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Обляков: «О вызове в сборную узнал из интернета»

сегодня, 12:52

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино.

Если честно, просто увидел список в интернете. Черчесов не звонил, ничего не говорил.

Эмоции? Да просто порадовался и все. Для меня это, безусловно, очень приятно. Любой футболист хочет играть в сборной, защищать честь страны. Мечтаю надеть футболку национальной команды.

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Все комментарии
МКС
МКС ответил Jum13
   31 / 854
сегодня в 14:57
Аванэс - выздоравливай! Тебе сунареф выслать или насобираешь денег? )))
Джимми

Ты вроде в бане был с Глушаковым

А такое очучение, что в дурке лежал

То тебе Железнодорожники мерещаться,

То коллеги по цеху, его кстати зовут не Аванэс, а Вазген

Ты не переживай так, а то обратно отправят

Там даже твои лекарства не помогут
Jum13
Jum13 ответил МКС
   101 / 854
сегодня в 14:50
Джимми А где он? Где пост твоего другана с берегов байкала?
Аванэс - выздоравливай! Тебе сунареф выслать или насобираешь денег? )))
МКС
МКС
   31 / 854
сегодня в 14:44
Джимми

А где он?

Где пост твоего другана с берегов байкала?
mangoх12
mangoх12
   23 / 854
сегодня в 14:42
Да забирайте его насовсем туда..
Jum13
Jum13 ответил МКС
   101 / 854
сегодня в 14:27
Е мае А соплякова то зачем?
    Balanenok
    Balanenok
       86 / 854
    сегодня в 14:22
    А чтобы было, если бы в интернет не заглянул?
    Лакшери
    Лакшери
       120 / 854
    сегодня в 13:48
    Это п*дц товарищи !
    ДАША Д
    ДАША Д
       155 / 854
    сегодня в 13:30
    Тренеры тоже из интернета об этом узнали.
    МКС
    МКС
       31 / 854
    сегодня в 13:29
    Е мае

    А соплякова то зачем?
    clop
    clop
       89 / 854
    сегодня в 13:27
    Обляков - нормальный парень. Всяко лучше наших в сборную брать, чем бразильцев натурализовывать. Этот цирк с бразильцами, которые выучили или собираются выучить русский язык, уже порядком надоел. Кого футбольные власти хотят этим обмануть?

    Надеюсь, что у Облякова получится игра за сборную. Но, видимо, ему придется постараться.
    Alpribas
    Alpribas
       81 / 854
    сегодня в 13:17
    Надо же, даже смс не прислали, это новый метод комплектования команды.
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 854
    сегодня в 13:11
    В сборной столько шлака, еще один уже ничего не поменяет.
    cska plus
    cska plus
       5 / 854
    сегодня в 13:00
    Честно говоря ты там нахрен не нужен.
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