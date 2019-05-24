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Рейнгольд: «„Локомотив“ и „Урал“ показали дворовой футбол»

сегодня, 09:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд остался недоволен качеством игры «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России.

Накал можно создать искусственно, как и ажиотаж. Но рисунок игры, мастерство, ну дворовое просто, понимаете? Да, «Локомотив» был выше по игре, но только лишь по той причине, что там игроки собраны более мастеровитые. В принципе, «Локомотив» без борьбы выиграл, мог победить и увереннее, с более крупным счетом. Я не хочу обидеть «Урал» ни в коем случае, но эта команда выглядела абсолютно беспомощной. 

Я в финалах Кубка СССР играл - это кровь, синяки, ссадины, убивались, когда побеждали. А в среду я задавался вопросом: «Где борьба, где страсть, самоотдача?». Была спокойная рядовая игра. Дело в том, что мастерства не хватает. Если у нас сверкнет звездочка, мы начинаем ее возносить. Но кто у нас появился за последнее время? Черышев, Головин, Чалов. А ведь Россия - громадная страна. Поэтому уверен, что в первую очередь наш футбол надо поднимать, а этого не сделаешь с лимитом, который сейчас предлагают. Нужен государственный подход - другого пути у нас нет. Если мы выберем лживый путь, обмануты будут все. Добавим легионеров побольше - и гореть все будет синим пламенем. Пропадет наш футбол…

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 857
сегодня в 10:11
Интересно какой футбол показывал сам старичок в молодости.
handreb
handreb
   60 / 857
сегодня в 09:52
Баринов сказал, что с таким футболом они Суперкубок возьмут.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   207 / 857
сегодня в 09:44
Забавно, когда о мастерстве рассуждает Рейнгольд, сам в свою бытность ни разу не мастер. Ну ладно, говорил бы Ловчев, или Мостовой, к примеру, но Рейнгольд..... Кстати, у него помимо погоняла " Электричка", было еще одно - " Всадник без головы". Кто с трех раз угадает, почему ?
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 857
сегодня в 09:44
Тут Валерий Леонидович прав, как будто свиней отчихвостил.
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