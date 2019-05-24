Стогниенко: «Не понимаю, почему Ганчаренко должен покинуть ЦСКА»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал слухи об уходе Виктора Ганчаренко из ЦСКА.
Я не инсайдер, однако серьезно относиться к этим слухам не могу. Евгений Гинер – в высшей степени рассудительный человек, грамотный в принятии решений, можно даже сказать осторожный. Если вдруг не случилось какого-то личного конфликта невероятной силы, то я не понимаю, почему Виктор Ганчаренко должен покинуть ЦСКА.
Чаще всего тренера меняют, когда случаются откровенные неудачи. Конечно же, к Виктору Михайловичу есть вопросы – главным образом по второй половине сезона. И вряд ли у кого-нибудь язык повернется назвать успехом то, что произошло с командой после нового года. Но в целом Ганчаренко хорошо отработал с ЦСКА. Думаю, он заслужил оценку несколько выше, чем удовлетворительно. Вспомните, как комплектовался ЦСКА на старте сезона… Некоторых игроков пригласили по ходу сезона, например, Влашича. Практически все футболисты, которые пришли, были бюджетными вариантами.
Верим в конюшню((
Верим в конюшню((