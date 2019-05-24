Булыкин: «Я бы не сказал, что „Локомотиву“ помогают судьи»

Советник гендиректора «Локомотива» подвел итоги сезона и прокомментировал обвинения команды в работе с судьями.

Кубок России - это плод работы всей команды, начиная от руководства и заканчивая тренером и футболистами. Такой подбор футболистов, такова работа всего клуба «Локомотив». Даже массажисты причастны к этим победам команды. Конечно, Юрий Палыч умеет настроить абсолютно всех, и игроки высокого уровня в «Локомотиве» показывают тот футбол, которого от них ждут и который требует демонстрировать Сёмин.

Юрий Палыч опытный тренер и знает, как работать с футболистами, знает, как их настраивать. Еще добавлю, что те игроки, которые недавно пришли в «Локомотив», тоже принесли много пользы. Поэтому здесь надо сказать, что все вместе, тренер и футболисты, внесли вклад в эти победы - и в Кубки, и в прошлогоднее чемпионство.

Смолов раскроется и будет забивать. Для этого у него будет еще много игр. Мы знаем, что он хороший бомбардир, много у него и других хороших качеств. Я думаю, что в скором времени Смолов найдет общий язык с партнерами по команде и… сам с собой. Он начнет показывать свою лучшую игру в «Локомотиве».