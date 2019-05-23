Обляков: «О вызове в сборную узнал из интернета»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино.

Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.

Эмоции? Да просто порадовался и все. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды.