Президент «Арсенала»: «Мирзов и Бакаев заслужили вызов в сборную России»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев считает, что футболисты тульского клуба и заслужили включение в итоговый состав сборной России благодаря своим индивидуальным действиям.

Ребята это заслужили, они помогли команде занять шестое место в турнирной таблице и попасть в Лигу Европу. Естественно, руководство сборной не осталось в стороне, оценило их игру. Их особенность в том, что они очень сильные индивидуальные игроки, что не часто встретишь в нашей стране, они не боятся обыгрывать, мы уже забываем, что всю это красоту надо показывать. Один забил семь голов, другой - восемь, представляете, чтобы крайние полузащитники столько забивали.