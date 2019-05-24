ГлавнаяНовости

Стогниенко: «Не понимаю, почему Ганчаренко должен покинуть ЦСКА»

сегодня, 09:46

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал слухи об уходе Виктора Ганчаренко из ЦСКА.

Я не инсайдер, однако серьезно относиться к этим слухам не могу. Евгений Гинер – в высшей степени рассудительный человек, грамотный в принятии решений, можно даже сказать осторожный. Если вдруг не случилось какого-то личного конфликта невероятной силы, то я не понимаю, почему Виктор Ганчаренко должен покинуть ЦСКА.

Чаще всего тренера меняют, когда случаются откровенные неудачи. Конечно же, к Виктору Михайловичу есть вопросы – главным образом по второй половине сезона. И вряд ли у кого-нибудь язык повернется назвать успехом то, что произошло с командой после нового года. Но в целом Ганчаренко хорошо отработал с ЦСКА. Думаю, он заслужил оценку несколько выше, чем удовлетворительно. Вспомните, как комплектовался ЦСКА на старте сезона… Некоторых игроков пригласили по ходу сезона, например, Влашича. Практически все футболисты, которые пришли, были бюджетными вариантами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «„Локомотив“ и „Урал“ показали дворовой футбол»
Сегодня, 09:39 Комментарии5
Веденеев: «Для „Зенита“ чемпионат уже закончился»
Сегодня, 09:14 Комментарии10
Рейнгольд - о легионерах в РПЛ: «Мы хотим купить дешевый материал»
Сегодня, 08:57 Комментарии13
Булыкин: «Я бы не сказал, что „Локомотиву“ помогают судьи»
Сегодня, 08:30 Комментарии11
Тарасов: «Теперь „Локо“ должен более удачно выступить в еврокубках»
Сегодня, 01:48 Комментарии2
Тарасов: «До победы в Кубке Смолов за сезон не выпил ни капли спиртного»
Сегодня, 01:16 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
la_masia
la_masia ответил FILL3286
   113 / 857
сегодня в 10:11
Думаешь у него получится вывести ЦСКА в ФНЛ?
cska plus
cska plus
   6 / 857
сегодня в 10:10
Шнобель федуновский сплетни распускает, федун за это неплохо платит, Ганчаренко никуда не уйдёт а продолжит работать.
Snake Plissken
Snake Plissken ответил FILL3286
   81 / 857
сегодня в 10:03
Оставьте Гончарэнко! Верим в конюшню((
Понравилось как армейцы поздравили свиней с днём рождения их вратаря? Ещё не раз поздравят - армейцам для этого даже повода не надо )))
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   279 / 857
сегодня в 10:02
А стыдно то всё равно за свиней тарасовских.
ДАША Д
ДАША Д
   153 / 857
сегодня в 09:59
Результата нет, поэтому на выход.
FILL3286
FILL3286
   10 / 857
сегодня в 09:54
Оставьте Гончарэнко!
Верим в конюшню((
handreb
handreb
   60 / 857
сегодня в 09:50
Опять свиньи слухи распустили, их физрук не рулит нифига.
drug01
drug01
   149 / 857
сегодня в 09:48
Может быть это сплетни....?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100