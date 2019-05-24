Булыкин: «Я бы не сказал, что „Локомотиву“ помогают судьи»

Советник гендиректора «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел итоги сезона и прокомментировал обвинения команды в работе с судьями.
Кубок России - это плод работы всей команды, начиная от руководства и заканчивая тренером и футболистами. Такой подбор футболистов, такова работа всего клуба «Локомотив». Даже массажисты причастны к этим победам команды. Конечно, Юрий Палыч умеет настроить абсолютно всех, и игроки высокого уровня в «Локомотиве» показывают тот футбол, которого от них ждут и который требует демонстрировать Сёмин.
Юрий Палыч опытный тренер и знает, как работать с футболистами, знает, как их настраивать. Еще добавлю, что те игроки, которые недавно пришли в «Локомотив», тоже принесли много пользы. Поэтому здесь надо сказать, что все вместе, тренер и футболисты, внесли вклад в эти победы - и в Кубки, и в прошлогоднее чемпионство.
Смолов раскроется и будет забивать. Для этого у него будет еще много игр. Мы знаем, что он хороший бомбардир, много у него и других хороших качеств. Я думаю, что в скором времени Смолов найдет общий язык с партнерами по команде и… сам с собой. Он начнет показывать свою лучшую игру в «Локомотиве».
Как отношусь к критике в адрес «Локомотива»? Во-первых, эта критика необъективная. Во-вторых, в Кубке у нас был VAR, который грамотно может разобрать судейские ошибки и их исправить. Поэтому вряд ли можно пенять на судейство. Я просто думаю, что «Локомотив» очень силен, хорошую игру показывает, и подбор футболистов у нас сильный. Я бы не сказал, что нам помогают судьи. Я думаю, что это все пресса разогревает.