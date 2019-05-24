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Булыкин: «Я бы не сказал, что „Локомотиву“ помогают судьи»

сегодня, 08:30

Советник гендиректора «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел итоги сезона и прокомментировал обвинения команды в работе с судьями.

Кубок России - это плод работы всей команды, начиная от руководства и заканчивая тренером и футболистами. Такой подбор футболистов, такова работа всего клуба «Локомотив». Даже массажисты причастны к этим победам команды. Конечно, Юрий Палыч умеет настроить абсолютно всех, и игроки высокого уровня в «Локомотиве» показывают тот футбол, которого от них ждут и который требует демонстрировать Сёмин.

Юрий Палыч опытный тренер и знает, как работать с футболистами, знает, как их настраивать. Еще добавлю, что те игроки, которые недавно пришли в «Локомотив», тоже принесли много пользы. Поэтому здесь надо сказать, что все вместе, тренер и футболисты, внесли вклад в эти победы - и в Кубки, и в прошлогоднее чемпионство.

Смолов раскроется и будет забивать. Для этого у него будет еще много игр. Мы знаем, что он хороший бомбардир, много у него и других хороших качеств. Я думаю, что в скором времени Смолов найдет общий язык с партнерами по команде и… сам с собой. Он начнет показывать свою лучшую игру в «Локомотиве».

Как отношусь к критике в адрес «Локомотива»? Во-первых, эта критика необъективная. Во-вторых, в Кубке у нас был VAR, который грамотно может разобрать судейские ошибки и их исправить. Поэтому вряд ли можно пенять на судейство. Я просто думаю, что «Локомотив» очень силен, хорошую игру показывает, и подбор футболистов у нас сильный. Я бы не сказал, что нам помогают судьи. Я думаю, что это все пресса разогревает.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Klaksvikar Itrottarselag
   314 / 857
сегодня в 09:42
Однако разницу между 2-м и 3 -м местом сделал один сомнительный пенальти. Дело случая конечно.
Да, да, именно он,) А потери очков Краснодаром в других матчах, наряду с незасчитанными голами и нарушениями соперников в матчах Локомотива первой половины чемпионата, видимо в другом турнире были,)
Палыч82
Палыч82 ответил Anisovich
   314 / 857
сегодня в 09:38
Я просто думаю, что «Локомотив» очень силен, хорошую игру показывает. В Туле видели.
Толще не бывает, по одному матчу судить,) Неоступающихся не бывает
Морозовский
Морозовский
   8 / 857
сегодня в 09:25
Мажор Булыкин - связной по всем хитрым вопросам! Иначе, что ему ещё можно доверить в клубе?!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   136 / 857
сегодня в 09:23
Однако разницу между 2-м и 3 -м местом сделал один сомнительный пенальти. Дело случая конечно.
Balanenok
Balanenok
   70 / 857
сегодня в 08:58
Еще бы у Кикнадзе спросили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   32 / 857
сегодня в 08:58
Ага, так он и сознался, что засылают мальца ;) Не зря Сухина входит в руководство клуба...
mikysss
mikysss
   66 / 857
сегодня в 08:52
парочка сомнительных пенальти конечно были за сезон, но это не идет ни в какое сравнение с купленным еще до начала сезона печиненством
ermak6848
ermak6848
   196 / 857
сегодня в 08:51
выиграли всё таки на классе
BenderBender
BenderBender
   210 / 857
сегодня в 08:42
Ха-ха-ха. Нашли, у кого спросить)))
Anisovich
Anisovich
   54 / 857
сегодня в 08:42
Я просто думаю, что «Локомотив» очень силен, хорошую игру показывает. В Туле видели.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   669 / 857
сегодня в 08:34
дмитрий , очень прав ! вперед локо !
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