе. Говорит: «Молодец, но в этом ничего особенного нет, давай, работай дальше. Теперь нужно сыграть, проявить себя».