Обляков: «О вызове в сборную узнал из интернета»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино.
Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.
Эмоции? Да просто порадовался и все. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды.
Ты вроде в бане был с Глушаковым
А такое очучение, что в дурке лежал
То тебе Железнодорожники мерещаться,
То коллеги по цеху, его кстати зовут не Аванэс, а Вазген
Ты не переживай так, а то обратно отправят
Там даже твои лекарства не помогут
Ты вроде в бане был с Глушаковым
А такое очучение, что в дурке лежал
То тебе Железнодорожники мерещаться,
То коллеги по цеху, его кстати зовут не Аванэс, а Вазген
Ты не переживай так, а то обратно отправят
Там даже твои лекарства не помогут
А где он?
Где пост твоего другана с берегов байкала?
А где он?
Где пост твоего другана с берегов байкала?
А соплякова то зачем?
А соплякова то зачем?
Надеюсь, что у Облякова получится игра за сборную. Но, видимо, ему придется постараться.
Надеюсь, что у Облякова получится игра за сборную. Но, видимо, ему придется постараться.