Путин: «РФ готова участвовать в реализации планов ФИФА»

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова подключиться к реализации планов ФИФА , касающихся развития футбола в мире. Также президент поздравил Джанни Инфантино с присуждением российской государственной награды - ордена Дружбы.

Хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для подготовки к чемпионату мира по футболу в России, за высокие оценки, которые вы дали нашей работе. Знаю, что впереди у вас тоже много работы, мы всегда в вашем распоряжении, всегда готовы быть рядом, подключиться к реализации планов, о которых вы мне рассказывали, - планов развития футбола в мире. Уверен, что с вашей энергией и с вашим талантом организатора у вас все получится.