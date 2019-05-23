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Бакаев: «Я ставил себе цель попасть в сборную, я этой цели достиг»

сегодня, 12:57

Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев прокомментировал вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино.

Конечно я рад, счастлив. Я ставил такую цель – попасть в сборную до конца этого сезона, и я ее добился. Буду стараться проявлять себя в сборной, чтобы оправдать доверие главного тренера.

Два больших дня: вчера «Арсенал» попал в Лигу Европы, сегодня я – в сборную. Я рад, что смог внести свою лепту в общий успех команды, при этом получив вызов в сборную.

Я папе вот сообщение отправил, а он, оказывается, уже в курсе. Говорит: «Молодец, но в этом ничего особенного нет, давай, работай дальше. Теперь нужно сыграть, проявить себя».

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   81 / 854
сегодня в 14:19
Лишний свин в сборной - шаг назад.
dargo
dargo
   796 / 854
сегодня в 14:10
Бакаев должен играть в основе сборной, он сеичас лучший распасовщик и розыгрывающии в России, я уже год говорю, что он очень подходил бы Зениту, но понимаю, что Спартак к нам его не отпустит, хотя не понимаю, почему они не отзывают из Арсенала - Глушаков и там всякие "организаторы атак" с ним и рядом не стоят
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 854
сегодня в 13:31
С САН-МОРИНО может и выпустят.
Anisovich
Anisovich
   54 / 854
сегодня в 13:08
Посидит на лавке немного, если повезет. Толку от него никакого не будет.
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 13:05
Хрющи не заслужили быть в сборной.
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