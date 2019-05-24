Рейнгольд - о легионерах в РПЛ: «Мы хотим купить дешевый материал»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об изменении лимита на легионеров в РПЛ .

У каждого свое мнение, а я считаю, что должно быть так, как есть сейчас. То есть «6+5».

Я много раз говорил, что нам необходимо развивать наш российский футбол. Если мы будем увеличивать число легионеров, выходящих на футбольное поле, то о российском футболе вообще в принципе придется забыть - хотим мы этого или не хотим. Ну, давайте проведем референдум среди болельщиков и услышим, что они скажут. Мое мнение однозначное: надо работать над повышением квалификации тренерского состава в России. Начать надо с зарплат детских тренеров, их надо повысить. Мы ведь ждем, что тренеры будут выдавать товар хороший. Посмотрите на Нидерланды. Голландские тренеры как раз работают на Европу: выращивают и продают. Мы пока к этому не пришли. Нам надо просто выращивать своих футболистов. Вот приведу пример. В среду должен был состояться праздник футбола, финал Кубка России. «Локомотив» обыграл «Урал», но мне было стыдно смотреть на эту игру.

Такого поганого качества финал я давно не видел. Мне друзья звонят - и все с этим мнением согласны. Это была пародия на финал Кубка. Почему? Потому что таков уровень футбола. Вот говорят о «Спартаке» и Лиге Европы, но что мы там забыли? Как и в Лиге чемпионов. В России сейчас нет возможностей, чтобы привлечь хороших футболистов, легионеров хорошего качества. Мы что, хотим раскрыть свои футбольные ворота и приводить сюда всех, кому не лень ехать? 8 посредственных легионеров, потом 10 будет. Какое качество будет у тех, кто приедет играть за не слишком большие деньги?

Поймите, менталитет совсем иной у русского человека. Я ездил в глубинку, и мне там болельщики жаловались, работяги. Говорили, что им всё надоело, что они хотят вернуться к футболу, когда играют свои, местные, россияне. Работяги, для которых футбол - всё, хотят видеть отечественных футболистов в своих командах. Если отнять у них футбол, то что останется? Поэтому, например, я абсолютно не согласен с Валеркой Газзаевым и его позицией. Я это в глаза любому скажу.

Что делать? Своих выращивать! Если у нас хорошо поставить тренерскую работу, профессионально к ней относиться, то увидим, что у нас талантов пруд пруди. Но мы не хотим. Мы хотим купить дешевый материал.