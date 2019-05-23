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Путин: «РФ готова участвовать в реализации планов ФИФА»

сегодня, 15:39

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова подключиться к реализации планов ФИФА, касающихся развития футбола в мире. Также президент поздравил Джанни Инфантино с присуждением российской государственной награды - ордена Дружбы.

Хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для подготовки к чемпионату мира по футболу в России, за высокие оценки, которые вы дали нашей работе. Знаю, что впереди у вас тоже много работы, мы всегда в вашем распоряжении, всегда готовы быть рядом, подключиться к реализации планов, о которых вы мне рассказывали, - планов развития футбола в мире. Уверен, что с вашей энергией и с вашим талантом организатора у вас все получится.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   9 / 856
сегодня в 17:41
Инфантина даст команду "газпрёму" вкладывать в немецкий футбол баБла в разы больше, чем сейчас! И мы с радостью реализуем эти планы!
Balanenok
Balanenok
   83 / 856
сегодня в 17:40
Сколько можно всем помогать за счет народа.
Don trambon
Don trambon
   139 / 856
сегодня в 17:24
тьфу.
dimagas1
dimagas1 ответил Али Самаркандский
   243 / 856
сегодня в 17:00
Путин политик и умный дипломат. Он концентрирует вокруг России центр силы .Новый центр в котором нет места англосаксонским ценностям.
Ну да Приднестровье,КНДП,Абхазия чем не геополитические игроки)))
dino-hsv
dino-hsv
   426 / 856
сегодня в 16:52
хотя бы один свой бы реализовал. хотя какие это были планы.... так, пустословие....
Слайш
Слайш
   270 / 856
сегодня в 16:45
путин готов реализовывать чьи угодно планы, кроме планов самих россиян )
galem72
galem72 ответил Али Самаркандский
   377 / 856
сегодня в 16:45
Путин политик и умный дипломат. Он концентрирует вокруг России центр силы .Новый центр в котором нет места англосаксонским ценностям.
утин — советский чекист, выстроивший клептократическую систему правления.
О каком "центре силы" ты пишешь? ))
wingback
wingback
   206 / 856
сегодня в 16:38
ОПГ побольше участвует в планах ОПГ поменьше. Преступный синдикат какой-то...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   582 / 856
сегодня в 16:33
Путин политик и умный дипломат. Он концентрирует вокруг России центр силы .Новый центр в котором нет места англосаксонским ценностям.
Alpribas
Alpribas
   82 / 856
сегодня в 16:31
Выделим средства и тут же их разграбим.
Nimbles
Nimbles
   37 / 856
сегодня в 16:29
Поможет странам Африки и сами будем такими же.
galem72
galem72
   377 / 856
сегодня в 16:28
"...всегда готовы быть рядом, подключиться к реализации планов..."

Плешивый пусть за всю страну не говорит. Если так хочет поддержать Инфантино, то пусть своей кремлёвской коммуналкой скидывается и реализует эти планы.
Project Pandora
Project Pandora
   553 / 856
сегодня в 16:26
путин: "Мы рады участвовать в реализации планов кого угодно. Мои законотворцы и силовики вытрясут с рабов нужные средства".
LOpp
LOpp
   18 / 856
сегодня в 16:07
надеюсь участие РФ в реализации планов ФИФА не приведет к повышению пенсионного возраста.
cska plus
cska plus ответил МКС
   5 / 856
сегодня в 16:03
Зенит вышел в ЛЧ Путин соломку стелет
А ФИФА каким боком.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   495 / 856
сегодня в 15:48
    Zenit_84
    Zenit_84
       148 / 856
    сегодня в 15:47
    Верим
    Groove000
    Groove000
       121 / 856
    сегодня в 15:45
    Этот в каждой бочке затычка
    МКС
    МКС
       31 / 856
    сегодня в 15:41
    Зенит вышел в ЛЧ

    Путин соломку стелет
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