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Рейнгольд - о легионерах в РПЛ: «Мы хотим купить дешевый материал»

сегодня, 08:57
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

У каждого свое мнение, а я считаю, что должно быть так, как есть сейчас. То есть «6+5».

Я много раз говорил, что нам необходимо развивать наш российский футбол. Если мы будем увеличивать число легионеров, выходящих на футбольное поле, то о российском футболе вообще в принципе придется забыть - хотим мы этого или не хотим. Ну, давайте проведем референдум среди болельщиков и услышим, что они скажут. Мое мнение однозначное: надо работать над повышением квалификации тренерского состава в России. Начать надо с зарплат детских тренеров, их надо повысить. Мы ведь ждем, что тренеры будут выдавать товар хороший. Посмотрите на Нидерланды. Голландские тренеры как раз работают на Европу: выращивают и продают. Мы пока к этому не пришли. Нам надо просто выращивать своих футболистов. Вот приведу пример. В среду должен был состояться праздник футбола, финал Кубка России. «Локомотив» обыграл «Урал», но мне было стыдно смотреть на эту игру.

Такого поганого качества финал я давно не видел. Мне друзья звонят - и все с этим мнением согласны. Это была пародия на финал Кубка. Почему? Потому что таков уровень футбола. Вот говорят о «Спартаке» и Лиге Европы, но что мы там забыли? Как и в Лиге чемпионов. В России сейчас нет возможностей, чтобы привлечь хороших футболистов, легионеров хорошего качества. Мы что, хотим раскрыть свои футбольные ворота и приводить сюда всех, кому не лень ехать? 8 посредственных легионеров, потом 10 будет. Какое качество будет у тех, кто приедет играть за не слишком большие деньги?

Поймите, менталитет совсем иной у русского человека. Я ездил в глубинку, и мне там болельщики жаловались, работяги. Говорили, что им всё надоело, что они хотят вернуться к футболу, когда играют свои, местные, россияне. Работяги, для которых футбол - всё, хотят видеть отечественных футболистов в своих командах. Если отнять у них футбол, то что останется? Поэтому, например, я абсолютно не согласен с Валеркой Газзаевым и его позицией. Я это в глаза любому скажу.

Что делать? Своих выращивать! Если у нас хорошо поставить тренерскую работу, профессионально к ней относиться, то увидим, что у нас талантов пруд пруди. Но мы не хотим. Мы хотим купить дешевый материал.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   258 / 857
сегодня в 10:12
Налейте ему валерьянки с коньяком.
счет 7-0
счет 7-0
   86 / 857
сегодня в 10:01
Свиньи вообще дешевая команда.
beefs
beefs
   179 / 857
сегодня в 10:01
Он прав когда играли своими мы всегда были в 10-15, а сейчас 55 и мы рады что ушли с 60. Вот наши достижения с иностранцами...
parallels
parallels
   3 / 857
сегодня в 09:38
и даже этот про голландию! что у них там в тарасовке вообще происходит??
4RT
4RT
   423 / 857
сегодня в 09:38
А мне вообще по барабану на эту возню
particular
particular
   1 / 857
сегодня в 09:32
"Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы" (Отто фон Бисмарк)
Перефразируя немецкого канцлера, Валера призывает приподнять детское тренерство, иначе упрёмся в посредственность легионеров...
Это верно, но долго и многим не интересно...
Причём формула немца применима не только к школе и футболу...
У нас таких канцлеров нет, к сожалению...
Alladins
Alladins
   135 / 857
сегодня в 09:25
Свиням хоть легионеров, хоть не легионеров подавай, всяк опозорятся, ну команда под это заточена.
cska plus
cska plus
   6 / 857
сегодня в 09:15
Старик рассказывает о принципах федуна, это он скупает оптом на вторичном рынке зулусов, скоро тарасовку обьявят своей автономией.
Морозовский
Морозовский
   8 / 857
сегодня в 09:12
"Зенит-2" - пример успешного выращивания от богатого, не нуждающегося ни в чём "проекта"! Верной дорогой идём, товарищи!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   74 / 857
сегодня в 09:05
LOpp
Сегодня 09:02
А на дорогой материал у 15 клубов РПЛ просто нет денег.

Они есть на укроине во Львове, Цэевропа помогла.
LOpp
LOpp
   17 / 857
сегодня в 09:02
А на дорогой материал у 15 клубов РПЛ просто нет денег.
КЭТиК
КЭТиК
   137 / 857
сегодня в 09:01
Этот дешёвый вариант иногда лучше своего дорогого.
счет 7-0
счет 7-0
   86 / 857
сегодня в 08:59
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