Рейнгольд: «„Локомотив“ и „Урал“ показали дворовой футбол»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен качеством игры «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России.

Накал можно создать искусственно, как и ажиотаж. Но рисунок игры, мастерство, ну дворовое просто, понимаете? Да, «Локомотив» был выше по игре, но только лишь по той причине, что там игроки собраны более мастеровитые. В принципе, «Локомотив» без борьбы выиграл, мог победить и увереннее, с более крупным счетом. Я не хочу обидеть «Урал» ни в коем случае, но эта команда выглядела абсолютно беспомощной.