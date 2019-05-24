Рейнгольд: «„Локомотив“ и „Урал“ показали дворовой футбол»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен качеством игры «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России.
Накал можно создать искусственно, как и ажиотаж. Но рисунок игры, мастерство, ну дворовое просто, понимаете? Да, «Локомотив» был выше по игре, но только лишь по той причине, что там игроки собраны более мастеровитые. В принципе, «Локомотив» без борьбы выиграл, мог победить и увереннее, с более крупным счетом. Я не хочу обидеть «Урал» ни в коем случае, но эта команда выглядела абсолютно беспомощной.
Я в финалах Кубка СССР играл - это кровь, синяки, ссадины, убивались, когда побеждали. А в среду я задавался вопросом: «Где борьба, где страсть, самоотдача?». Была спокойная рядовая игра. Дело в том, что мастерства не хватает. Если у нас сверкнет звездочка, мы начинаем ее возносить. Но кто у нас появился за последнее время? Черышев, Головин, Чалов. А ведь Россия - громадная страна. Поэтому уверен, что в первую очередь наш футбол надо поднимать, а этого не сделаешь с лимитом, который сейчас предлагают. Нужен государственный подход - другого пути у нас нет. Если мы выберем лживый путь, обмануты будут все. Добавим легионеров побольше - и гореть все будет синим пламенем. Пропадет наш футбол…