Тарасов: «Теперь „Локо“ должен более удачно выступить в еврокубках»

Полузащитник «Локомотива» поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» в следующем сезоне Лиги чемпионов, а также от матча с «Зенитом» за Суперкубок России.

Надеемся, что вторая попытка «Локо» в Лиге чемпионов будет более удачной. Но сейчас я хотел бы пожелать нашей команде ещё кое-что. Мы никак не можем взять Суперкубок России. Уже три раза пробовали, и все три раза упускали возможность. Поэтому надеюсь, что нам удастся сначала взять этот трофей. Что же касается Лиги чемпионов, то, конечно, мы уже почувствовали, что это такое. И теперь мы должны выступить на европейской арене более удачно.

Дополнительная мотивация на «Зенит»? Нет, тут не нужно искать никаких дополнительных мотиваций. Суперкубок – это мини-финал, к которому мы также будем готовиться очень серьёзно.