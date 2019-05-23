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Президент «Арсенала»: «Мирзов и Бакаев заслужили вызов в сборную России»

сегодня, 13:02

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев считает, что футболисты тульского клуба Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов заслужили включение в итоговый состав сборной России благодаря своим индивидуальным действиям.

Ребята это заслужили, они помогли команде занять шестое место в турнирной таблице и попасть в Лигу Европу. Естественно, руководство сборной не осталось в стороне, оценило их игру. Их особенность в том, что они очень сильные индивидуальные игроки, что не часто встретишь в нашей стране, они не боятся обыгрывать, мы уже забываем, что всю это красоту надо показывать. Один забил семь голов, другой - восемь, представляете, чтобы крайние полузащитники столько забивали.

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Все комментарии
beefs
beefs
   177 / 854
сегодня в 14:55
Пусть покажут себя...
Брулин
Брулин
   125 / 854
сегодня в 14:47
Мирзоев заслужил своей игрой вызов в сборную. Симпатизирует его стиль игры.
Milan199675
Milan199675 ответил Лакшери
   725 / 854
сегодня в 14:28
Слабые игроки на самом деле для сборной . Надеюсь это последний вызов для них . Да показали себя неплохо в чемпе , но это был их максимум , в сборной другой уровень .
Если взяли в сборную, значит заслужили. Желаю им успехов.
dargo
dargo
   796 / 854
сегодня в 14:18
Бакаев нужен сборной, но не как краиний нападающий, а как распасовщик, он, Дзюба и Акинфеев сеичас лучшие игроки в России
Лакшери
Лакшери
   120 / 854
сегодня в 13:45
Слабые игроки на самом деле для сборной . Надеюсь это последний вызов для них . Да показали себя неплохо в чемпе , но это был их максимум , в сборной другой уровень .
Alladins
Alladins
   123 / 854
сегодня в 13:31
Номинальный игрок сборной.
Balanenok
Balanenok
   86 / 854
сегодня в 13:21
Таких, как они, у нас в чемпионате сотни, неужели, всех в сборную брать?
Albasin
Albasin
   18 / 854
сегодня в 13:06
С такой сборной скоро Сан-Морино будем проигрывать.
cska plus
cska plus
   5 / 854
сегодня в 13:03
Мирзов заслужил, Бакаев нет.
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