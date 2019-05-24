Стогниенко: «Не понимаю, почему Ганчаренко должен покинуть ЦСКА»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал слухи об уходе из ЦСКА .

Я не инсайдер, однако серьезно относиться к этим слухам не могу. Евгений Гинер – в высшей степени рассудительный человек, грамотный в принятии решений, можно даже сказать осторожный. Если вдруг не случилось какого-то личного конфликта невероятной силы, то я не понимаю, почему Виктор Ганчаренко должен покинуть ЦСКА .